太平洋將會消失？下一個超大陸「阿美西亞」形成的時間、地點和方式

以廣袤的海洋和大陸為主要特徵的地球景觀正在不斷變化。

根據澳洲研究人員設計的一個新模型預測，太平洋將會消失，導致圍繞北極的大洲聚集在一起，形成一個新的超大陸，名叫阿美西亞（Amasia） 。

但這件事至少要到二到三億年後才會發生。

澳洲科廷大學（Curtin University）和中國北京大學的科學家預測，Amasia超大陸的形成是這樣一個過程：美洲向西移動，亞洲向東移動，南極洲向南美洲移動，非洲一側與亞洲接壤，另一側與歐洲接壤。

這項研究論文發表在《國家科學評論》（National Science Review）上。

超大陸（Supercontinent）

「我們的研究結果表明，隨著地球地幔的長期冷卻，海洋整體強度減弱，太平洋將縮小，變成比不斷擴大的大西洋和印度洋更小的海洋。」 報告的主要作者、科廷地球動力學研究小組和地球與行星科學學院研究員黃川說。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 上一次超大陸解體形成了今天地球表面的地形地貌

阿美西亞（Amasia） 這個名稱源於美洲和亞洲兩塊大陸將碰撞而連成一體的觀點。

上一個超大陸，盤古大陸（Pangea），在大約1.8億年前解體，分裂成幾個大陸。這些大陸幾乎就是地球上全部的陸地，被環繞在一個名為泛古洋（Panthalassa）的汪洋大海中。

在最新的預測中，研究人員使用超級計算機來模擬超大陸的形成過程。

計算機建模顯示，太平洋地區目前每年縮小幾厘米。

黃博士預測，在太平洋消失後，澳洲將首先與亞洲碰撞，最終與美洲相連。

其他可能情景

研究人員曾預測過不同於Amasia的另外三種可能的情況：新盤古大陸（Novopangea）、終極盤古大陸（Pangea Ultima）和Aurica。

這項研究使人們對出現其他情況的可能性產生了懷疑。

Photo Credit: BBC News

報告的聯合作者李正祥解釋說：「百分之百確定，那是一個非常強烈的措辭，在科學語境中很少使用，特別是在談論複雜的地球系統的進化趨勢的時候，對於地球系統的整體我們才剛剛開始理解。」

「你所讀到的所有不同模型（包括我們的工作）都只是假設，我們的預測是基於我們的建模結果，而建模結果本身就受到我們當前知識和一些假設的約束，與所有這些工作一樣，」他說。

地球有估計約45億年的歷史。在地球的地質週期中，大陸的動態運動和解體經常發生。

真正推動各大洲陸地移動的是海洋下面構造板塊的運動。

李正祥說：「我們用超級計算機設計了一個球形的類似地球的系統，模仿地球的內部結構，屬性，以及諸如板塊構造和地幔對流等動態過程。然後，我們進行了一系列模型模擬，從中了解哪些因素可能左右超大陸的形成方式。」

Photo Credit: Dr Chuan Huang / BBC News 黃川說，太平洋消失後將出現下一個超大陸

海底運動

建模研究結果表明，海洋岩石圈（海洋下約100公里的固體殼或構造板塊）的強度對超大陸的形成方式影響最大。

地球內部的熱量在數十億年時間裡慢慢失去。在這個過程中，由於沿大洋中脊（又稱中洋脊、中央海嶺）的地幔熔融程度較低，7-8公里厚的海地地殼似乎在隨著時間推移變薄，而那里正在形成新的海洋地殼和岩石圈。

「因此，我們的建模結果預測，未來超大陸阿美西亞的形成只可能是太平洋閉合的結果。」

Photo Credit: Zheng-Xiang Li / BBC News 李正祥對人類適應地球地形變化的能力很樂觀

超大陸的形成和解體總是會對氣候和環境產生重大影響。

一般來說，超大陸的形成將導致海平面下降，生物多樣性下降，而廣袤的超大陸內部乾旱土地比例高。

相反，在超大陸分裂解體期間，海平面上升，生物多樣性提升，有利於生命繁衍的大陸架會增多。

「很難預測從現在起數億年後人類會是什麼樣，但作為地球生物圈的一個組成部分，人類將一如既往地繼續生命演變，」李說。

他補充道：「我相信人類卓越的智慧和技術能力，將使我們能夠像過去一樣適應未來的變化。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九