一日一圖說選舉｜村里長參選人有越來越年輕嗎？

在漸趨虛擬的世代下，加密貨幣無疑佔據了重要的位置，作為新世代的投資產品，加密貨幣的總市值於上年已突破1兆美元，增長速度十分驚人。以比特幣為例，比特幣在2009年誕生，短短13年時間市值已登上全球十大資產，什至一度超於Tesla、Facebook成為全球第6大資產。除了在投資外，加密貨幣的應用也越來越廣泛，例如前年開始超火熱的NFT和元宇宙，當中也涉及加密貨幣的元素。因此作為社會未來的一眾年輕人絕對要懂得如果購買／投資加密貨幣！

Photo Credit：JPEX

JPEX加密貨幣交易所

JPEX創始於澳洲，總部設立於杜拜，開發團隊員工來自日本、澳大利亞、美國等多個國家。官網顯示，JPEX已經取得美國、加拿大、澳洲、立陶宛的加密貨幣平台相關牌照，至今在全球管理超過156億資金規模，用戶數接近百萬。從目前資產管理的產品及管理資金規模來看，JPEX已在行業中具有前十的潛力。

JPEX的身影可以說是經常出現，JPEX曾在澳洲，台灣，馬來西亞以及菲律賓投放過廣告，而在國際金融中心的香港，更投放超過1.6億台幣的廣告費，JPEX的風景告示牌鋪在了人流最為密集的幾個港鐵站全層，穿梭於連貫香港島和九龍半島的紅磡海底隧道，可以見到JPEX壯觀的廣告牌夾道鋪開，可見其鋪天蓋地宣傳的威力。

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Metaverse與全球化

JPEX也積極向體育領域進軍，譬如與西悉尼流浪者隊聯手推出NFT，與Western United Football Club、Macarthur FC和Western Sydney Wanderers FC等優質體育夥伴達成戰略合作等，來推動加密資產的進一步出圈。Western United在2022年球季更成功奪得聯賽總冠軍。最近JPEX再一次與西悉尼流浪者合作推出有關加密貨幣的主題廣告，把加密貨幣常用語「HODL」&「TO THE MOON」帶進足球界。 JPEX正在成為繼Coinbase、FTX以及OKX後，又一向體育領域進軍的知名加密生態。

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JPEX Visa借記卡

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不論是台幣還是美元，目前進行法定貨幣和加密貨幣轉換交易時，仍舊存在諸多不便。因此JPEX決定聯同Simplex推出JPEX Visa卡，目的就在於打破區塊鏈同傳統金融世界之間的鴻溝，讓用戶能夠使用信用卡隨時隨地購買加密貨幣。2022年初，JPEX與Simplex建立了合作關係，並建立了加密入口解決方案，用戶可以使用扣帳卡和信用卡購買加密貨幣。



目前用戶已經可以在JPEX官方網站登記申請，預計用戶可以在2022年第四季度註冊並接收實體卡。

那麼JPEX有何吸引之處？

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JPEX交易平台採用了點對點多重簽名冷錢包，這是目前存放用戶資產最安全的方式之一。在資產管理上，將5%的資產放置在熱錢包中，以滿足用戶的日常充提幣需求；95%的資產則置於冷錢包，以此充分保障用戶資產的安全。另一方面，JPEX還設有多重簽名機制，當用戶想要從賬戶中取出資產，實際需要運營團隊的三位專業安全人員簽名兩次，而且該過程全程離線不觸網，藉此進一步提升用戶資產的安全。

此外，JPEX以保險的形式構建了風險儲備機制。任何通過實名認證的用戶，都在其理財保險賠付計劃的保障範圍內。每位用戶的保障上限金限為75,000 USDT，保障率為90% ，與國際金融的要求相同。所以，即便有用戶資產遭受損失，通過保險也能夠保障用戶的權益。

以技術驅動用戶收益 熊市現金的避風港

Photo Credit：JPEX

頭部交易平台在早期拉新階段均推出了非常具有吸引力的套利利率，而目前處於擴張階段的JPEX同樣推出了「活期理財」板塊，儘管其USDT套利利率已從之前的34%降至目前的27%，仍為市面上最高。在現金為王的熊市，不少投資者都暫時將投資策略改為持U為主，在市場發出確定性的信號之前，保留足夠多的子彈是至關重要的。

在JPEX的理財界面可以看到，除USDT，其亦提供BTC、ETH、DOGE、SHIB、DOT、SOL、FLOW、SAND等主流加密貨幣的理財工具供用戶選擇，利息同樣具有相當大的吸引力。

逆市擴張

在交易所紛紛倒閉、裁員的現實下， JPEX交易平台選擇逆市業務擴張，進行全球性的職位招募。同時，一步步擴大自身用戶量、資金規模，並不斷與各加密基礎設施、球隊、大學開展深度合作，以提升用戶加密貨幣的交易體驗。

經過熊市仍然屹立不倒，而市場開始逐步復甦，種種合作都令投資者對JPEX的信心加大。JPEX的每一項佈局，都能體現出其全球化、品牌化戰略的執行力與決心，而隨著世界杯的臨近，JPEX圍繞世界杯打造「平台 + 運動」新生態，為平台幣JPC深度賦能，有望進一步推進其體育生態的發展。作為一家全球化的知名加密資產交易，JPEX正在保持著迅猛的發展態勢，並對生態進行全景的佈局，以提升自身加密生態的競爭力。

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