學者分析：習近平三連任「似強實弱」，單一派系把持權力後，內部腥風血雨的權力鬥爭一定會發生

分析：習近平連任贏者全拿，醞釀政局動盪風險

（中央社）中共總書記習近平第3任期推翻鄧小平設立的接班人制度又沒選定接班人，專家分析，毛澤東當家期間即因接班空窗，死後黨內陷入激烈權鬥，而習走毛的老路，恐怕中國人民將重嚐苦頭。

《美國之音》（VOA）24日報導，旅居美國的時事評論員程翔指出，中共在毛澤東執政期間未設立接班人制度，直接引發他死後黨內激烈的權力鬥爭。

他說，接班的鄧小平為化解政局動盪，才定下集體領導的制度，禁止個人崇拜，也否定終身任期制，並立下隔代指定接班等規矩。

沒想到僅歷經江澤民和胡錦濤兩代領導人，鄧典範就蕩然無存，程翔說，習走毛的老路，這也意味著，中國人民恐怕要重嚐毛澤東集權時期所吃過的苦頭。

程翔悲觀，習近平的「國進民退」政策勢必衝擊經濟，並擔憂習近平力拚三連任期間，高舉「解決台灣問題或實現中華民族偉大復興」的旗號，壓制黨內異議或對台文攻武嚇。

他說，如今習連任成功後，一旦習近平有心兌現承諾，意味著兩岸關係將更趨緊張，而中國境內的治理也將進入更緊縮自由和公民權的黑暗時期。

程翔表示，台灣議題勢將牽扯整個東亞與世界局勢，若習近平亟欲於2027年也就是解放軍建軍百年解決台灣，那就意味著未來5年，整個世界將進入非常動盪不穩定的階段。

旅居台北的民運領袖王丹23日透過臉書發文稱，分析最新一屆的常委名單，看不出有任何潛在的接班人，這代表習近平打算繼續爭取第四任、第五任，甚至終身任期，如此將形成中共的接班危機。

此外，習近平任命近臣親信入常入局，政大國關中心主任寇建文指出，習近平最新人事布局再次證實他用人唯親。

他說，習首先解決屬於「敵群」（政敵）的人（如周永康、令計劃），接下來藉著召開二十大矛頭針對胡春華這些非我族類的「他群」，剩下來都是習近平的人馬。

寇建文表示，入常的政治局常委清一色都是習近平的昔日部屬或親信，勢必造成中共黨內原先設計的「集體領導」未來將蕩然無存，只剩習近平一人獨攬大權，其他人都得唯命是從。

台大政治系榮譽教授明居正則分析，中央政治局常委會權力結構失衡，習近平越來越難聽到逆耳的真話。

例如防疫硬拚清零、戰狼外交雖引發反彈，習近平一意孤行，全然不顧可能造成的傷害或代價。

明居正說，背後原因即在於習近平的權力10年來一路攀升所帶來的盲目自信，再加上身邊幕僚的噤聲。

他表示，如此可能不恰當擴大了習近平的信心，自認所向披靡，東昇西降，東強西弱，中共有的時候會被自己文宣騙倒，還想拿文宣去騙他人，結果卻是騙自己。

學者：習近平似強實弱，內部鬥爭將增加

中共新一屆7名政治局常委完全屬於中共總書記習近平人馬。台大政治系名譽教授明居正24日表示，習近平一統江山，但似強實弱，派際間鬥爭消失，內部鬥爭將增加，且習近平用人圈子非常窄，將來執政恐出現問題。

中共第20次全國代表大會22日閉幕，而20屆一中全會23日選出新一屆領導班子，破例三連任總書記的習近平取得空前勝利，7名政治局常委完全屬於習近平人馬。排名第1為習近平，其餘6人依序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。

財團法人國策研究院文教基金會24日舉行「中共二十大、國際與兩岸關係新常態」座談會，邀請多名學者專家就中共新一屆領導班子，以及未來中美關係、兩岸關係走向，提出各自的觀點並進一步分析。

針對中共新一屆領導班子，與會的明居正表示，中國大陸近年面對的內政、外交問題，不會因人事變動而改變，且這次人事公布後，有驚奇但無驚喜，習近平確實是一統江山，但似強實弱，因為按中共鬥爭規律，當派際間的鬥爭消失，派內鬥爭將會增加。

明居正指出，從常委人事來看，習近平可以用、願意用的人非常少，圈子非常窄，可以判斷將來執政恐會出現問題。習派大獲全勝的結果，隱藏一個反面的效果，就是中共權力結構的最高層中，沒有人敢真正說出習近平不喜歡聽的話。未來數年中共的政策一旦犯錯，後果恐怕十分嚴重。

明居正表示，習近平可能對於共產主義有強烈的信念，但他認為目前習近平的很多作為，恐怕不是單純的對共產主義的信念，很大的程度是，習近平看見歐美對中壓力增強，判斷戰爭恐來臨，所以做先行準備。

產經新聞台北支局長矢板明夫指出，新任的政治局常委缺乏政治明星，知名度低，都只是靠習近平的裙帶關係，其中部分常委的學歷很低，非名校畢業，只靠著對習近平的忠誠，或年輕時曾跟習近平有過瓜葛，才升上來。這是典型的任人唯親、雞犬升天的人事，讓中國菁英很失望。

不過，矢板明夫表示，他不認為習近平就此一統江湖，過去毛澤東派曾把劉少奇派一掃而空，但隨即發生毛派的林彪叛逃，毛澤東又與周恩來爆發矛盾，顯示當單一派系把持權力後，內部腥風血雨的權力鬥爭一定會發生。

至於未來兩岸關係，淡大陸研所副教授張五岳表示，他認為未來5年內兩岸和平統一或武統機率都微乎其微；矢板明夫則認為，中國打台灣的可能性提升，且變得更不透明，一定要做好防衛。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航