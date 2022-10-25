2022/10/25,
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緬甸軍方空襲克欽獨立軍慶典活動，造成80死100傷

緬甸軍方空襲克欽獨立軍慶典活動，造成80死100傷
圖為緬甸北部帕坎鎮遭軍方空襲後的場景，現場剩下斷垣殘壁。照片攝於10月24日。Photo Credit：AP/達志影像

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10月23日晚間8時40分左右，兩架緬甸軍機攻擊克欽獨立軍舉行的慶祝儀式，軍機投下了4枚炸彈，當時有約300到500人出席，造成達80人死亡與約100人受傷，死者包括克欽族歌手與鍵盤手。

（中央社）緬甸反叛組織克欽獨立軍成員與救援人員24日說，克欽獨立軍的主要政治組織23日舉辦成立62周年的慶祝活動時，軍方發動空襲造成多達80人死亡，包括歌手與樂手，另有100人受傷。

美聯社報導，克欽獨立組織（Kachin Independence Organization）23日晚在北部克欽邦舉辦慶祝活動時遭遇攻擊，這似乎是自緬甸軍方去年2月奪權以來，釀成死傷最慘重的單次空襲。

23日晚慶祝克欽獨立組織成立62周年的活動是在克欽獨立軍（Kachin Independence Army）也用來進行軍事訓練的基地舉行，節目內容包括音樂會。舉辦地點是在緬甸北部帕坎鎮（Hpakant），位於最大城仰光以北約950公里的偏遠山區。

克欽獨立軍發言人諾布（Naw Bu）上校告訴法新社，23日晚間8時40分左右，兩架緬甸軍機攻擊克欽獨立軍舉行的慶祝儀式。

當地媒體稍早報導，有多達60名軍人和平民遭到殺害，包括在這場活動上表演的歌手。克欽藝術家協會（Kachin Artists Association）發言人在電話中告訴美聯社，有多達80人死亡與約100人受傷。

他說，晚間8時左右，軍機朝音樂會投下4枚炸彈，當時有約300到500人出席，死者包括克欽族歌手與鍵盤手。由於擔憂遭有關當局懲處，發言人不願具名。

他說，罹難者包括克欽官兵、音樂家和玉礦企業老闆以及其他平民。他又說，死者中至少有10名是坐在舞台前方的克欽軍方與商界貴賓，以及在後台烹飪料理的廚師。

當地媒體分享的畫面顯示攻擊過後的慘況，現場地面散落碎片。

法新社報導，聯合國駐緬甸辦公室表示，「對發生在克欽邦帕坎鎮的空襲消息深感關切和悲痛」。

聯合國駐緬甸辦公室透過聲明表示：「初步報告表明有超過100名平民遭到轟炸波及。」聲明還說：「另也通報許多人喪命。 」

根據路透社報導，聯合國還說「安全部隊對手無寸鐵的平民使用過度且不成比例的武力，令人無法接受」。

包括澳洲、英國、美國和歐洲聯盟（EU）成員國在內的駐緬甸外交使館首長透過聯合聲明表示，這場攻擊事件「凸顯軍政權要為危機和不穩定負起的責任…以及其漠視保護平民的義務」。

軍政府發言人並未立即回應記者的置評請求。

美國駐仰光大使館表示，正在「密切關注克欽邦一場聚會遭到軍方空襲導致許多平民喪命的消息」。

國際特赦組織（Amnesty International）稱這場襲擊是「軍方非法空中攻擊模式的一環，在武裝組織掌控的地區造成平民死傷」。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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