習近平鞏固權力市場反應負面，在美掛牌中概股不支倒地，跌幅達雙位數
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習近平與由親信組成的中共新一屆領導班子23日亮相後，追蹤在美掛牌數十家中概股走勢的那斯達克中國金龍指數今天暴跌14.43%，收在2013年4月以來最低點。這些以科技業為主的中概股曾是外資寵兒，其走勢已成為外資評斷中國經濟前景的風向球。
（中央社）美股24日收紅，道瓊指數勁揚417點，站上6週來最高點。但中共總書記習近平展開第3任期，市場反應負面，阿里巴巴、京東等在美掛牌的中概股不支倒地，跌幅都達雙位數。
美股財報季本週邁入高潮，3大指數有好的起步，道瓊工業指數終場勁揚417.06點，漲幅1.34%，收在31499.62點。標準普爾500指數上漲44.59點，漲幅1.19%，收在3797.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數攀漲92.9點，漲幅0.86%，收在10952.61點。
但習近平與由親信組成的中共新一屆領導班子23日亮相後，追蹤在美掛牌數十家中概股走勢的那斯達克中國金龍指數今天暴跌14.43%，收在2013年4月以來最低點。
根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），這項指數創2004年有紀錄以來最大單日跌幅，市值蒸發734億美元。
阿里巴巴、拼多多、京東、中國電信、網易是在美掛牌市值前5大中資企業，這5檔美國存託憑證（ADR）市值合計蒸發逾520億美元。阿里巴巴ADR大跌12.5%，京東與拼多多ADR跌幅分別達13%、24.6%。百度ADR跌幅和阿里巴巴差不多。
其中，電子商務巨擘阿里巴巴ADR一舉摜破2014年首次公開募股（IPO）發行價68美元，收在63.15美元。與2020年10月攻上的歷史高點317.14美元相比，兩年來回檔80%。
這些以科技業為主的中概股曾是外資寵兒，其走勢已成為外資評斷中國經濟前景的風向球。
10月稍早，中共第20次全國代表大會在經濟走弱的背景下登場。根據官方數據，中國第3季國內生產毛額（GDP）年增3.9%，優於市場預期。但過去一年，中國受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情糾纏，強力封控擾亂生產活動；監管單位重點打擊科技、補教業，地產業因去槓桿而不景氣，城鎮青年失業率接近20%。
港股恆生指數24日跌逾千點，跌幅6.36%，創全球金融海嘯爆發以來最大單日跌幅，成為在美掛牌中概股大跌的前兆。
觀察家認為，市場走勢反映投資人對習近平人馬突破經濟困境缺乏信心。
《中央社》報導，多倫多道明證券（TD Securities）的策略師在一份客戶報告中指出，這暗示中國在未來幾個月內推出新的振興方案或改變COVID-19防疫政策的機率，都微乎其微。
他們寫道：「儘管（20大）在政策面並無新消息宣布，但外界視為對振興措施較友善及改革派的政治局常委都下台，由習近平的盟友取代。這暗示『共同富裕』將成為中國官方優先推動方向。」
相較之下，美股近幾週回穩，表現令投資人安心許多。道瓊指數上週強彈4.9%，締造2020年11月以來最佳3週表現。金融、航空族群財報普遍比預期理想，投資人認為經濟前景可能沒有想像中糟，加上聯邦準備理事會（Fed）官員可能即將考慮放慢升息腳步，都提振市場信心。
本週財報季重頭戲包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon.com）及Google母公司Alphabet等科技巨擘，和波音（Boeing）、可口可樂（Coca-Cola）等具景氣指標作用的績優股。美國第3季GDP數據預定27日公布，有望顯示經濟擺脫連兩季萎縮格局。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
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導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
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深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
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