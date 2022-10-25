11/7起取消隔離，產險業估將湧現「真假隔離理賠潮」，專家提醒防疫險保戶注意2件事

產險業估11/7前湧隔離理賠潮，仍期待3大救命符

（中央社）11月7起確診者同住親友免居家隔離，產險業認為，取消隔離有重大助益，不過11月7日前估將湧出一波「真假隔離理賠潮」，後續仍期待確診認定回歸PCR、融通理賠落日及降級等3大救命符。

國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布，11月7日起，確診者同住接觸者從可「3+4居家隔離」改為一律實施「0+7自主防疫」，意味屆時居家隔離將正式走入歷史。換言之，產險業防疫險理賠壓力鍋可望因此獲得紓解。

產險業界認為，取消隔離政策，各家產險都可受惠，其中如和泰產險、新安東京海上產險等，因有保單的隔離保額較高，取消隔離政策後，理賠壓力可望獲得一定程度緩解；其餘隔離保額相對低、但承保量較大的產險公司，也可望因此大幅受益。

產險業者預期，11月7日前估計將湧出一波隔離理賠申請高峰，其中真、假隔離都會有，不過業者直言，至少11月7日後，不必再擔心保單到期前的隔離理賠壓力，這道防疫政策調整對產險業而言幾乎是數一數二重要的救命符。

一名產險主管指出，不用理賠隔離，對各家產險都好，後續仍期待3大救命符。

第一，確診認定從快篩回歸PCR，以降低道德風險；第二，輕症居家照護視同住院的融通理賠落日，回歸保單條款認定；第三，COVID-19的法定傳染病等級降級。

另一名產險主管表示，居家隔離走入歷史，會減輕產險業壓力，不過確診仍占賠款最大宗，因原先設計保單時，確診發生機率低於被隔離，確診保額通常較隔離來得高；也因此，確診如何認定，攸關產險業確診賠款給付多寡。

產險主管指出，若快篩陽視同確診政策可調整回歸PCR認定，會更實質舒緩產險業理賠壓力；「畢竟業界都已承保，真的出險就會理賠，業界擔心的是賠到不該賠的人」，業者仍希望未來能有政策調整，協助降低理賠黑數。

Photo Credit: 中央社 圖為去（2021）年1月民眾排隊投保台產防疫保單。

11/7起取消隔離，專家提醒防疫險保戶注意2件事

（中央社）11月7日起居家隔離將走入歷史，專家提醒，保戶只要在保單有效期間內有被依法隔離事實，即可申請理賠，不必趕在11月7日前遞件；另因11月7日後不再有隔離事故，保戶可主張危險減少，要求重新核定保費。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，11月7日起，確診者同住接觸者從可選擇「3+4居家隔離」改為一律實施「0+7自主防疫」，意味居家隔離將正式走入歷史，影響所及，產險業隔離理賠壓力將大幅減輕。

取消隔離消息一出，引起廣大防疫險保戶討論，是否要在11月7日前申請理賠才算數；產險業者同樣預估，11月7日前將湧出隔離理賠申請高峰。

《保險法》專家、北宇管顧總經理劉北元表示，第一，保戶只要在保險期間內被依法隔離，即可申請隔離理賠，和11月7日時間點並無關係。

換言之，保戶只要在保單有效期間內有隔離事實，即可檢附相關證明文件向保險公司申請隔離理賠，不必趕在11月7日前一定得遞件申請。

其次，劉北元指出，有將隔離列為承保事故的保單，在11月7日後，因不會再發生隔離的情況，在保險上屬於危險減少，依《保險法》第59條第4項規定，保戶可要求保險公司減少保費。

金管會公布，今（2022）年截至10月17日止，一般法定傳染病防疫險理賠金額已達新台幣1007.92億元、疫苗險理賠金額280.12億元，防疫雙險合計理賠1288.04億元。

承保防疫險前6大產險公司，包含富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、和泰產險、兆豐產險及中信產險，合計已增資707億元。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航