俄指控烏克蘭打造髒彈，續用伊朗無人機攻烏，美軍官員：沒跡象顯示俄國要用核武
我們想讓你知道的是
俄羅斯國防部長週末致電北大西洋公約組織成員國防長表示，烏克蘭軍方打算使用髒彈，莫斯科當局也說，烏克蘭已接近完成打造髒彈的階段。但不具名的美國軍方官員直言：「烏克蘭人沒有製造髒彈，我們也沒掌握到跡象顯示俄國人已經決定使用核子、化學、生物武器。」
俄烏戰爭未歇，美軍官員：沒跡象顯示俄國要用核武
（中央社）美國軍方一位高階官員今天（當地時間24日）透露，美方沒有掌握跡象顯示俄羅斯已決定在烏克蘭使用核子、化學或生物武器，其中包括所謂的「髒彈」。
法新社報導，這位不具名的軍方官員向記者表示：「烏克蘭人沒有製造髒彈，我們也沒掌握到跡象顯示俄國人已經決定使用核子、化學、生物武器。」
被問到這項評估是否包括髒彈，這名官員回覆說：「是的。」
俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）近日跟數個北大西洋公約組織（NATO）國家的防長通電話，他都宣稱基輔當局計劃使用髒彈。所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥。
俄羅斯國防部今天指出，俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）在與美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）的對話中也提出相同指控。
美國、英國和法國政府昨天發表聯合聲明駁斥俄國的髒彈指控，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也強烈否認指控。
俄續用伊朗無人機攻擊烏克蘭，伊朗否認派員助俄
英國國防部今天表示，俄羅斯繼續使用伊朗製造的無人機攻擊烏克蘭境內目標。伊朗則否認美國所稱，伊朗軍事人員在克里米亞實地協助俄軍使用無人機打擊烏克蘭。
路透社報導，英國國防部在推特上稱，俄羅斯可能使用伊朗的「見證者-136」（Shahed-136）無人機滲透烏克蘭防空系統，作為日益短缺的俄製遠程精準武器替代品。
英國國防部表示，烏克蘭遏制無人機的努力已取得成功。
而據法新社報導，伊朗今天否認美國一項指控，即伊朗軍事人員在俄羅斯占領的克里米亞實地協助俄國在烏克蘭進行無人機攻擊。
伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）被問及白宮的說法時告訴記者：「我們強烈駁斥這一消息。」
美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）20日指控伊朗軍方在克里米亞實地協助俄羅斯的行動，並稱這些人是教練和技術支援人員。
卡納尼今天回應稱，華盛頓站在衝突的一方並向烏克蘭出口大量武器和裝備，然後藉此讓輿論偏離他們在烏克蘭戰爭中的破壞性作用。
美國、英國和歐盟指控伊朗提供俄羅斯無人機並用於烏克蘭戰爭，對伊朗實施制裁。
卡納尼說：「伊朗伊斯蘭共和國一再表明它並非烏克蘭戰爭的一方，我們不會向烏克蘭戰爭的任何一方出口武器。」
法新社還報導，烏克蘭頓內次礦工足球隊（Shakhtar Donetsk）執行長帕爾金（Sergiy Palkin）表示，俄羅斯在烏克蘭戰爭中使用伊朗的無人機，伊朗應該從今年在卡達舉行的世界盃足球賽剔除出去，由烏克蘭取代。
帕爾金在臉書（Facebook）寫道：「伊朗領導層在觀看他們的國家隊參加世界盃時會很開心，但烏克蘭人將被伊朗的無人機和伊朗飛彈殺害。」
帕爾金說：「每一架（無人機）都是由伊朗當局所製造和運交。這些摧毀房屋、博物館、大學、辦公室、運動場和遊樂場，以及最重要的，殺害烏克蘭人的無人機，是在伊朗教官和軍方直接訓練管理下發射的。」
「礦工隊呼籲國際足球總會（FIFA）和全體國際社會立即禁止伊朗國家隊參加世界盃，因為這個國家直接參與對烏克蘭人的恐怖攻擊。」
俄羅斯：烏克蘭打造髒彈接近完成階段
俄羅斯國防部長週末致電北大西洋公約組織成員國防長表示，烏克蘭軍方打算使用髒彈後，莫斯科當局今天表示，烏克蘭已接近完成打造髒彈的階段。
法新社報導，所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥。俄羅斯中將基里洛夫（Igor Kirillov）今天在聲明中表示：「根據我們獲得的情報，烏克蘭兩個單位接獲明確指示，打造所謂的『髒彈』。這項作業已進入最後階段。」
俄羅斯國防部長蕭依古週末致電美國、法國、土耳其和英國國防部長。根據俄羅斯方面的消息，蕭依古對於烏克蘭可能利用「髒彈」挑釁表達憂心。
華府、倫敦和巴黎當局隨即發表聯合聲明，駁斥俄羅斯對烏克蘭的明顯錯誤指控。
克里姆林宮今天表示，法國和德國展露了「無意」參與斡旋烏克蘭衝突的態度，並讚揚土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）願意安排舉行談判。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「安卡拉採取的立場和巴黎與柏林迥異，而且宣布願意持續致力斡旋。」
「（法國總統）馬克宏和（德國總理）蕭茲展露了無意聆聽俄羅斯的立場，或參與斡旋的努力。」
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天在羅馬舉行的和平峰會上表示，俄烏實現和平是可能的，但只有在烏克蘭人決定的時候才能實現。
自2月俄羅斯侵略烏克蘭以來，馬克宏即有別於西方其他領袖，積極推動保持和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談的管道暢通。
法新社報導，在羅馬的天主教慈善機構「聖艾智德團體」（Community Sant'Egidio）主辦的和平峰會上，馬克宏發表演說指出：「不要讓和平成為俄羅斯權力的人質。」這場和平峰會有來自世界各地的政治、宗教領袖參加。
「和平是可能的，但只有當烏克蘭人做出決定的時候才能決定。」
「和平將和另外一方建立，也就是今日的敵人，雙方在談判桌上達成。」
Tags：
從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
我們想讓你知道的是
「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
國科會科技辦公室 廣告