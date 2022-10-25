TNL+ 2022/10/25,
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在高棉看見台灣的影子（五）：北漂的「金邊女子圖鑑」，柬埔寨移工為何離鄉背井？

在高棉看見台灣的影子（五）：北漂的「金邊女子圖鑑」，柬埔寨移工為何離鄉背井？
Maya理想的家園，綠意繚繞、樸食暖心。Photo Credit: Maya

我們想讓你知道的是

Maya以外語能力為敲門磚，工作留學累積跨國人脈，境內外遷移養成世界心態，交織為遷移潛力（migration motility），創造向上流動機會。這個旅程，由女性自我成長的渴望驅動，May透過異文化激盪，益發將內在高棉精神打磨剔透。

文：Lucy Chang，採訪：Vutha Srey

編按：本文為系列文章，請見：在高棉看見台灣的影子（一）：柬埔寨金邊也有台灣味？巷弄中的台灣鄉愁在高棉看見台灣的影子（二） ：當曾經的成衣王國從台灣卸下擔綱後，如何在柬埔寨找到春天？在高棉看見台灣的影子（三）：歷經了「大驅離」，柬埔寨現代化的鉅變是怎麼發生的？在高棉看見台灣的影子（四）：做工的人親手砌成大廈，在自己的國家卻無以為家

前幾篇文章，我們探究柬埔寨社會轉型過程，未竟的現代地籍制度，搭上市場化扶貧策略，引致非預期的過度負債，推動大驅離浪潮，將農民變成勞工，驅策到都市成為「奇蹟的女兒」「做工的人」，成就當代高棉經濟奇蹟。柬埔寨的現代性，以人群漂流為代價，游離的個體奮力逐夢，益發極化的平行世界也依此而生。

異曲同工，世界經濟以勞動力遷移為引擎，這個關連因疫情更加顯露無遺。邊境管制導致移工輸入國人力荒，生產活動、照顧工作，面臨嚴苛挑戰。台灣作為移工輸入國，獨立媒體一系列故事，帶我們看見勞動力背後的人。他們撐起台灣漁業王國，撐起本土農業命脈，撐起家庭照顧甘苦，還有電子產線台灣之光。流離轉徙於平行世界之間的移工，從全球發展序列的後端凌空躍向前端，出賣素樸的體力與年華，成就他國產業競爭力及舒適生活。

台灣也是移工輸出國。過去1960-70年代，嘉義大林勤肯熟練的伐蔗女工為改善貧苦家境，乘船到日本沖繩南大東島賺取美金，補充當地糖業外流人力。如今，2012年以來，高等教育擴張的大專畢業新鮮人，因台灣低薪無望的職業前景，奔赴日本尋求國際觀，填補地主國人口衰退產生的中階技術人力空洞。那麼，高棉人民又是為何出走？

為何成為移工？

根據國際移民組織統計，2010年全球移民有2.1億人，由於非法移民數量難以統計，實際數字更高。另外，還有7.4億「境內移民」，光是從農村前往工業化城市的中國農民工就高達2億，他們與國際移民有許多相同特質。跨國與境內移民，合計至少佔全球人口1/6。移動為何成為趨勢？移工為什麼離鄉背井？透過移動，他們想追尋什麼、又想擺脫什麼？

要回答這個問題，我們必須了解移工輸出國發生什麼事。2020年柬埔寨人權組織LICADHO發布一項於泰柬邊境班迭棉吉省（Banteay Meanchey）做的研究，發現微型貸款債務與跨國工作高度相關。根據調查，村民離開家鄉主要動機，是為了償還微型貸款，也有人借錢是為了支付出國工作費用。某些微型貸款機構專員，甚至以家庭成員成為移工，作為借款先決條件。有的金融機構接受歐洲發展機構的泰銖投資，直接以泰銖提供貸款給柬埔寨人，確保該家庭需要來自泰國的收入來償還，進一步加重借款人為還債而遷移的壓力。據統計，旅居泰國的正式與非正式柬埔寨移工（註1），粗估約200萬人，佔全國人口一成多，主要集中在農業、漁業和建築等勞力密集產業。

移動，於是成為個人不甘命運的搏鬥。然而，當代地理上的人群流動涉及國家界線，使得跨國移動並非自由隨意，而需在制度框架與個人條件交織的有限選項，走出一條路。國家如何看待勞工輸出？個人如何摸索出路？接下來我們將利用兩篇文章的篇幅，從鳥瞰視野，梳理國家如何凝視人民跨界流動。作為對照，我們也將匍匐蟲瞰，摸索個人遷移軌跡，追尋移動的意義。其中，考量首都金邊的國際性，漂向金邊的「境內移工」，也將納入討論。

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Photo Credit: Vutha Srey
暹粒省街頭的季節性移工，一台鐵牛車就是一個家。

國家視角的移工

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