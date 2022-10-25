2022/10/25,
動物

高雄永安濕地乾涸致黑面琵鷺數量大減，嘉義布袋鹽田濕地近千隻黑面琵鷺創下紀錄

高雄永安濕地乾涸致黑面琵鷺數量大減，嘉義布袋鹽田濕地近千隻黑面琵鷺創下紀錄
Photo Credit: 中央社

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南台灣重要黑面琵鷺棲地高雄永安濕地乾涸，造成黑面琵鷺數量不如以往，鳥會、鳥友齊呼應加強棲地營造與管理；而嘉義布袋鹽田濕地則傳出振奮消息，近日發現黑面琵鷺951隻，創下紀錄。今年1月的黑面琵鷺普查中顯示，全台共13個縣市有黑面琵鷺蹤跡，呼籲棲地保育不能懈怠。

黑面琵鷺每年9月、10月飛抵台灣過冬，各界關心候鳥報到情形。近日卻發現南台灣重要棲地高雄永安濕地過半水域沒水、乾涸，造成黑面琵鷺及其他水鳥數量不如以往；而嘉義布袋鹽田濕地則傳出振奮消息，發現近千隻黑面琵鷺，創下近年最多紀錄。

永安濕地缺水，黑面琵鷺、水鳥數量銳減

《自由時報》報導，永安濕地過半水域沒水，甚至出現乾涸狀況，拍鳥俱樂部會長黃蜀婷更指出，過去可見上百隻黑面琵鷺，昨（23）日卻只見30隻黑面琵鷺，全部水鳥加總也不到100隻，令人難過。《公視新聞網》報導，台灣野鳥保育協會教育總監李進興解釋，冬候鳥多為水鳥，濕地乾涸的話，水中的魚、蝦、貝類、軟體生物等食物就會不見，候鳥便無法來此覓食棲息。

在前述自由時報報導中，李進興則認為，政府應對棲地營造與管理更加用心，否則花錢蓋賞鳥亭，可見的水鳥卻少得可憐。《公視新聞網》報導，高雄市野鳥學會表示，永安濕地乾涸是長期問題，管理單位台電總要等鳥會等提醒，才請魚塭放水，呼籲台電加強管理。

《自由時報》報導，台電對此回應，今年雨量少，導致魚塭提供的水源少、水位較往年低，之後將持續從環境教育園區蓄水池抽水挹注濕地，力拚下月中完成水位提升。

嘉義布袋黑面琵鷺數量創紀錄

《聯合新聞網》報導，近日在嘉義縣布袋鎮廢鹽灘濕地發現黑面琵鷺951隻，創下歷年布袋鹽田濕地最高紀錄。《自由時報》報導也寫到，高雄市野鳥學會10月11日普查記錄到100多隻黑面琵鷺，，10月23日已暴增到930多隻。

《聯合新聞網》，今年4月高雄鳥會與農委會特生中心合作，在9區鹽田旁新塭沿岸支流安裝虹吸管，引龍宮溪的水鹽田，吸引2000多隻鷸鴴覓食，包含金斑鴴、反嘴鴴等，其中寬嘴鷸高達600多隻，也正好提供10月抵台度冬黑琵食物來源，可能是黑琵鷺大量到布袋鹽田原因之一。

過去此處濕地曾因架設太陽能光電板工程未避開候鳥抵台敏感期而引起爭議，工程單位承諾將做生態調查，使光電與濕地共存。

各地濕地黑面琵鷺陸續報到，政府呼籲保育

《自由時報》報導，高雄茄萣濕地自9月27日，提前迎來4隻黑面琵鷺後，候鳥們正陸續飛來濕地報到，最新統計黑面琵鷺總數已突破百隻。黑面琵鷺也在台南七股大量現蹤，《農傳媒》報導，台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，9月10日迎來今年度冬的第1隻黑面琵鷺，國慶日當天更爆增到468隻，據《聯合新聞網》，目前還沒有進入冬天，臺南黑面琵鷺數量就已經超過600隻。

《自由時報》報導，高雄養工處呼籲，空拍機發出的噪音及飛行動作可能會侵擾到候鳥，不要為了取得更多畫面而干擾生態或影響其他賞鳥民眾，提醒遊客秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則；《農傳媒》報導，台南市政府則是舉行黑面琵鷺救傷演練、展開黑面琵鷺保育季系列活動，號召民眾一起保育來台渡冬的世界級珍稀嬌客。

2022黑面琵鷺全球同步普查顯示黑面琵鷺在台度冬範圍擴散

今年1月8日至9日期間進行的《2022黑面琵鷺全球同步普查》顯示，今年臺南、高雄、雲林的數量維持在小幅度的變化，數量增加最顯著的區域則在嘉義布袋，總數量為783隻，對比去年棲地乾旱的狀態，今年水域環境狀況較佳，增加了564隻，也首度刷新嘉義地區普查的最大量。

屏東往年並無黑面琵鷺度冬，自2021起已有連續兩年的度冬紀錄，未來應有機會建立長期穩定的度冬地。特殊的現象是，往年不常有黑面琵鷺度冬的縣市如台北、桃園、新竹、彰化、花蓮及台東等地出現零星個體度冬，全台總共13個縣市都有黑面琵鷺蹤跡，顯示黑面琵鷺在台灣的度冬範圍越來越擴散。

農委會林務局近年推動國土生態綠網計畫，結合公私部門合作推動友善棲地，包含沿海濕地環境的保全；台江國家公園鼓勵友善棲地的魚塭養殖，也推動在地的生態旅遊，並改善保護區內的棲地環境。黑面琵鷺族群逐年攀升是民間、政府與國際間共同協力的保育成果，相較於30年前的滅絕危機已有大幅度的改善，然而對比其他族群健全無虞的物種，全球僅六千隻的黑面琵鷺仍是需要注目的受脅鳥類，棲地保育不能懈怠。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範


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