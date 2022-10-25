2022/10/25,
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與統一教關係被揭露辯稱「不記得」，日本經濟再生大臣山際大志郎不敵壓力請辭獲准

與統一教關係被揭露辯稱「不記得」，日本經濟再生大臣山際大志郎不敵壓力請辭獲准
Photo Credit: AP / 達志影像

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有關統一教的問題，自民黨9月針對所屬的國會議員進行調查並公布結果後，山際陸續被揭發曾出席統一教教主辦的集會、在集會中曾與統一教總裁韓鶴子見面並拍攝集體照。對此，他在國會答詢時以「不記得」回應。

（中央社）日本經濟再生大臣山際大志郎與「統一教」的關係陸續被揭露後，昨（24）日晚向首相岸田文雄提出辭呈並獲批准。這是岸田內閣去年10月上路後首度有閣僚辭職，繼任者將於25日公布。

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市輔選時遇刺，牽扯出統一教（正式名稱為世界和平統一家庭聯合會）與執政黨自民黨的關係深。凶嫌山上徹也表示，母親是統一教教友，因迷信而破產。他不滿安倍協助推展統一教而引發殺機。

而現年54歲的經濟再生大臣山際大志郎未坦誠與統一教的接觸情形，多次在國會被在野黨追究他與統一教的關係，在野黨要求首相岸田文雄撤換他。

日本放送協會（NHK）報導，昨晚山際在首相官邸（行政中心）與首相岸田進行短暫會談後，對媒體表示，方才向首相提出辭呈，考慮到國會預算委員會才開完會議，未來將進行審議，不希望影響到審議，所以現在是請辭的時機。

有關山際被在野黨陸續爆料與統一教有接觸一事，他說，自己每年做資料整理，很多過去的事已無法查出，在被外界指出後才做說明，如此一來，對岸田政府造成困擾。

山際的辭職，形同遭到撤換。岸田今後以處理經濟對策、追加預算案以及救濟統一教受害者等為優先課題，所以批准山際的辭職。

岸田昨晚7時30分左右在首相官邸對媒體表示，已受理經濟再生大臣山際的辭呈，繼任人事將於25日公布。

山際是眾議院神奈川18區選出的眾議員，曾當過獸醫，2003年首度參選眾議院選舉當選。在自民黨內隸屬於麻生派。去（2021）年10月岸田內閣上路，山際被延攬入閣擔任經濟再生大臣，首度入閣。

他的職務主要是擔任岸田內閣的重要政策「新資本主義」、防疫對策等工作，今（2022）年8月岸田內閣改組，山際留任。

有關統一教的問題，自民黨9月針對所屬的國會議員進行調查並公布結果後，山際陸續被揭發曾出席統一教教主辦的集會、在集會中曾與統一教總裁韓鶴子見面並拍攝集體照。對此，他在國會答詢時以「不記得」回應。

在野黨對此事加強火力追究，要求岸田撤換山際，但山際昨天在國會答詢時仍希望透過鄭重的說明，以爭取理解。昨天傍晚傳出，山際有意辭職，很可能是希望避免自己與統一教的關係影響到岸田政府的運作。

《NHK》報導，岸田文雄已決定起用自民黨眾議員後藤茂之接替山際大志郎之職，後藤現年66歲，曾任厚生勞動大臣、7次在長野縣第4區當選眾議員，在自民黨內屬於無派閥議員。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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