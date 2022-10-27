2022/10/27,
政治

一日一圖說選舉｜村里長參選人有越來越年輕嗎？

一日一圖說選舉｜村里長參選人有越來越年輕嗎？

我們想讓你知道的是

九合一選舉即將到來，除了火熱的縣市長及議員選舉外，最貼近民眾的里長也將一同改選。而隨著青年參政的風氣增加，里長參選人的年紀是否也有跟著變年輕呢？讓我們一起來看看。

2022年九合一大選進入倒數計時，村里長選舉作為最基層的地方公職選舉職位，也許多政黨與參政素人瞄準的第一步，也是與民眾生活最接近的民選公職人員。不論在巷口追垃圾車、或是經過街道轉角的土地公廟，都有可能看見他們拜票的身影。

圖說選舉-村里長參選人年齡變化

回顧過往3屆村里長選舉，可以發現村里長參選人仍以年齡50歲以上為大宗，60歲以上的參選比例近年有增加的趨勢，其中2018年桃園市楊梅區金龍里的李崑德，以91歲高齡成為過去3屆年齡最大的村里長參選人。雖然40歲至60歲的參選比例減少，但從2014年開始也可以發現20歲至30歲的參選比例有微幅成長，過去3屆都曾出現年僅23歲的青年參選，欲爲在地居民效力，也成為翻轉地方政治的機會。

根據中選會資料，今年底選舉預計將選出7748位村里長，總計有1萬4060人登記參選，究竟會不會有更多青年翻轉基層，成為地方政治新面孔，我們皆可拭目以待。

（文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範


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