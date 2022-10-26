台灣媒體與專家熱議中共二十大，民眾覺得複雜而冷淡，候選人倒是很敏感
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中共二十大才落幕，台灣的媒體和智庫紛紛舉辦研討會，嘗試解讀中共中央總書記習近平對台灣有何意圖，但是一般民眾則是興趣缺缺。
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
中共二十大週日（10月23日）結束，第三次擔任總書記的習近平率領中央政治局的另外六位常委亮相，台灣的中央廣播電臺還有幾個智庫就舉行了座談會或者是研討會，邀集專家學者發表看法。
專家們的看法異同不一，但是包括媒體報導在內，普遍的共識就是習近平「集大權於一身」、共青團派「全滅」，不但是「七上八下」的慣例沒有了，常委更是多人破格拔擢。
新上任的常委們與習近平關係密切，專家指出，他們幾乎都是習近平的秘書出身、對管理經濟都沒有經驗，但是在執行「清零」、維穩上卻是經驗豐富，完全能夠執行習近平的意志。
專家和媒體另外一個共同看法就是，未來中國加大對台灣武力威脅的力道，但是並不代表大權在握的習近平就是將統一台灣列為第一優先。
持這種看法的專家認為，從王毅和秦剛這兩位中國「戰狼外交」代表人物躋身中央委員來看，顯然未來中國在外交上將針對美國，從而達到孤立台灣的目的、進而迫使台灣向中國低頭。
雖然專家和媒體的分析都認為，中國會加大對台灣的武力威脅，例如戰機飛越海峽中缐、軍艦繞台造成「新常態」等等，但是對是否會對台動武，看法就大不相同。
好比預計動武的可能時間從2022年底一路到2027年，也有的專家形容未來的五年就是「悶」，認為兩岸關係雖然會更加緊張，但是本來就不可能會改善，而且惡化也是可預期的，不過不太可能會兵戎相見。
國民黨和胡錦濤
習近平在二十大的報告時說和平統一台灣寄望「島內支持國家統一的力量」，有的專家就指出，習近平言下之意就是不再指望國民黨能夠發揮影響力。
他們的說法是，新的中央委員名單中沒有劉結一等國台辦的官員，與國民黨關係無礙的國台辦等於名存實亡，國民黨的對話管道似乎也不復存在，反而中共未來可能會加強通過所謂的紅統組織來進行統戰任務。
所有專家都不會遺漏的是習近平的前任、80歲的胡錦濤「被架離」會場，有的說是習近平要立威、有的說是習近平擔心胡錦濤會投下反對票諸如此類的，就是沒有一個專家媒體相信中國官媒「胡錦濤身體不適」的說法。
中共歷次黨大會傳統上就是專家看門道、看不懂門道只好看熱鬧，即便台灣媒體或許角度和觀點有所不同，但是都會報導甚至分析中共二十大，只不過台灣一般民眾的反應只能就是說冷淡。
台灣民眾冷淡
探詢了一下幾位過路的民眾，他們的感覺不是「太複雜」要不就是「看不懂」，相較於專家媒體的熱議、民眾普遍地認為「反正就是這樣」，偏綠的說中國從來就沒有對台灣友善過、偏藍的說只要是民進黨執政兩岸關係就不會好，各說各話。
雖然中國與台灣就一海之隔，但是要一般民眾瞭解什麼是「之江新軍」並不容易，有一位民眾說，如果要讓台灣普羅大眾都瞭解中國的政情和內部的鬥爭，那台灣幾所大學的中國研究早就是顯學了，不會是現在的冷門科系。
不過因為台灣在11月底就要舉行地方選舉，候選人倒是很敏感，紛紛表態，例如「我有抗中保台的DNA」、「台灣人愛台灣」，顯然候選人知道中共二十大對自己選情會帶來什麼樣的衝擊。
也許他們擔心的是雖然一般老百姓可能不懂中共二十大，但是或許北京方面的一句話、一個動作就會引起選民的不滿，讓他們躺著也中槍，然後落選。
會這麼說，也不是沒道理的，因為中國過去在台灣選舉前放重話通常會帶來反效果，這有前車之鑑，這次二十大也是在選舉前，是不是會發生一樣的效果？答案將會在11月26日的台灣地方大選揭曉。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！