俄指控烏克蘭打造髒彈，續用伊朗無人機攻烏，美軍官員：沒跡象顯示俄國要用核武

俄烏戰爭未歇，美軍官員：沒跡象顯示俄國要用核武

（中央社）美國軍方一位高階官員今天（當地時間24日）透露，美方沒有掌握跡象顯示俄羅斯已決定在烏克蘭使用核子、化學或生物武器，其中包括所謂的「髒彈」。

法新社報導，這位不具名的軍方官員向記者表示：「烏克蘭人沒有製造髒彈，我們也沒掌握到跡象顯示俄國人已經決定使用核子、化學、生物武器。」

被問到這項評估是否包括髒彈，這名官員回覆說：「是的。」

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）近日跟數個北大西洋公約組織（NATO）國家的防長通電話，他都宣稱基輔當局計劃使用髒彈。所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥。

俄羅斯國防部今天指出，俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）在與美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）的對話中也提出相同指控。

美國、英國和法國政府昨天發表聯合聲明駁斥俄國的髒彈指控，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也強烈否認指控。

俄續用伊朗無人機攻擊烏克蘭，伊朗否認派員助俄

英國國防部今天表示，俄羅斯繼續使用伊朗製造的無人機攻擊烏克蘭境內目標。伊朗則否認美國所稱，伊朗軍事人員在克里米亞實地協助俄軍使用無人機打擊烏克蘭。

路透社報導，英國國防部在推特上稱，俄羅斯可能使用伊朗的「見證者-136」（Shahed-136）無人機滲透烏克蘭防空系統，作為日益短缺的俄製遠程精準武器替代品。

英國國防部表示，烏克蘭遏制無人機的努力已取得成功。

而據法新社報導，伊朗今天否認美國一項指控，即伊朗軍事人員在俄羅斯占領的克里米亞實地協助俄國在烏克蘭進行無人機攻擊。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）被問及白宮的說法時告訴記者：「我們強烈駁斥這一消息。」

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）20日指控伊朗軍方在克里米亞實地協助俄羅斯的行動，並稱這些人是教練和技術支援人員。

卡納尼今天回應稱，華盛頓站在衝突的一方並向烏克蘭出口大量武器和裝備，然後藉此讓輿論偏離他們在烏克蘭戰爭中的破壞性作用。

美國、英國和歐盟指控伊朗提供俄羅斯無人機並用於烏克蘭戰爭，對伊朗實施制裁。

卡納尼說：「伊朗伊斯蘭共和國一再表明它並非烏克蘭戰爭的一方，我們不會向烏克蘭戰爭的任何一方出口武器。」

法新社還報導，烏克蘭頓內次礦工足球隊（Shakhtar Donetsk）執行長帕爾金（Sergiy Palkin）表示，俄羅斯在烏克蘭戰爭中使用伊朗的無人機，伊朗應該從今年在卡達舉行的世界盃足球賽剔除出去，由烏克蘭取代。

帕爾金在臉書（Facebook）寫道：「伊朗領導層在觀看他們的國家隊參加世界盃時會很開心，但烏克蘭人將被伊朗的無人機和伊朗飛彈殺害。」

帕爾金說：「每一架（無人機）都是由伊朗當局所製造和運交。這些摧毀房屋、博物館、大學、辦公室、運動場和遊樂場，以及最重要的，殺害烏克蘭人的無人機，是在伊朗教官和軍方直接訓練管理下發射的。」

「礦工隊呼籲國際足球總會（FIFA）和全體國際社會立即禁止伊朗國家隊參加世界盃，因為這個國家直接參與對烏克蘭人的恐怖攻擊。」

俄羅斯：烏克蘭打造髒彈接近完成階段

俄羅斯國防部長週末致電北大西洋公約組織成員國防長表示，烏克蘭軍方打算使用髒彈後，莫斯科當局今天表示，烏克蘭已接近完成打造髒彈的階段。

法新社報導，所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥。俄羅斯中將基里洛夫（Igor Kirillov）今天在聲明中表示：「根據我們獲得的情報，烏克蘭兩個單位接獲明確指示，打造所謂的『髒彈』。這項作業已進入最後階段。」

俄羅斯國防部長蕭依古週末致電美國、法國、土耳其和英國國防部長。根據俄羅斯方面的消息，蕭依古對於烏克蘭可能利用「髒彈」挑釁表達憂心。

華府、倫敦和巴黎當局隨即發表聯合聲明，駁斥俄羅斯對烏克蘭的明顯錯誤指控。

克里姆林宮今天表示，法國和德國展露了「無意」參與斡旋烏克蘭衝突的態度，並讚揚土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）願意安排舉行談判。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「安卡拉採取的立場和巴黎與柏林迥異，而且宣布願意持續致力斡旋。」

「（法國總統）馬克宏和（德國總理）蕭茲展露了無意聆聽俄羅斯的立場，或參與斡旋的努力。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天在羅馬舉行的和平峰會上表示，俄烏實現和平是可能的，但只有在烏克蘭人決定的時候才能實現。

自2月俄羅斯侵略烏克蘭以來，馬克宏即有別於西方其他領袖，積極推動保持和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會談的管道暢通。

法新社報導，在羅馬的天主教慈善機構「聖艾智德團體」（Community Sant'Egidio）主辦的和平峰會上，馬克宏發表演說指出：「不要讓和平成為俄羅斯權力的人質。」這場和平峰會有來自世界各地的政治、宗教領袖參加。

「和平是可能的，但只有當烏克蘭人做出決定的時候才能決定。」

「和平將和另外一方建立，也就是今日的敵人，雙方在談判桌上達成。」