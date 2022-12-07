央行副理張昌年命案（上）：走私客、稅務署職員與前央行行員，為了兩萬美金走上謀殺之路

文：路那

水泥下的男子：冬夜掘屍

1957年11月12日午夜，在和平東路三段63巷的一棟房子內，擠滿了警察、檢察官、法醫與工人。四個工人手拿工具，在浴室使勁地挖掘剛鋪好的水泥地面。四周隱隱傳來一陣騷動，那是人群預期即將有重大發現時，特有的心浮氣躁吧。明明是冬日的夜晚，然而屋內卻瀰漫著一股奇異的氣氛。

此時，更意想不到的訪客登場了──那是省新聞處電影製片廠的攝影師，帶著照亮全場的水銀燈來到這間屋子。在電視並不那麼普及的年代，省新聞處電影製片廠所拍攝的新聞影片，是台灣社會接觸時事的主要管道。他們的到來，不啻讓這個房間的騷動氣氛又升高了幾度。

隨著時間一分一秒的過去，人群也逐漸的往後退去。他們並不是喪失了興趣，而是從水泥縫隙間開始洩出令人掩鼻的臭氣。現場的氣氛也從不安的期待，轉為屏氣凝神的專注。工人們挖開水泥，碰到泥土，最後發現一件雨衣。拉去雨衣，看到一堆棉被。這簡直像是某種令人毛骨悚然的俄羅斯娃娃，在拉開棉被之後，終於找到一群人深夜聚集的理由──已經失蹤了好一陣子的央行出納科副主任張昌年的遺體。

此時，只剩下刑警總隊的法醫高坤玉站在坑邊，指揮著工人將屍體從坑底取出。張昌年的遺體被分成四段：右臂、左大腿、右大腿，以及連著左臂的身體。隨著屍體一同取出的，還有木棍、繩子與刻骨刀等三樣凶器。

令人駭異的是，與木棍和刻骨刀僅僅是放在一起不同，繩子仍纏繞在受害者的頸上，死因可說是一目了然──張昌年先是被用棍子毆暈，再被用繩索勒斃，最後以刻骨刀分屍，並埋在兇手之一賈麟書新購入的住居之下。

盜竊國庫？攜款潛逃？或是被「釣金龜詐騙」？張昌年失蹤的幾個可能

張昌年是誰？他做了什麼才得到這樣的下場？這或許要從他的失蹤開始說起。

1957年11月6日，《聯合報》上刊載了這樣一則訊息：「張昌年攜款失蹤 刑總懸賞查尋」。新聞簡短的表示，央行出納科主任張昌年在1日下午5時離家後，就此失蹤。

兩天後，家屬到刑警總隊報案，刑警總隊發現他負責保管的美金整整少了2萬元。至此，「張昌年攜款潛逃」幾字，已成為眾人的預想。時任行政院長兼央行總裁俞鴻鈞遂將之撤職查辦、追究保證人，同時由央行出面，向省保安司令部、省刑警總隊及台北市警察局分別報案。

然而奇怪的是，張昌年總共保管了20萬2千元的美金鈔票，卻為何只拿走了2萬元呢？11月7日，《聯合報》的社論從此出發，提出了一個「釣金龜」的理論，認為張昌年「極可能是私提公款，周轉牟利，在暗中做黑市交易」，而「以張昌年的個人積蓄及其家庭背景，即使在黑市交易中，『潑』了兩萬美金，仍然可以設法補救，當不致畏罪藏匿。」因而大膽地推斷「張昌年是否上了黑社會人物『釣金龜』的圈套，以致兇多吉少，人財兩空？」

重要關係人汪震，與「誣告白寶瑾」的案外案

《聯合報》的猜測，可說是正中靶心。兩天後，刑事總局宣布「重要關係人」汪震已經到案，刻正「漏夜偵訊中」。汪震是張昌年就讀寧波商業職業學校的同窗好友，之前是基隆稅捐處的職員。

《聯合報》上一段對汪震經歷的報導，今日看來，實在是頗讓人白眼翻個不停：

（汪震）到了台灣之後，先在苗栗稅捐稽徵處任課員，不久因為貪汙案件去職，以後一段很長的時間失業在家，後來經拜託人事關係，恢復了工作，先調省財稅人員訓練班受訓，繼降調稅務員。 不久易南凱任財政廳人事主任時，改調汪震到南投為稅捐處分處主任，易南凱任彰化稅捐處長時，調汪任該處秘書。二年半前易掌基隆稅捐處時，汪又出任秘書之職，擔任關保防業務。後來財廳發現基隆稅捐處有集體貪汙情事，白寶瑾奉命將他們這個貪污集團拆散，分別另調，汪震被調往高雄，但是汪不願就職。

諸君，這份報導簡直是明明白白地寫著「他汪某人就是靠關係進到肥水很多的單位瘋狂地撈錢，而國家機構對此的反應是『沒事沒事，我把污錢的人拆散調走了喔』。」今日公務員在一般民眾心中的名聲不佳，應該就是拜這些老鼠屎所賜吧。看到這麼荒唐的事情理所當然地印在報紙上，連想生氣都不知道該從何生起啊。

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當然了，並非每個公務員都可以這麼荒唐。那麼，汪震的底氣在哪裡？這，就要從他的背景開始說起了。汪震是浙江寧波人，想起他最有名的同鄉了嗎？沒錯，就是人類的救星、世界的偉人、自由的燈塔與民族的長城，先總統「蔣公」本人。

由於蔣介石的關係，浙江人來台的人數，只比就在隔壁沒加蓋的福建少了一點，是外省籍當中占比最高的。在裙帶關係的媒介之下，攀親帶故自然也容易許多。更何況汪震的父親汪煥章在浙江做了20年的中學校長，在寧波做了10年的教育局長，來台後更擔任省教育廳編審委員，姑且不論受人景仰與否，桃李滿門也是必然。

但這樣的背景，再怎麼說也不到驚天動地。那麼為何《聯合報》對汪震這個「關係人」有著這麼詳盡的報導呢？原因無他，在於汪震並不是第一次鬧上新聞版面了。

由於在基隆稅捐處的集體貪汙被發現，汪震對於負責調動他們的白寶瑾此人心懷怨懟，因此以5000元的代價，收買了一個交際花「土包子」張國春，到白寶瑾的辦公室以第三者的身分大鬧了一番，企圖以此敗壞白寶瑾的聲譽。考慮到當時大學助教的薪水，一個月約為160元左右，而一碗麵的價格，差不多是一塊錢。汪震確實可以說是下了重本。

只可惜，儘管披著高級外省人的外衣，浙江鄉親汪震的等級還是太低，低到他不知道白寶瑾何許人也──據其子白一麟的回憶，這個來自察哈爾的台北市稅捐處處長，不僅曾代替國民政府（在他們不知情的狀況下）接收了察哈爾省；到台灣後曾任台大與三軍聯大的歷史教授、曾官拜國防部少將高級參謀，更可能是特務體系的一份子。白寶瑾之任稅捐處處長，除了本身有財稅方面的長才外，更可能就是要去偵查稅捐機關貪汙案件的。

於是汪震那個洋洋得意的小陰謀，很快地就被識破了。方法也很簡單，檢警讓張國春指認誰是白寶瑾，張國春指不出來──至於是真的指不出來（畢竟汪震都花了5000元，至少會給張照片吧？）還是被嚇得指不出來，就不得而知了──於是本件被宣告為誣告，汪震和張國春都因此吃上了官司。