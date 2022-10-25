在高棉看見台灣的影子（五）：北漂的「金邊女子圖鑑」，柬埔寨移工為何離鄉背井？
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Maya以外語能力為敲門磚，工作留學累積跨國人脈，境內外遷移養成世界心態，交織為遷移潛力（migration motility），創造向上流動機會。這個旅程，由女性自我成長的渴望驅動，May透過異文化激盪，益發將內在高棉精神打磨剔透。
文：Lucy Chang，採訪：Vutha Srey
編按：本文為系列文章，請見：在高棉看見台灣的影子（一）：柬埔寨金邊也有台灣味？巷弄中的台灣鄉愁、在高棉看見台灣的影子（二） ：當曾經的成衣王國從台灣卸下擔綱後，如何在柬埔寨找到春天？、在高棉看見台灣的影子（三）：歷經了「大驅離」，柬埔寨現代化的鉅變是怎麼發生的？、在高棉看見台灣的影子（四）：做工的人親手砌成大廈，在自己的國家卻無以為家
前幾篇文章，我們探究柬埔寨社會轉型過程，未竟的現代地籍制度，搭上市場化扶貧策略，引致非預期的過度負債，推動大驅離浪潮，將農民變成勞工，驅策到都市成為「奇蹟的女兒」與「做工的人」，成就當代高棉經濟奇蹟。柬埔寨的現代性，以人群漂流為代價，游離的個體奮力逐夢，益發極化的平行世界也依此而生。
異曲同工，世界經濟以勞動力遷移為引擎，這個關連因疫情更加顯露無遺。邊境管制導致移工輸入國人力荒，生產活動、照顧工作，面臨嚴苛挑戰。台灣作為移工輸入國，獨立媒體一系列故事，帶我們看見勞動力背後的人。他們撐起台灣漁業王國，撐起本土農業命脈，撐起家庭照顧甘苦，還有電子產線台灣之光。流離轉徙於平行世界之間的移工，從全球發展序列的後端凌空躍向前端，出賣素樸的體力與年華，成就他國產業競爭力及舒適生活。
台灣也是移工輸出國。過去1960-70年代，嘉義大林勤肯熟練的伐蔗女工為改善貧苦家境，乘船到日本沖繩南大東島賺取美金，補充當地糖業外流人力。如今，2012年以來，高等教育擴張的大專畢業新鮮人，因台灣低薪無望的職業前景，奔赴日本尋求國際觀，填補地主國人口衰退產生的中階技術人力空洞。那麼，高棉人民又是為何出走？
為何成為移工？
根據國際移民組織統計，2010年全球移民有2.1億人，由於非法移民數量難以統計，實際數字更高。另外，還有7.4億「境內移民」，光是從農村前往工業化城市的中國農民工就高達2億，他們與國際移民有許多相同特質。跨國與境內移民，合計至少佔全球人口1/6。移動為何成為趨勢？移工為什麼離鄉背井？透過移動，他們想追尋什麼、又想擺脫什麼？
要回答這個問題，我們必須了解移工輸出國發生什麼事。2020年柬埔寨人權組織LICADHO發布一項於泰柬邊境班迭棉吉省（Banteay Meanchey）做的研究，發現微型貸款債務與跨國工作高度相關。根據調查，村民離開家鄉主要動機，是為了償還微型貸款，也有人借錢是為了支付出國工作費用。某些微型貸款機構專員，甚至以家庭成員成為移工，作為借款先決條件。有的金融機構接受歐洲發展機構的泰銖投資，直接以泰銖提供貸款給柬埔寨人，確保該家庭需要來自泰國的收入來償還，進一步加重借款人為還債而遷移的壓力。據統計，旅居泰國的正式與非正式柬埔寨移工（註1），粗估約200萬人，佔全國人口一成多，主要集中在農業、漁業和建築等勞力密集產業。
移動，於是成為個人不甘命運的搏鬥。然而，當代地理上的人群流動涉及國家界線，使得跨國移動並非自由隨意，而需在制度框架與個人條件交織的有限選項，走出一條路。國家如何看待勞工輸出？個人如何摸索出路？接下來我們將利用兩篇文章的篇幅，從鳥瞰視野，梳理國家如何凝視人民跨界流動。作為對照，我們也將匍匐蟲瞰，摸索個人遷移軌跡，追尋移動的意義。其中，考量首都金邊的國際性，漂向金邊的「境內移工」，也將納入討論。
國家視角的移工
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
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今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon