2022/10/25,
國際

【未來大人物】看見台灣！30歲女孩站上國際舞台與美加紐澳等國平等發聲，倡議世界月經貧窮問題

【未來大人物】看見台灣！30歲女孩站上國際舞台與美加紐澳等國平等發聲，倡議世界月經貧窮問題
Photo Credit - 小紅帽

我們想讓你知道的是

日本大阪大學學者分享，受COVID-19衝擊發現每5個日本學生，就有1個正經歷月經貧窮。印度遭洪災少女更只能以牛糞處理經血...台灣組織小紅帽站上國際舞台與世界各國共同倡議「月經貧窮」問題！

全球首屆月經貧窮論壇（Global Period Poverty Forum, GPPF）近期在澳洲布里斯本舉辦，在台灣長期推動月經平權，深耕解決月經貧窮問題的非營利組織、同時也是未來大人物的「小紅帽With Red」（以下簡稱小紅帽），也受邀代表台灣出席，與蘇格蘭、澳洲、紐西蘭、巴西、美國、加拿大、辛巴威等全球的民意代表、政府官員、聯合國代表、學者、倡議家，一同研擬接下來兩年的月經平權推動方針。

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首屆全球月經貧窮論壇台灣倡議已與世界齊步

劃時代的意義在於，全球月經貧窮論壇為第一屆舉行，主辦單位是致力於消除月經貧窮的國際組織Share The Dignity創辦人Rochelle Courtenay，更有全球第一個、提出全境免費提供生理用品法案的蘇格蘭議員Monica Lennon、聯合國婦女署（UN Women）區域代表Ashma Shrestha、烏干達的教育部長Rosette Nanyanzi⋯⋯等重量級國際代表。而在42位受邀講者裡，小紅帽創辦人林薇，與議題研究總監林尹筑代表台灣應邀出席，也足以顯見這些年來小紅帽致力推動月經平權、消弭月經貧窮的發聲已與世界齊步。

全球首屆月經貧窮論壇（Global_Period_Poverty_Forum,_
Photo Credit - 小紅帽
台灣代表林薇（右一）與來自全球倡議代表一同參加首屆月經貧窮論壇。

小紅帽讓世界看見台灣月經行動

小紅帽作為唯一受邀的台灣組織，林薇在論壇上和與會代表們分享，過去三年多的時間，小紅帽如何與政府、企業、民間多方合作，深耕在台灣推展的多元的行動與政策，以及在台灣搭建起全球唯一月經博物館－小紅厝背後的故事。

在一場對談中，林薇強調，月經行動需要不分族群、年齡、性別的人一起參與，因為月經議題和每一個人都有關係，且在小紅帽活動、小紅厝月經博物館的參觀人數裡，皆有將近四成是生理男性。此一成果令現場其他代表紛紛驚呼，表示為台灣喝采，也表示這是全球各組織都在持續推動的目標之一。

林薇在論壇中分享小紅帽在消除臺灣月經貧窮的行動。圖片來源／小紅帽提供
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台灣代表林薇（右一）與來自全球倡議代表一同參加首屆月經貧窮論壇。

林薇在論壇中也特別提及，小紅帽在消除台灣月經貧窮的行動中，除了提供月經貧窮的青少女多樣、個人化的生理用品物資，另搭配後續追蹤、照護教育，以及助人工作者增能。來自巴西的倡議家 Ursula Maschette 也特別肯定小紅帽在台灣的行動：「提供青少女生理用品很好，但是提供他們選擇更驚人！」且來自各國的代表，都對於小紅厝月經博物館的建造感到好奇，紛紛詢問台灣的經驗，並表示「有機會，一定要來台灣看看！」

月經貧窮成全球重要議題跨國擬定未來大方向

來自巴基斯坦的Sumaira Lokhandwala在論壇中提到，巴基斯坦在今年發生有史以來規模最大的洪水，月經貧窮問題因此更加嚴峻。在洪水之後，有青少女在半夜疏散，除了衣服什麼都沒有，在水里走了幾英里，因為沒有生理用品，只能任憑雙腿間一直流血。且也有些青少女表示，在洪水中失去一切後，他們只能使用香蕉葉、沙子，有時還使用牛糞來處理經血。

上週國際組織The Pad Project也發表了最新的研究，若解決月經貧窮問題可以將印度的GDP提高 2.7%，也就是將近867億美元。來自大阪大學的日本學者Elli Sugita也於論壇中表示，在這幾COVID-19衝擊下，日本月經貧窮的問題也因此被突顯出來，政府終於展開了大規模調查，發現每5個日本學生，就有1個正經歷月經貧窮。當全球進入後疫情時代，再加上面對不同災害、氣候變遷之際，如何解決月經貧窮帶來的衝擊與困境，需全球來自各界的行動持續努力。

走在月經平權的路上，各國皆面對不同的挑戰，全球也透過此次的月經貧窮論壇，讓一群人

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走在月經平權的路上，各國皆面對不同的挑戰，全球也透過此次的月經貧窮論壇，讓一群人走得更遠。

此次論壇中各代表也共同制訂了接下來兩年全球性的目標，透過當地文化脈絡中的經驗交流、資源共享，在行動時能讓很多人少走冤枉路、各國在行動時的方向更明確，並讓所有人都能參與其中。林薇表示：「此次國際論壇的舉辦，月經平權議題未來更能是跨國界、跨領域、跨議題的推進。」

林薇表示，現小紅帽已將在台灣推動許久的「月經友善空間」經驗，轉換為國際夥伴也可參與的版本，相信不久的將來，月經友善空間就能在全球遍地開花。林薇也在會後提到，乘著台灣先天的地理位置優勢，以及整體友善的社會、豐碩的行動成果，未來也將進一步進行東亞、東南亞區域結盟，推動國際倡議、並進一步串聯各國的組織與資源。

走在月經平權的路上，各國皆面對不同的挑戰，全球也透過此次的月經貧窮論壇，讓一群人走得更遠，並堅信在未來，共同走到這個世界的你我，都能夠不再為月經所困的那一天。

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責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳


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