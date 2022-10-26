2022/10/26,
政治

一日一圖說選舉｜參政第一道關卡，各項選舉保證金門檻有多高？

一日一圖說選舉｜參政第一道關卡，各項選舉保證金門檻有多高？

我們想讓你知道的是

台灣訂定選舉保證金制度，要求參選人依各公職規定須繳納5萬到150萬不等的金額才能取得參選門票，但近年引起反對聲浪，認為過高門檻阻礙人民參政的權利。究竟選舉保證金門檻有多高？讓我們一起來看看。

九合一選舉到來，各個政黨紛紛推出候選人搶攻各選區席次，實踐自身政治理念。但你知道嗎？民眾登記參選各公職，都須繳納選舉保證金，才能取得這場選舉的「參賽資格」。

保證金門檻

據台灣現行《公職人員選舉罷免法》規定，為避免無民意基礎的參選人任意參選導致選舉成本提升，所以訂定選舉保證金制度，要求參選人依各公職規定須繳納5萬到150萬不等的金額才能取得參選門票，且得票數需達一定門檻，保證金才能予以退還。前親民黨立委陳怡潔曾調閱過往選舉資料發現，2008年至2016年有超過3400人選舉保證金遭沒入，總金額高達9億元。中選會表示，沒入的保證金，如果是全國性選舉會沒入國庫，若是地方選舉則是沒入市庫。

民進黨立委、時任社會民主黨主席的范雲就曾批評，高額的選舉保證金會阻礙人民參政的意願，對於資源較少的小黨及欲參政的素人與青年非常不利。歐巴桑聯盟也指出2018年於各縣市派出21位候選人，選舉保證金便佔了候選人平均競選總經費的40％以上，要求中選會應全面檢討保證金制度，並建議可以加入連署或取得政黨推薦資格等多軌並行制，開啟更多元的參政途徑。

（文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。