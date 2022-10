從被罵「白癡」的維根斯坦，看台灣政治人物互罵「蟑螂、老鼠」的語言遊戲

人當然有異於「蟑螂」、「老鼠」,那麼罵人「蟑螂」、「老鼠」究竟有什麼意義?語言哲學家維根斯坦是公認的天才,現在有小女生罵他「笨蛋」、「白癡」,他會如何解讀這句話的意義?

先從一般語言談起。我們平常說話究竟有沒有「意義」?要怎樣才算「有意義」?怎樣便「沒有意義」?這個問題,學者們有兩種理論。

其一主張語言必須切合事實才有意義,這是所謂「真實條件」(truth condition)。寫作《邏輯哲學論》時的維根斯坦便持這個主張。在這本書中,維根斯坦主張語言由命題組成,而命題是世界上所有事實的「圖像」(亦即模型)。這本書的最後一句話是:

「在我們無法言說之處,我們必須沉默。」("Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.")