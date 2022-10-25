伊朗記者「世界民主運動大會」談頭巾運動：改革已無可能，伊朗年輕人如今要「殺死獨裁者」

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）上月因未戴好頭巾，被警察拘留期間離奇死亡，引爆伊朗逾80城鎮反政府示威，至今已近40天。曾因報導入獄的伊朗裔加拿大籍記者巴哈里（Maziar Bahari）今（25）日出席台北舉辦的第11屆「世界民主運動」（World Movement for Democracy, WMD）全球大會時表示，目前在伊朗上演的抗議活動前所未見，這是來自年輕人的絕望。

巴哈里曾為美國《新聞週刊》（Newsweek）記者，他於2009年報導伊朗大選後改革派支持者在德黑蘭街頭抗議選舉結果，被捕入獄長達118天，這段經歷後來也被拍成電影《叛諜風暴》（Rosewater）。

巴哈里與香港民運份子羅冠聰、俄羅斯環保運動者契瑞可娃（Evgenia Chirikova）針對公民社會對於當今挑戰對談。

巴哈里表示，他自己年紀很大，要由他這樣的中年男性來帶頭討論現在伊朗一個由年輕女性所引領的民主運動，他自己覺得有點尷尬。

Photo Credit: AP / 達志影像 洛杉磯支持伊朗頭巾運動。

巴哈里指出，伊朗在1979年透過革命軍成立了伊斯蘭共和國，這個政權一開始得到很多人的支持，但後來很多人感到被騙了。人民花了40年的時間才發現沒辦法改變這個政權，想要推翻這樣的政權。不過過去十幾年來，主要的抗議是希望從內部改革。巴哈里回憶，2009年他在德黑蘭街頭看到上百萬的伊朗人安靜的上街遊行、想要爭取公民權，他們沒有謾罵，也無意對抗政府，他以為當時伊朗的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）會聆聽人民的聲音，但結果包括他和他的朋友都被抓到監獄去，也有許多人遇害。

巴哈里說，2009年後到今天，年輕人再次上街，這次的口號卻是「殺死獨裁者！殺死哈米尼！」巴哈里說，年輕人已經完全絕望了，他們認為內部改革沒有可能，這次喊出「女性、生命、自由」的口號，是因為哈米尼的政權基本上是建立在仇恨女性之上，這是為什麼許多伊朗女性同情艾米尼，她們可以看到自己未來的命運就像艾米尼一樣，被隨便打、被抓被殺。

巴哈里說，他非常感佩伊朗年輕人的熱情，這次很特別的是持續這麼久，而且是由平均年齡介於16-22歲的年輕女性領導。他們不記得1979年的伊朗革命和1980年代的兩伊戰爭，這些年輕的女性和過去的老男人是完全不同的。抗議已經持續40天，明天即將是艾米尼逝世40天，巴哈里說，什葉派的回教信仰中一個人過世的第40天非常重要，屆時一定會有很大的抗議。

至於抗議結束後是否真的會帶來改變？巴哈里表示，抗議結束後是否有真的改變，老實說他覺得不太可能是永久的改變，伊朗可能會從現在的獨裁的專制政權變成另一種獨裁政治，因為革命軍不只掌握了伊朗的軍隊，還把持大學、醫院、以及伊朗最大的企業，有非常充分的資源。但他指出，如果只是從一種獨裁政權轉向另一種獨裁政權，未來還是會垮台，因為獨裁政權為了掌權為把資源全部集中起來，不給人民資源，勢必引發反撲。

Photo Credit: AP / 達志影像 德國柏林民眾已故艾米尼照片，支持伊朗女性頭巾運動。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範