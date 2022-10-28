祭祀公業釋憲案：排除女性子孫不得為「派下員」祭祀祖先，是什麼樣的社會？

文：姜貞吟（國立中央大學客家語文暨社會科學學系教授兼通識教育中心主任、財團法人婦女新知基金會董事長）

10月18日憲法法庭就祭祀公業派下員性別平等釋憲案進行言詞辯論，再度引起社會關注。女性子孫不得為祭祀公業派下員的相關條例爭議，不僅在2015年釋字第728號未獲妥適處理，短短七年間又再度成為釋憲焦點。

什麼是「派下員」？ 根據《祭祀公業條例》，所謂「派下員」是指祭祀公業之設立人及繼承其派下權之人。其分類如下： （一）派下全員：祭祀公業或祭祀公業法人自設立起至目前止之全體派下員。 （二）派下現員：祭祀公業或祭祀公業法人目前仍存在之派下員。

本次憲法法庭主要處理祭祀公業無規約或規約未規定的情況，包括「派下員為設立人及其男系子孫（含養子）」（第4條第1項後段）、以及「派下員無男系子孫，其女子未出嫁者，得為派下員。該女子招贅夫或未招贅生有男子或收養男子冠母姓者，該男子亦得為派下員」（第4條第2項）；前次釋字第728號則處理「本條例施行前已存在之祭祀公業，其派下員依規約定之」（第4條第1項前段）是否違憲的爭議。

整個第4條關於派下員資格的規範，都跟排除女性或限制女性得為派下員有關。祭祀公業為傳統父系傳承組織，條例施行前已存在的祭祀公業，內部規約幾乎僅限定「男性子孫」具有成為派下員的資格，女性完全被排除在外。

2008年7月1日開始施行的《祭祀公業條例》，並未積極處理男女派下員的差別待遇，而是將排除女性權益的傳統民俗從習慣法位階，進一步提升為法律位階，無疑以國家制度力量鞏固對女性派下權的侵害。

通過第4條第1項後段、第2項跟第3項的規定，沒有規約或規約未規定的祭祀公業，僅在某些特定情況，女性才得為派下員：包括「未出嫁」、有「招贅夫」、「未招贅但生有或收養男子冠母姓者」、「經三分之二現員以上書面同意」等，然而條例卻未見對男性子孫同等的規範。女性的生理性別、女性的婚姻狀態、女性的子女姓氏，都成為派下權被排除的根據。

依據內政部說法，《祭祀公業條例》以男性得為派下員，是因為台灣傳統習俗賦予男性祭祖義務，才排除「未承擔祭祀者」的派下權，並非以性別作為分類標準，也不是針對「女性」。此種說法忽略祭祀公業遵循傳統父系繼嗣體制運行，設定男女婚姻形式為「女嫁出、男娶入」，而非現在社會重視的雙方平等婚姻。

傳統宗族與家族多以「女兒嫁出」來排除女兒承擔本宗祖先祭祀，過去更以此來拒絕女兒的財產繼承權。民間習俗中，女性子孫常被「未承擔祭祀責任」、「祖先牌位誰在拜？」質疑其責任義務與權益，被拒於原生家族、宗族事務之外。事實上，並非是女性子孫不願意，而是父系文化規範就不讓女兒盡此義務（民間更衍生出禁忌），進而剝奪相關的權益。

除了「性別」是《祭祀公業條例》排除的標地，「姓氏」也是。祭祀公業此種以「性別」為基礎的排除，結合祭祀責任、嫁娶婚形式，同時也強調父系「姓氏」的繼承才能擁有派下權。限定祭祀公業派下員須維持父系姓氏，也與2007年《民法》第1059條修正，父母雙方得以書面約定子女從父姓或從母姓之價值相衝突。

《祭祀公業條例》強化民間習俗中對女性的多重排除與規範，與男性子孫形成差別待遇，不只是身份權與財產權的被否定，還包括因此而來的身份認同、宗族與祭祀公業事務的涉入資格，以及宗親網絡與資本的繼承與積累，差別待遇進而形成性別的不平等，這些都不能以「男女有別」、「性別差異」、「祭祀責任之性別分工」來合理化此種不平等。

《祭祀公業條例》以國家法律強制力，鞏固對女性差別待遇的民間習俗，違反憲法性別平等原則。國家法律本應負起消除性別不平等的義務，改善不利於女性的各種處境，積極追求性別平等的社會發展。

我國自2012年施行「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），締約國需「採取一切適當措施，消除任何個人、組織或企業對婦女的歧視」、「包括制定法律，以修改或廢除構成對婦女歧視的現行法律、規章、習俗和慣例」（第2條），也「應採取一切適當措施，改變男女的社會和文化行為模式，以消除基於性別而分尊卑觀念或基於男女任務定型所產生的偏見、習俗和一切其他做法」（第5條）。

此次釋憲申請，不正是讓我們檢視《祭祀公業條例》這套父系繼嗣系統，對單一性別的排除與歧視的好機會嗎？

近年來，女性參與宗族事務跟祭祀公業運作的情況越來越多。例如2007年東華大學蕭昭君教授爭取成為彰化社頭鄉斗山祠舉行蕭家祖祭「百年首位女主祭」；桃園新屋客家范姜宗族祭儀已有女禮生羅金珠，本宗女兒范姜沛彤擔任范姜宗親會總幹事等。近年客家社會正在積極推動女兒（姑婆）過世後得以返回本宗安置，登上宗祠公廳接受後代祭拜，這些都是宗族跟祭祀公業接納女性的事實。

就筆者在客家鄉鎮看到的祭祀公業，已有一些祭祀公業派下員有男有女，也有不同姓氏的子女成為派下員。他們相信祭拜祖先不分性別，也不分姓氏，維繫祭祀公業的傳承是每個後代子女該盡的義務跟權益。這些宗長告訴我說，當他們去政府相關單位更新資料登錄時，一線承辦人員就會要求派下員不能排除女性，基於性別平等的信念，他們也遵守規定。

當祭祀公業、政府一線工作人員、宗親會等都在努力改善傳統對女性的排除之際，大法官更應該與時俱進，以未來性與前瞻性的視野處理派下權的法律不公。