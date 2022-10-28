祭祀公業釋憲案：排除女性子孫不得為「派下員」祭祀祖先，是什麼樣的社會？
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《祭祀公業條例》強化民間習俗中對女性的多重排除與規範，與男性子孫形成差別待遇，不只是身份權與財產權的被否定，還包括因此而來的身份認同、宗族與祭祀公業事務的涉入資格......這些都不能以「男女有別」、「性別差異」、「祭祀責任之性別分工」來合理化此種不平等。
文：姜貞吟（國立中央大學客家語文暨社會科學學系教授兼通識教育中心主任、財團法人婦女新知基金會董事長）
10月18日憲法法庭就祭祀公業派下員性別平等釋憲案進行言詞辯論，再度引起社會關注。女性子孫不得為祭祀公業派下員的相關條例爭議，不僅在2015年釋字第728號未獲妥適處理，短短七年間又再度成為釋憲焦點。
什麼是「派下員」？
根據《祭祀公業條例》，所謂「派下員」是指祭祀公業之設立人及繼承其派下權之人。其分類如下：
（一）派下全員：祭祀公業或祭祀公業法人自設立起至目前止之全體派下員。
（二）派下現員：祭祀公業或祭祀公業法人目前仍存在之派下員。
本次憲法法庭主要處理祭祀公業無規約或規約未規定的情況，包括「派下員為設立人及其男系子孫（含養子）」（第4條第1項後段）、以及「派下員無男系子孫，其女子未出嫁者，得為派下員。該女子招贅夫或未招贅生有男子或收養男子冠母姓者，該男子亦得為派下員」（第4條第2項）；前次釋字第728號則處理「本條例施行前已存在之祭祀公業，其派下員依規約定之」（第4條第1項前段）是否違憲的爭議。
整個第4條關於派下員資格的規範，都跟排除女性或限制女性得為派下員有關。祭祀公業為傳統父系傳承組織，條例施行前已存在的祭祀公業，內部規約幾乎僅限定「男性子孫」具有成為派下員的資格，女性完全被排除在外。
2008年7月1日開始施行的《祭祀公業條例》，並未積極處理男女派下員的差別待遇，而是將排除女性權益的傳統民俗從習慣法位階，進一步提升為法律位階，無疑以國家制度力量鞏固對女性派下權的侵害。
通過第4條第1項後段、第2項跟第3項的規定，沒有規約或規約未規定的祭祀公業，僅在某些特定情況，女性才得為派下員：包括「未出嫁」、有「招贅夫」、「未招贅但生有或收養男子冠母姓者」、「經三分之二現員以上書面同意」等，然而條例卻未見對男性子孫同等的規範。女性的生理性別、女性的婚姻狀態、女性的子女姓氏，都成為派下權被排除的根據。
依據內政部說法，《祭祀公業條例》以男性得為派下員，是因為台灣傳統習俗賦予男性祭祖義務，才排除「未承擔祭祀者」的派下權，並非以性別作為分類標準，也不是針對「女性」。此種說法忽略祭祀公業遵循傳統父系繼嗣體制運行，設定男女婚姻形式為「女嫁出、男娶入」，而非現在社會重視的雙方平等婚姻。
傳統宗族與家族多以「女兒嫁出」來排除女兒承擔本宗祖先祭祀，過去更以此來拒絕女兒的財產繼承權。民間習俗中，女性子孫常被「未承擔祭祀責任」、「祖先牌位誰在拜？」質疑其責任義務與權益，被拒於原生家族、宗族事務之外。事實上，並非是女性子孫不願意，而是父系文化規範就不讓女兒盡此義務（民間更衍生出禁忌），進而剝奪相關的權益。
除了「性別」是《祭祀公業條例》排除的標地，「姓氏」也是。祭祀公業此種以「性別」為基礎的排除，結合祭祀責任、嫁娶婚形式，同時也強調父系「姓氏」的繼承才能擁有派下權。限定祭祀公業派下員須維持父系姓氏，也與2007年《民法》第1059條修正，父母雙方得以書面約定子女從父姓或從母姓之價值相衝突。
《祭祀公業條例》強化民間習俗中對女性的多重排除與規範，與男性子孫形成差別待遇，不只是身份權與財產權的被否定，還包括因此而來的身份認同、宗族與祭祀公業事務的涉入資格，以及宗親網絡與資本的繼承與積累，差別待遇進而形成性別的不平等，這些都不能以「男女有別」、「性別差異」、「祭祀責任之性別分工」來合理化此種不平等。
《祭祀公業條例》以國家法律強制力，鞏固對女性差別待遇的民間習俗，違反憲法性別平等原則。國家法律本應負起消除性別不平等的義務，改善不利於女性的各種處境，積極追求性別平等的社會發展。
我國自2012年施行「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），締約國需「採取一切適當措施，消除任何個人、組織或企業對婦女的歧視」、「包括制定法律，以修改或廢除構成對婦女歧視的現行法律、規章、習俗和慣例」（第2條），也「應採取一切適當措施，改變男女的社會和文化行為模式，以消除基於性別而分尊卑觀念或基於男女任務定型所產生的偏見、習俗和一切其他做法」（第5條）。
此次釋憲申請，不正是讓我們檢視《祭祀公業條例》這套父系繼嗣系統，對單一性別的排除與歧視的好機會嗎？
近年來，女性參與宗族事務跟祭祀公業運作的情況越來越多。例如2007年東華大學蕭昭君教授爭取成為彰化社頭鄉斗山祠舉行蕭家祖祭「百年首位女主祭」；桃園新屋客家范姜宗族祭儀已有女禮生羅金珠，本宗女兒范姜沛彤擔任范姜宗親會總幹事等。近年客家社會正在積極推動女兒（姑婆）過世後得以返回本宗安置，登上宗祠公廳接受後代祭拜，這些都是宗族跟祭祀公業接納女性的事實。
就筆者在客家鄉鎮看到的祭祀公業，已有一些祭祀公業派下員有男有女，也有不同姓氏的子女成為派下員。他們相信祭拜祖先不分性別，也不分姓氏，維繫祭祀公業的傳承是每個後代子女該盡的義務跟權益。這些宗長告訴我說，當他們去政府相關單位更新資料登錄時，一線承辦人員就會要求派下員不能排除女性，基於性別平等的信念，他們也遵守規定。
當祭祀公業、政府一線工作人員、宗親會等都在努力改善傳統對女性的排除之際，大法官更應該與時俱進，以未來性與前瞻性的視野處理派下權的法律不公。
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
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未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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