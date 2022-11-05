【台北市長選舉辯論會】疫情話題成焦點，陳時中道歉：「想保護每一人但沒做到，很抱歉，大家受苦了」
我們想讓你知道的是
陳時中重申自己沒有阻擋疫苗，在國際上採購疫苗，有很多壓力規範，「我是全世界最想把採購疫苗過程公諸於世的人。」如果要為了勝選破壞這些規範，害台灣失信於國際社會，自己做不到。兩位對手都是律師，對這些法律應該比他更了解，今天感到遺憾的是，對方為了勝選這一切都不顧了。
首場台北市長辯論5日下午舉行，國民黨候選人蔣萬安強攻疫苗題，再次對曾任防疫指揮官的陳時中提出「疫情七問」等質疑，並指控自己被國家機器追殺；黃珊珊也稱，台灣人民永遠都不會原諒，她也不會原諒，在疫情最嚴峻、最需要疫苗的時刻，還以意識形態阻擋疫苗進口的人。
而民進黨候選人陳時中日前除了在臉書上提出回應「防疫12」的問答集之外，今天也在辯論的最後階段回應，要謝謝兩位可敬的對手，雖然他們罵我，不過這都是應該的，他沒有抱怨。但他也再次重申自己並未阻擋疫苗，「我想要保護全台灣每一個人，只是我沒有做到。很抱歉，大家受苦了。」
黃珊珊、蔣萬安猛攻防疫和疫苗
黃珊珊說，過去3年，全台灣歷經一場「生存之戰」，直到現在，這場戰役都還沒結束。死亡案例超過1.3萬人，這些人不該輕易喪失生命，但是疫情嚴重，人民最恐慌的時刻，要口罩沒口罩，要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩，人民只能不斷地等待、不斷地排隊，她相信大多數的台灣人民永遠都不會原諒，「我也不會原諒你」，在疫情最嚴峻、最需要疫苗的時刻，還以意識形態阻擋疫苗進口的人。
蔣萬安則表示，希望陳時中能清楚交代，為什麼3+11的關鍵會議沒有會議紀錄？為什麼疫苗採購合約要封存30年？為什麼民間想採購國際疫苗，採購過程頻頻受阻？為什麼陳任指揮官時，放任黑心快篩流入市面，甚至由小吃店標下衛福部16億的快篩標案？為什麼高端疫苗的二期臨床試驗，委託中資公司來參與？為什麼在疫情最高峰時，辭去指揮官跟衛福部長職務、投身選戰？
蔣萬安批陳時中面對這些問題，總以「已離開衛福部」搪塞，希望陳時中藉由這次辯論據實回答，市民要的就是一個答案，不要讓台北市民在層層疑雲中困惑、讓全民被民進黨困在巨大黑箱當中。
陳時中在申論時則無奈，「這些問題不是都問過了嗎？怎麼一問再問呢？」、「裝睡的人叫不醒」，「同樣的問題，同樣回答過了，如果你要當市長，一個問題問一次，還沒辦法了解；問兩次，你應該明白；問了三次，其實就有點多餘了。」
陳時中：被罵我沒有抱怨，沒做到保護每個人很抱歉
在最後階段結論時，民進黨台北市長候選人陳時中感性回顧過去3年防疫工作，他表示，要謝謝兩位可敬的對手，「雖然你們花了一些時間罵我，不過，我認為這都是應該的，我沒有絲毫的抱怨，很多事情大家要公開討論就公開討論。」但他重申，自己並未阻擋疫苗，「我想要保護全台灣每一個人，只是我沒有做到。很抱歉，大家受苦了。」
陳時中指出，現在疫情其實已經漸漸看到它結束的曙光，疫情一路走來有悲有苦，一路走來到底台灣人民得到了什麼、失去了什麼？他相信很多人的看法會跟他一樣，得到了一個同島一命的共同體，大家攜手同心，扶持彼此，讓台灣成為世界防疫的典範。
今天是職棒「台灣大賽」的第一天，陳時中表示，大家可能還沒有健忘的話，兩年前，台灣曾經是世界上，唯一能夠讓職棒正常比賽的國家。但因為選舉，更正確的說，是因為他的參選，「過去所有醫護人員、防疫人員一起努力的成績，現在都好像變成邪惡的痕跡，這樣一個有心的操弄，坦白講，我感到非常痛心。」
陳時中指出，還是要跟防疫的同伴、醫護的同伴說，防疫光榮的印記仍在，我們不會被抹滅。自己在擔任疫情指揮官期間，最大的心願是，有一天他能夠脫下口罩，可以跟台灣人民好好說聲「謝謝」，說聲「大家辛苦了」。今天就是這個日子，他還是要講「謝謝，大家辛苦了。」
陳時中嘆對手「為了勝選」消費疫情期間往生同胞
對於外界指控，陳時中指出，黃珊珊女士說他謀財害命，「我偶爾在市場上也會聽見市民這樣罵我，說我害死了那麼多人，還敢出來選舉。面對這樣的指控，說我不難過是騙人的。」陳時中喊話，想藉著這個機會，再跟大家分享，「我沒有阻擋疫苗，在國際上採購疫苗，有很多壓力、很多規範，我是全世界最想把採購疫苗過程公諸於世的人。」
陳時中指出，如果要自己為了勝選，而破壞這些規範，害台灣失信於國際社會，自己做不到。兩位對手都是律師，對這些法律的情形，應該比他更了解，今天感到遺憾的是，對方為了勝選這一切都不顧了。
陳時中表示，旅行業界及健身房的三劑令，或者是三級警戒下被迫關門的店家，知道大家心中有所不滿，每個人都因為他的決定，或多或少受到一些影響和衝擊，這些人罵他是應該的，他都能理解，也不會辯解。
但是全世界大概只有台灣，會有人不計代價想要毀掉自己的國產疫苗。全世界也只有台灣，為了勝選，不斷地消費在疫情期間往生的同胞。陳時中表示，自己只是一個平凡人，「我想要保護全台灣每一個人，只是我沒有做到。很抱歉，大家受苦了。」
陳時中指出，台北市是自己的家鄉，是生長的地方。他對這裡有愛，不忍心自己的家被辜負，不希望城市的發展停滯，也不想要我居住的城市，永遠在民意的調查裡面都是最後一名。陳時中直言，自己沒有想要選總統，「我不是柯文哲，我也不是蔣萬安，更不是侯友宜。我只希望把我人生的最後一段公職旅程，奉獻給我最愛的城市，台北。」
在辯論會的最後，陳時中指出，要謝謝這一路走來一直陪伴我的市民們，「我站路口，你們跟我揮手。我跑菜市場，你們跟我握手。我在廟口演講，你們給我拍拍手。你們的熱情，我都看到了，我都感受到了，這就是最真實的民意。再困難的時候，也不要動搖我們的信念。」
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核稿編輯：羅元祺
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