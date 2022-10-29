【圖輯】加薩走廊土地爭奪戰：活人入住亡者墓園，家中甚至瀰漫「死亡的氣味」
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隨著人口快速成長，加薩走廊的土地使用逐漸出現危機，無以為家的民眾開始佔據墓園生活，日常起居皆建立在亡者的長眠地之上。
人口稠密的加薩走廊，正在展開著一場亡者與生者間的土地爭奪戰。隨著無家可歸的民眾在墓園安頓，當局正在努力應對不斷增加的房屋需求。
卡蜜拉・庫黑爾（Kamilia Kuhail）一家，住在加薩地區最古老的公墓Sheikh Shaban。然而，由丈夫一手蓋起的房屋，卻是建造在兩個不明人士的墳墓之上，他們的遺體就埋藏於地基中。
「如果死者能夠說話，他們會請我們離開這裡。」卡蜜拉說道。家中有六個孩子的庫黑爾一家，已經在加薩市中心的公墓裡居住了13年。
拜訪庫黑爾家的訪客必須往下走三個台階，才能進入這棟簡陋的房屋。在那裡他們會聞到一股強烈的氣味，卡蜜拉將其稱之為「死亡的氣味」。
卡蜜拉的孩子們靠著在葬禮上送水賺取微薄的收入，生活於惡劣環境中的他們，不斷詢問父母甚麼時候才能搬離墓園。
12歲的女兒拉米思（Lamis）說：「有時候學校的的朋友會邀請我去他們家玩，但我無法邀請他們來這裡，我太害羞了。」
墓地的縮減，反映的是土地使用日漸增加的壓力。加薩走廊是位於埃及和以色列之間的狹窄地帶，當地被兩國封鎖多年，長久以來面臨嚴重的人口危機。未來30年內，加薩人口恐增加一倍達到480萬人，然而現有的土地卻即將被用盡。
加薩住房部副部長薩爾罕（Naji Sarhan）指出，目前房地產業競爭激烈，每年需要1.4萬的新住房，提供不斷增加的人口居住。此外，為了養家糊口，耕地的需求也隨之上升。
當地上的活人正在爭奪土地，地下的死者也受到影響。他們的安息之地不僅受到非法占用者佔據，也被無家可住的人叨擾。
「我們在尋找墓地上遇到重重困難。」管理公墓的瓦何甫暨宗教事務部（Ministry of Waqf and Religious Affairs）官員納賈爾（Mazen An-Najar）說道。「需求一年比一年增加，我們需要建設、墓地與墳墓。」
有鑑於不斷發生的戰爭已破壞了數千棟的住房，開闢墓地已非加薩當局優先考慮的事項。目前宗教事務部已關閉24座飽和的墓園，不過還是有許多家庭繼續在住屋附近的舊墓園中埋葬死者。
「雖然墓園已經被禁止下葬，但實在很難再找到空地，所以大家都不聽話。」公墓Sheikh Shaban的守衛赫賈吉（Khaled Hejazi）說道。
納賈爾補充，當局已經在加薩的其他四個城市分配新的墓地，但現在必須立即幫位於加薩北部的最大墓園尋找替代方案，那裡大約住著75萬人。
「墓園就快要客滿了，也許三、四年後我們將再也找不到土地埋葬死者。」納賈爾說道。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！