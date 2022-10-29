「布朗噪音」和「白噪音」有何差別？為什麼在社群上變得如此火爆呢？
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布朗噪音不同於白噪音，而越來越多跡象表明，人們正求助於這種布朗噪音來逃避現代生活的干擾，或是自己的萬千思緒。至於布朗噪音的爆紅，主要是因為ADHD群體在社群媒體上討論和分享的結果。由於用戶分享其音頻的好處，讓#布朗噪聲標籤在TikTok上有超過8600萬次的點擊和收看。
你有沒有想過為什麼低沉的雨聲，或是浪花輕拍海岸的聲音聽起來如此舒心？
最近幾個月，隨著用戶發現和分享布朗噪聲（也稱布朗噪音、棕色噪音、紅色噪音或隨機移動噪音，brown noise）的好處，這種渾厚低音頻率的聲音在TikTok上成為熱門話題。相對於其「表親」白噪音（white noise），布朗噪音相對鮮為人知，而且對其研究也比較少。
越來越多跡象表明，人們正求助於這種「棕色噪音」來逃避現代生活的干擾，或是自己的萬千思緒。
據說這種聲音可以幫助集中精力，有助睡眠，甚至可以幫助那些患有神經多樣性病症，例如注意力缺陷多動症（俗稱多動症，ADHD）的人自我調節。
但它工作的原理是怎樣的，為什麼最近變得如此火爆呢？
布朗噪音（棕色噪音）是什麼？
與白噪音，是指一種功率譜密度為常數的隨機信號。這種信號在各個頻段上的功率譜密度是一樣的，由於白光是由各種頻率（顏色）的單色光混合而成，故叫白噪音，它類似於廢棄無線電或電視台的靜電聲音，由於同時發出均勻聲頻，人耳可以察覺到。
不同的是，「棕色噪音」更強調人耳可以聽到的較低聲調。由於缺少高頻率，因此跟白噪音相比，「棕色噪音」聽起來嘶嘶聲不太明顯。
這種聲音在我們周圍世界許多地方都可以找得到，比如，飛機內部的嗡嗡聲以及許多自然現象。
但英文brown noise中的「brown」在這裡並不是指棕色（雖然後來也有人把它稱為棕色噪聲），而是指布朗運動（Brownian motion）。幾乎在200年前的1827年，植物學家羅伯特・布朗（Robert Brown）首次發現花粉在水中做（不規則）運動。
後來證實其他微細顆粒如灰塵也有同樣的現象，雖然他並沒有能從理論上解釋這種現象，但後來的科學家用他的名字命名為布朗運動，因為該聲音信號的圖形表現跟布朗模式一摸一樣，故此得名。
布朗噪音有時也被稱為紅噪音，其來源於光的類比，紅光比白光有更多低頻波譜，就像布朗噪音比白爆音具有更多低頻波一樣。
布朗噪音火爆，主要是因為ADHD群體在社群媒體上討論和分享的結果。由於用戶分享其音頻的好處，讓#布朗噪聲標籤在TikTok上有超過8600萬次的點擊和收看。
布朗噪音和神經多樣性
精神病學家和睡眠醫學專家迪米特里烏博士（Dr Alex Dimitriu）說，「神經正常和非ADHD的人聽任何類型的噪音都會感覺受到干擾。」但迪米特里烏博士對BBC表示，ADHD人的大腦「幾乎生來就能在某種程度的混亂或壓力下發揮更佳。」
他說，「有一種觀點認為，有一點背景噪音能夠提升大腦的喚醒程度，因為大腦現在要比平時寂靜無聲時多了一點刺激。」他還說，患有ADHD的人往往需要更高程度的刺激，才能更投入和專心。
對布朗噪音沒有對白噪音研究的更廣泛，但對白噪音的研究發現，它也會對ADHD患者有一定程度的好處。但迪米特里烏博士認為，同白噪音的「刺耳音調」相比，布朗噪音聽起來更順耳些。
他說，「它也許是個人喜好問題，但我認為人們更喜歡布朗噪音，因為它與小河流水的背景噪音相似。」
而在TikTok上獲得「點讚最多」的一個影像顯示了一位名為娜塔莉亞・巴布的用戶第一次聽到布朗噪音後的反應，她患有ADHD。
她驚訝的問：「這是真的嗎？」 「那些思緒都跑到哪去了？」而在其後的一個影像中，她宣稱布朗噪音「徹底改變了我的學習方式。」
其他顏色的聲音
儘管布朗噪音是時下人們關注的焦點，其實還有其他一些具有不同頻率的所謂不同顏色的噪音，其中包括粉紅色、紫色，當然還有白色。
它們之間的區別在於其聲音在多大程度上是由更高和較低頻率組成的。這些噪音或許有很多好處，雖然不是人人都會感覺如此，許多人會覺得背景噪音是一種干擾。就像迪米特里烏博士所說的那樣，它取決於個人喜好。
人們經常用發出白噪音機器來安慰新生嬰兒，因為據說它可以模擬子宮裡生命的聲音。有耳鳴的人（他們聽到的嗡嗡聲或噪音來自耳朵內部，而不是外面）有時可以從紫色噪音中得到安慰。
這種顏色的噪音是聲音的強度集中在更高頻率上，布朗噪音正相反是集中在較低頻率上。沉穩、有環境雜音作用的粉紅色噪音頻率比白噪音低，但又高於布朗噪音，據說有助於聽眾更快入睡。
「這是我所發現的最有幫助的東西」
儘管許多人聲稱不同背景噪音的種種好處，但科學家和專家們對它們到底是什麼，或者它們甚至是否存在無法取得一致看法。
2020年一項對38項研究的評估發現，白噪音對睡眠有好處的證據很有限，而對現時越來越流行的布朗噪音的研究就更少。但對那些信奉背景噪音有益的人來說，絶對有鐵粉發誓它提供實實在在的好處。
慈善工作者佩克說，她自從上大學起就依賴於聽咖啡店背景聲音來集中精力。
她說，「我覺得寂靜無聲太讓人分心，它讓我大腦有太多空間思維過度。像咖啡店這樣的布朗噪音程度正合適，因為它無法讓人識別或重覆性太強，我也無法從聲音中分辨出什麼模式。」
「這就讓我有空間思考任何我想做的事情，」她說。
同樣，數據科學家鮑姆博（鮑姆博希望用單數「they」來代指自己。通常，這用於性別不詳或任何性別皆可的情況）用影像遊戲音樂幫助工作，用波浪聲音助眠，並堅稱它可以提高自己的工作效率和睡眠效果。
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