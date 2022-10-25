緬甸軍方空襲克欽獨立軍慶典活動，造成80死100傷

（中央社）緬甸反叛組織克欽獨立軍成員與救援人員24日說，克欽獨立軍的主要政治組織23日舉辦成立62周年的慶祝活動時，軍方發動空襲造成多達80人死亡，包括歌手與樂手，另有100人受傷。

美聯社報導，克欽獨立組織（Kachin Independence Organization）23日晚在北部克欽邦舉辦慶祝活動時遭遇攻擊，這似乎是自緬甸軍方去年2月奪權以來，釀成死傷最慘重的單次空襲。

23日晚慶祝克欽獨立組織成立62周年的活動是在克欽獨立軍（Kachin Independence Army）也用來進行軍事訓練的基地舉行，節目內容包括音樂會。舉辦地點是在緬甸北部帕坎鎮（Hpakant），位於最大城仰光以北約950公里的偏遠山區。

克欽獨立軍發言人諾布（Naw Bu）上校告訴法新社，23日晚間8時40分左右，兩架緬甸軍機攻擊克欽獨立軍舉行的慶祝儀式。

當地媒體稍早報導，有多達60名軍人和平民遭到殺害，包括在這場活動上表演的歌手。克欽藝術家協會（Kachin Artists Association）發言人在電話中告訴美聯社，有多達80人死亡與約100人受傷。

他說，晚間8時左右，軍機朝音樂會投下4枚炸彈，當時有約300到500人出席，死者包括克欽族歌手與鍵盤手。由於擔憂遭有關當局懲處，發言人不願具名。

他說，罹難者包括克欽官兵、音樂家和玉礦企業老闆以及其他平民。他又說，死者中至少有10名是坐在舞台前方的克欽軍方與商界貴賓，以及在後台烹飪料理的廚師。

當地媒體分享的畫面顯示攻擊過後的慘況，現場地面散落碎片。

Horrific reports of 60 killed & 200 injured by Burmese military airstrikes on a music festival in Kachin State last night. We are trying to confirm details.



We renew our call for aviation fuel sanctions to try to help stop these attacks.



Footage from WeChat. pic.twitter.com/l8BoX1kAcb — Burma Campaign UK (@burmacampaignuk) October 24, 2022

法新社報導，聯合國駐緬甸辦公室表示，「對發生在克欽邦帕坎鎮的空襲消息深感關切和悲痛」。

聯合國駐緬甸辦公室透過聲明表示：「初步報告表明有超過100名平民遭到轟炸波及。」聲明還說：「另也通報許多人喪命。 」

根據路透社報導，聯合國還說「安全部隊對手無寸鐵的平民使用過度且不成比例的武力，令人無法接受」。

包括澳洲、英國、美國和歐洲聯盟（EU）成員國在內的駐緬甸外交使館首長透過聯合聲明表示，這場攻擊事件「凸顯軍政權要為危機和不穩定負起的責任…以及其漠視保護平民的義務」。

軍政府發言人並未立即回應記者的置評請求。

美國駐仰光大使館表示，正在「密切關注克欽邦一場聚會遭到軍方空襲導致許多平民喪命的消息」。

國際特赦組織（Amnesty International）稱這場襲擊是「軍方非法空中攻擊模式的一環，在武裝組織掌控的地區造成平民死傷」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範