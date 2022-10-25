2022/10/25,
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夏季聽障奧運保齡球賽：台灣隊女子個人賽奪1銀1銅，男子雙人賽摘金

夏季聽障奧運保齡球賽：台灣隊女子個人賽奪1銀1銅，男子雙人賽摘金
第24屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球賽事在馬來西亞舉行，台灣隊謝盛福（左）與陳建豪（右）24日在男子雙人賽奪金。Photo Credit: 中央社（體育署提供）

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台灣聽障保齡球代表隊繼薛秀珍、林香孜在女子個人賽奪得1銀、1銅後，昨天再傳出捷報。男子雙人賽部分，謝盛福與陳建豪在預賽以總和2388分、預賽第一名晉級，準決賽強碰韓國隊，「謝陳配」一路領先，並合力打出兩隻「火雞」，最後以227比194勝出。

聽奧保齡球，謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金

（中央社）第24屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球賽事在馬來西亞舉行，台灣隊謝盛福與陳建豪搭檔，昨（24）日金牌戰以206比189擊敗韓國組合，勇奪男子雙人賽金牌。

台灣聽障保齡球代表隊繼薛秀珍、林香孜在女子個人賽奪得1銀、1銅後，昨天再傳出捷報。

《中央社》報導，女子個人賽部分，林香孜對決新加坡選手橫山（Adelia Naomi Yokoyam），可惜未能延續預賽時的好手感，以177分不敵對手206分，無緣晉級金牌戰，收下1面銅牌。

一向給人冷靜形象的薛秀珍在金牌戰中，受到現場高張力比賽氛圍影響，表現不如預賽及準決賽，雖一路緊咬比分，但終場仍以165比176分落敗，收下女子個人賽銀牌。

男子雙人賽部分，謝盛福與陳建豪在預賽以總和2388分、預賽第一名晉級，準決賽強碰韓國隊，「謝陳配」一路領先，並合力打出兩隻「火雞」，最後以227比194勝出。

謝盛福與陳建豪金牌戰遭遇另一組韓國組合安城祖（An Seongjo，音譯）與朴在榮（Bak Jaeung，音譯），陳建豪率先以一記Strike（全倒）漂亮開局，謝盛福同樣表現出色，兩人聯手未讓韓國隊拉近比數，終場以206比189勝出，順利拿下保齡球第一金。

謝盛福(左)及陳建豪勇奪第24屆聽奧保齡球男子雙人賽金牌
Photo Credit: 中央社（體育署提供）
第24屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球賽事在馬來西亞舉行，台灣隊謝盛福（左）與陳建豪（右）24日在男子雙人賽金牌戰以206比189擊敗韓國組合奪金。

男子隊教練鄭行超透過體育署新聞稿表示，選手對球道上新油後的適應能力很好，加上實力不俗且合作無間，面對準決賽及決賽兩組韓國對手，都能沉著應戰，最後順利收下金牌，對代表隊後續比賽有很大的鼓舞作用。

第24屆達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響延至今（2022）年5月在巴西舉行，台灣代表隊當時已取得2金7銀8銅。

其中，保齡球競賽經國際聽障運動總會延至10月20日至30日在吉隆坡登場，台灣隊連2天都有獎牌進帳，根據體育署統計，台灣代表團在這屆聽奧獎牌數累積至3金8銀9銅。

體育署表示，聽奧保齡球隊後續還有女子雙人賽、三人賽、團體賽及盟主賽，期待選手們再接再厲，爭取更多獎牌及榮耀。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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