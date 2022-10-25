學者分析：習近平三連任「似強實弱」，單一派系把持權力後，內部腥風血雨的權力鬥爭一定會發生
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台大政治系名譽教授明居正指出，從常委人事來看，習近平可以用、願意用的人非常少，圈子非常窄，可以判斷將來執政恐會出現問題。習派大獲全勝的結果，隱藏一個反面的效果，就是中共權力結構的最高層中，沒有人敢真正說出習近平不喜歡聽的話。未來數年中共的政策一旦犯錯，後果恐怕十分嚴重。
分析：習近平連任贏者全拿，醞釀政局動盪風險
（中央社）中共總書記習近平第3任期推翻鄧小平設立的接班人制度又沒選定接班人，專家分析，毛澤東當家期間即因接班空窗，死後黨內陷入激烈權鬥，而習走毛的老路，恐怕中國人民將重嚐苦頭。
《美國之音》（VOA）24日報導，旅居美國的時事評論員程翔指出，中共在毛澤東執政期間未設立接班人制度，直接引發他死後黨內激烈的權力鬥爭。
他說，接班的鄧小平為化解政局動盪，才定下集體領導的制度，禁止個人崇拜，也否定終身任期制，並立下隔代指定接班等規矩。
沒想到僅歷經江澤民和胡錦濤兩代領導人，鄧典範就蕩然無存，程翔說，習走毛的老路，這也意味著，中國人民恐怕要重嚐毛澤東集權時期所吃過的苦頭。
程翔悲觀，習近平的「國進民退」政策勢必衝擊經濟，並擔憂習近平力拚三連任期間，高舉「解決台灣問題或實現中華民族偉大復興」的旗號，壓制黨內異議或對台文攻武嚇。
他說，如今習連任成功後，一旦習近平有心兌現承諾，意味著兩岸關係將更趨緊張，而中國境內的治理也將進入更緊縮自由和公民權的黑暗時期。
程翔表示，台灣議題勢將牽扯整個東亞與世界局勢，若習近平亟欲於2027年也就是解放軍建軍百年解決台灣，那就意味著未來5年，整個世界將進入非常動盪不穩定的階段。
旅居台北的民運領袖王丹23日透過臉書發文稱，分析最新一屆的常委名單，看不出有任何潛在的接班人，這代表習近平打算繼續爭取第四任、第五任，甚至終身任期，如此將形成中共的接班危機。
此外，習近平任命近臣親信入常入局，政大國關中心主任寇建文指出，習近平最新人事布局再次證實他用人唯親。
他說，習首先解決屬於「敵群」（政敵）的人（如周永康、令計劃），接下來藉著召開二十大矛頭針對胡春華這些非我族類的「他群」，剩下來都是習近平的人馬。
寇建文表示，入常的政治局常委清一色都是習近平的昔日部屬或親信，勢必造成中共黨內原先設計的「集體領導」未來將蕩然無存，只剩習近平一人獨攬大權，其他人都得唯命是從。
台大政治系榮譽教授明居正則分析，中央政治局常委會權力結構失衡，習近平越來越難聽到逆耳的真話。
例如防疫硬拚清零、戰狼外交雖引發反彈，習近平一意孤行，全然不顧可能造成的傷害或代價。
明居正說，背後原因即在於習近平的權力10年來一路攀升所帶來的盲目自信，再加上身邊幕僚的噤聲。
他表示，如此可能不恰當擴大了習近平的信心，自認所向披靡，東昇西降，東強西弱，中共有的時候會被自己文宣騙倒，還想拿文宣去騙他人，結果卻是騙自己。
學者：習近平似強實弱，內部鬥爭將增加
中共新一屆7名政治局常委完全屬於中共總書記習近平人馬。台大政治系名譽教授明居正24日表示，習近平一統江山，但似強實弱，派際間鬥爭消失，內部鬥爭將增加，且習近平用人圈子非常窄，將來執政恐出現問題。
中共第20次全國代表大會22日閉幕，而20屆一中全會23日選出新一屆領導班子，破例三連任總書記的習近平取得空前勝利，7名政治局常委完全屬於習近平人馬。排名第1為習近平，其餘6人依序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。
財團法人國策研究院文教基金會24日舉行「中共二十大、國際與兩岸關係新常態」座談會，邀請多名學者專家就中共新一屆領導班子，以及未來中美關係、兩岸關係走向，提出各自的觀點並進一步分析。
針對中共新一屆領導班子，與會的明居正表示，中國大陸近年面對的內政、外交問題，不會因人事變動而改變，且這次人事公布後，有驚奇但無驚喜，習近平確實是一統江山，但似強實弱，因為按中共鬥爭規律，當派際間的鬥爭消失，派內鬥爭將會增加。
明居正指出，從常委人事來看，習近平可以用、願意用的人非常少，圈子非常窄，可以判斷將來執政恐會出現問題。習派大獲全勝的結果，隱藏一個反面的效果，就是中共權力結構的最高層中，沒有人敢真正說出習近平不喜歡聽的話。未來數年中共的政策一旦犯錯，後果恐怕十分嚴重。
明居正表示，習近平可能對於共產主義有強烈的信念，但他認為目前習近平的很多作為，恐怕不是單純的對共產主義的信念，很大的程度是，習近平看見歐美對中壓力增強，判斷戰爭恐來臨，所以做先行準備。
產經新聞台北支局長矢板明夫指出，新任的政治局常委缺乏政治明星，知名度低，都只是靠習近平的裙帶關係，其中部分常委的學歷很低，非名校畢業，只靠著對習近平的忠誠，或年輕時曾跟習近平有過瓜葛，才升上來。這是典型的任人唯親、雞犬升天的人事，讓中國菁英很失望。
不過，矢板明夫表示，他不認為習近平就此一統江湖，過去毛澤東派曾把劉少奇派一掃而空，但隨即發生毛派的林彪叛逃，毛澤東又與周恩來爆發矛盾，顯示當單一派系把持權力後，內部腥風血雨的權力鬥爭一定會發生。
至於未來兩岸關係，淡大陸研所副教授張五岳表示，他認為未來5年內兩岸和平統一或武統機率都微乎其微；矢板明夫則認為，中國打台灣的可能性提升，且變得更不透明，一定要做好防衛。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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獲獎導演談VR影像創作——創作的本質即是挑戰，而新媒材的探索則是一趟迷人的探索之旅
我們想讓你知道的是
用科技說個好故事，不僅顛覆既有創作方式，也放大創作者與觀者之間的共鳴。對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？從聚焦沉浸式內容體驗的「未來內容展」展出作品——《無法離開的人》、《紅尾巴》，了解創作者視角以及對VR的想像。
2017年，電影導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在聖地牙哥動漫展（Comic Con）裡，談到他對VR的看法，「過去十年，我參與其中，就像未來一樣，我覺得不管我們喜不喜歡，它都在前方等待著。」
後來，史蒂芬史匹柏所執導的電影《一級玩家》接著在2018年春天上映，眾所皆知這可以說是一部詮釋「元宇宙」概念的經典電影。或許是因為自己執導了一部後來被譽為談論VR世界的電影，因此有別於過去史蒂芬總是對VR持憂心態度，該年他的發言，反而將VR視為新可能性的起點，認為技術將改變過去電影給觀眾的體驗，並且強調：「在其中，人類可以做任何你想像得到的事情。」
在同一個時空背景下，把場景轉到威尼斯影展。2016年，威尼斯影展首創VR 單元、2017年設立VR競賽類別，而成立首年，台灣藝術家黃心健即以《沙中房間》拿下「最佳體驗獎」(Best Experience)。
到了2022年，導演陳芯宜再度以《無法離開的人》——這部受國家人權博物館之邀、以白色恐怖受難者故事為題材的VR創作——睽違五年，再度為台灣拿下同一獎項。
同樣是今年6月，導演王登鈺以VR作品《紅尾巴Ep.1》，也在被國際間視為最具規模「XR沉浸式展覽」之一的法國新影像藝術節（NewImages Festival）中，拿下評審團特別提及獎（Special Mention）。評審團認為該片的美術質感及奇幻氣氛令人深受吸引，且實拍逐格動畫細緻度極高，是VR電影的一大突破。
與其說是「挑戰」，不如用「好玩」形容更貼近
如同大導演史蒂芬所言，虛擬實境走進影視產業已數年，顛覆與創新實然並存並進。我們不禁想問，在此發展過程裡，對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？這些問題，將從本次於「未來內容展」展出作品的創作者視角出發，進一步理解創作者的心情，以及對VR的想像。
「從平面攝影到動態攝影，是一個歷程；從動態影像到VR，又是一個新的歷程。」過去以電影、紀錄片為主要創作媒材的陳芯宜表示，平面2D電影的電影語彙已經發展很成熟，「像是在電影裡，你說遠景、中景、近景等等，大家很容易可以理解，但這在VR裡面幾乎是不成立的。」
正因許多事都還在萌芽階段，眾人也都還在成長的路上，因此凡事都還在探索階段。而細究這段探索的過程，陳芯宜並不認為「痛苦」，取而代之的，反而是「好玩」。
「先不要定義，要探索。」正因為過去的影像經驗與語言已然不成立，透過VR創作，所有共同語言都必須重新定義；又或是原本覺得不可行的事情，可能在不斷討論與嘗試中，又變得可行。
舉例來說：電影中「滑軌」是共通語言。講出來，每個人都會浮現共同想像、操作手法也非常一致。但「滑軌」該怎麼在VR影像裡呈現？便成為一個新的課題。首先，「滑軌」要在VR影像裡運用，在技術上有門檻。隨著鏡頭往前移動，技術團隊要縫合的是整個空間，不是單個畫框而已，那可是浩大且繁複的工程；其次，鏡頭在動的時候，觀眾容易頭暈，反而無法成就最佳觀影體驗。
陳芯宜說，這個鏡頭語言原在她2018年的第一支VR創作《留給未來的殘影》裡就想運用，但根基於上述兩個問題就沒有實現，「但第二支片，我就用上了。」
在與團隊不斷嘗試與討論的過程裡，陳芯宜最終成就了新的技術突破。對創作者而言，這樣的過程，當然不會是痛苦，甚至用好玩也不足以形容，因為聽起來，那簡直令人著迷。
怎麼讓觀眾「沉浸」？你要同時是導演也是觀眾
陳芯宜強調，VR電影不能與一般動態影像與平面敘事相較，因為那根本是兩個完全不同的領域與類型。「在我接觸VR後，它要給的是整個空間感，因此觀者是進入一個空間，不只是看一個電影。」
也因如此，VR創作從劇本寫作開始，就與陳芯宜過去的經驗完全不同。寫電影劇本以敘事結構為主，但VR使得影像的各自空間有了不同定義，因此導演必須依照不同空間情境，寫出A、B、C…面的劇本，分別代表不同的空間結構。「我會試著去找到在VR裡面，我要怎麼講白色恐怖故事講得最好，讓體驗互相加乘、讓眾人更身歷其境。」
《無法離開的人》以白色恐怖受難者的經驗為題創作，讓這段多數台灣人過去曾被噤聲的歷史，用VR形式呈現給觀眾，當你戴上VR頭顯，便會瞬間置身於綠島人權園區的「新生訓導處」蠟像展示館，讓政治受難者坤伯與一封永遠無法送達的遺書，帶你回到當年的歷史情境中。
「該怎麼講述這個故事？」陳芯宜說，光是要表現「監視」在VR裡就可以有很多不同的手法，你得去想像、去摸索，才能讓觀眾沉浸在你想傳達的情緒裡。
此外，也因為是空間創作，創作者勢必要轉換自己的身分，創作者「既是導演，也是觀眾」。要怎麼讓觀眾能進入導演的內心，得看創作者如何塑造沉浸感，令人在虛擬中感受到真實交錯。
當走進奇幻世界成為可能！沉浸式體驗拉近作品與觀眾的距離
像是《紅尾巴》這部作品，在VR的影像敘事裡，便不同於《無法離開的人》，觀眾被明確賦予了「造訪博物館」的角色，《紅尾巴》中，觀眾是全然的旁觀者，並透過小男孩的好奇與追尋，讓觀者隨著VR的沉浸感，不自覺的把自己帶入那個立體的空間中。
《紅尾巴》是一部關於一個小男孩在懵懂中踏上漫長旅程，走過一座又一座奇幻城市，只為追尋紅尾巴幻影的故事。導演王登鈺曾在受訪中表示，想要透過作品傳達的意念是：「從兒童轉變成大人這段時期，會面臨許多成長掙扎。青少年是極度渴望被瞭解的，他們察覺到自己身體的改變，但是並不知道內心也在經歷嚴重的地殼變動。」
而故事的沉浸感，便是源自導演王登鈺將自己在夢中所感知到的世界。導演採用實體模型，製作出一個個劇中的角色模型、場景模型，再透過台灣知名VR技術團隊Funique VR以高解析度攝影測量法（Photogrammetry）掃描，最終透過遊戲引擎製作成類逐格動畫，打造夢境般的細緻世界。因此觀看時，觀者能深刻沉浸在精緻的VR世界，並不自覺地追著天空的紅尾巴奔走，與故事裡的小男孩一同回到過去的自己，喚醒內心那個需要被療癒的靈魂碎片。
讓觀者進入VR的世界裡，與故事裡的角色一同身歷其境、感他所感，要創造出最佳體驗的沉浸式內容，從創作的最開端，導演就不僅是導演，也是觀眾。
最後，台灣VR創作雖屢在國際上嶄露頭角，陳芯宜也肯定台灣發展VR創作，更屬前段班，但重要的體驗設備如VR頭顯，距離普及化還有一大段距離。也因投入VR創作的成本高昂、回收又相對艱難等種種緣由，她認為在現階段無法定義VR未來的發展性。然而，創作者躬逢其時，在這麼早期的階段可以參與嘗試，用不同的媒材創作，興許是件好事。
至於眾人都會問的一個題目：「新的媒材，對創作者是不是一個挑戰？」陳芯宜的答案淺顯易懂：「挑戰不在於媒材的新或舊，『創作』的本質就是一項挑戰。」而所有想嘗試定義與探索的創作者，勢必都在這條路上。
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