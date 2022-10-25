【未來大人物】看見台灣！30歲女孩站上國際舞台與美加紐澳等國平等發聲，倡議世界月經貧窮問題
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日本大阪大學學者分享，受COVID-19衝擊發現每5個日本學生，就有1個正經歷月經貧窮。印度遭洪災少女更只能以牛糞處理經血...台灣組織小紅帽站上國際舞台與世界各國共同倡議「月經貧窮」問題！
全球首屆月經貧窮論壇（Global Period Poverty Forum, GPPF）近期在澳洲布里斯本舉辦，在台灣長期推動月經平權，深耕解決月經貧窮問題的非營利組織、同時也是未來大人物的「小紅帽With Red」（以下簡稱小紅帽），也受邀代表台灣出席，與蘇格蘭、澳洲、紐西蘭、巴西、美國、加拿大、辛巴威等全球的民意代表、政府官員、聯合國代表、學者、倡議家，一同研擬接下來兩年的月經平權推動方針。
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首屆全球月經貧窮論壇台灣倡議已與世界齊步
劃時代的意義在於，全球月經貧窮論壇為第一屆舉行，主辦單位是致力於消除月經貧窮的國際組織Share The Dignity創辦人Rochelle Courtenay，更有全球第一個、提出全境免費提供生理用品法案的蘇格蘭議員Monica Lennon、聯合國婦女署（UN Women）區域代表Ashma Shrestha、烏干達的教育部長Rosette Nanyanzi⋯⋯等重量級國際代表。而在42位受邀講者裡，小紅帽創辦人林薇，與議題研究總監林尹筑代表台灣應邀出席，也足以顯見這些年來小紅帽致力推動月經平權、消弭月經貧窮的發聲已與世界齊步。
小紅帽讓世界看見台灣月經行動
小紅帽作為唯一受邀的台灣組織，林薇在論壇上和與會代表們分享，過去三年多的時間，小紅帽如何與政府、企業、民間多方合作，深耕在台灣推展的多元的行動與政策，以及在台灣搭建起全球唯一月經博物館－小紅厝背後的故事。
在一場對談中，林薇強調，月經行動需要不分族群、年齡、性別的人一起參與，因為月經議題和每一個人都有關係，且在小紅帽活動、小紅厝月經博物館的參觀人數裡，皆有將近四成是生理男性。此一成果令現場其他代表紛紛驚呼，表示為台灣喝采，也表示這是全球各組織都在持續推動的目標之一。
林薇在論壇中也特別提及，小紅帽在消除台灣月經貧窮的行動中，除了提供月經貧窮的青少女多樣、個人化的生理用品物資，另搭配後續追蹤、照護教育，以及助人工作者增能。來自巴西的倡議家 Ursula Maschette 也特別肯定小紅帽在台灣的行動：「提供青少女生理用品很好，但是提供他們選擇更驚人！」且來自各國的代表，都對於小紅厝月經博物館的建造感到好奇，紛紛詢問台灣的經驗，並表示「有機會，一定要來台灣看看！」
月經貧窮成全球重要議題跨國擬定未來大方向
來自巴基斯坦的Sumaira Lokhandwala在論壇中提到，巴基斯坦在今年發生有史以來規模最大的洪水，月經貧窮問題因此更加嚴峻。在洪水之後，有青少女在半夜疏散，除了衣服什麼都沒有，在水里走了幾英里，因為沒有生理用品，只能任憑雙腿間一直流血。且也有些青少女表示，在洪水中失去一切後，他們只能使用香蕉葉、沙子，有時還使用牛糞來處理經血。
上週國際組織The Pad Project也發表了最新的研究，若解決月經貧窮問題可以將印度的GDP提高 2.7%，也就是將近867億美元。來自大阪大學的日本學者Elli Sugita也於論壇中表示，在這幾COVID-19衝擊下，日本月經貧窮的問題也因此被突顯出來，政府終於展開了大規模調查，發現每5個日本學生，就有1個正經歷月經貧窮。當全球進入後疫情時代，再加上面對不同災害、氣候變遷之際，如何解決月經貧窮帶來的衝擊與困境，需全球來自各界的行動持續努力。
此次論壇中各代表也共同制訂了接下來兩年全球性的目標，透過當地文化脈絡中的經驗交流、資源共享，在行動時能讓很多人少走冤枉路、各國在行動時的方向更明確，並讓所有人都能參與其中。林薇表示：「此次國際論壇的舉辦，月經平權議題未來更能是跨國界、跨領域、跨議題的推進。」
林薇表示，現小紅帽已將在台灣推動許久的「月經友善空間」經驗，轉換為國際夥伴也可參與的版本，相信不久的將來，月經友善空間就能在全球遍地開花。林薇也在會後提到，乘著台灣先天的地理位置優勢，以及整體友善的社會、豐碩的行動成果，未來也將進一步進行東亞、東南亞區域結盟，推動國際倡議、並進一步串聯各國的組織與資源。
走在月經平權的路上，各國皆面對不同的挑戰，全球也透過此次的月經貧窮論壇，讓一群人走得更遠，並堅信在未來，共同走到這個世界的你我，都能夠不再為月經所困的那一天。
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責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳
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誰能告訴你真相？是臉書上的KoL還是你自己？
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在媒體與社群工具大行其道的時代，每個人都握有發言權。然而來自不同角度、未經證實或政治正確的言論，常常會讓事件更加曖昧不清。而原本想尋求真相的閱聽者，在有心人士操弄帶風向之下，更可能不明就裡淪為打手。
日前剛播畢的韓劇《小女子》在這兩個月創造出討論熱度，三姊妹中擔任記者的老二在一連串謀殺案裡堅持查清真相、揭發陰謀，成為本劇破案關鍵。事實上這些年關於驚悚、犯罪的影視題材擄獲不少觀眾的心，其中記者角色的安排常是主要亮點。例如台劇《鏡子森林》中飾演社會記者的姚淳耀表現精湛，甚至一舉奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎；還有之前轟動一時的《我們與惡的距離》更是以電視台作為故事背景來探討。
在這些精采的作品中常可以看到記者們為了各自目的，冒險在社會各個角落揭發不得見光的人事物，除了希望真相大白，更有一個主因是希望提高點閱率、收視率，記者及上司免不了為了這些目標，做出挑戰新聞界線、未經證實誇大報導，甚至對事件相關人施加壓力、與公部門掛勾報導錯誤內容、控制輿論等。美其名是讓媒體得以生存、員工有飯吃，卻悖離擔任這份職務的初衷。
社群平台上你也可能成為政治正確的殺手
不過，以前可以把闖出這些問題的責任推給媒體，但現在更大的勢力是人人握有的社群媒體帳號！每個人隨時可以藉由這些帳號發聲，在對事件一知半解的情況下發表憤怒評論，甚至肉搜對方做出人身攻擊的言論與行為，當下自以為是正義鍵盤手，實則卻容易被想帶風向的幕後藏鏡人利用。
這些現象每分每秒都在發生，人人在不同新聞事件還有關於政黨、種族、性別、性向、冤獄、死刑存廢等議題中找出自己「政治正確」的凳子，然後坐在手機螢幕前一邊看好戲一邊鼓譟說風涼話當鍵盤法官、取笑霸凌……殊不知眼前上演的腥風血雨可能下一秒就創造出更多悲劇與死亡，上述提到的戲劇也都點出了這些社會中顯而易見的危機。
張孝全化身記者攜手越獄者挖掘真相
十月底即將上映的台灣電影《罪後真相 The Post-Truth World》也是一部以記者穿針引線找出真正兇手的犯罪懸疑作品，還請到男神張孝全飾演記者、以《刻在你心底的名字》入圍金馬獎最佳新演員獎的陳昊森飾演因情殺案被關的男子。電影中兩人驚險、精彩的對手戲看了讓人直呼過癮，而飾演張孝全女兒的方郁婷，也展現出《美國女孩》另一面活潑靈巧的樣貌。
整齣電影的精髓在於張孝全企圖與飾演越獄者的陳昊森合作找出真兇，進而創造更高的追縱人數，我們一樣可以看到追查過程即使警方、記者跟民眾如墮五里霧中，但人們的言論與行為卻未審先判。這部電影最令人回味的地方在於劇情反轉又反轉，每次都以為找到真相了，又冷不防給你一記回馬槍！兩個小時劇情無冷場，讓人不斷跟著故事軸線往下探索，直到最後一秒還沒有結束，觀眾在播放演職員字幕時依然黏著座椅，不斷回想最後那幾幕代表什麼……又為什麼？如同這部電影的英文片名《The Post-Truth World》，反映了這個「後真相」的時代，當你以為自信掌握了真相，其實並不然。
真相之前你有緘默的權利
劇中人常說：「真相，你相信嗎？」、「真相是什麼？」、「新聞很重要、真相更重要」真相是如此不易取得，因為每個人都有自己的目的、有想要掩飾的部分、也有自己想保護的對象，若再加上不相關的人隨著己意想像指控、論斷，影響社會輿論、媒體、警察甚至法官的判斷，都可能讓我們離真相越來越遠。
未來，當我們想知道真相時，或許應先提醒自己要獨立思考、勿隨他人起舞，避免自己成為別人帶風向的棋子，更不會成為誤傷他人的鍵盤劊子手！