【圖輯】加薩走廊土地爭奪戰：活人入住亡者墓園，家中甚至瀰漫「死亡的氣味」

人口稠密的加薩走廊，正在展開著一場亡者與生者間的土地爭奪戰。隨著無家可歸的民眾在墓園安頓，當局正在努力應對不斷增加的房屋需求。

卡蜜拉・庫黑爾（Kamilia Kuhail）一家，住在加薩地區最古老的公墓Sheikh Shaban。然而，由丈夫一手蓋起的房屋，卻是建造在兩個不明人士的墳墓之上，他們的遺體就埋藏於地基中。

庫黑爾一家在公墓中煮飯｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「如果死者能夠說話，他們會請我們離開這裡。」卡蜜拉說道。家中有六個孩子的庫黑爾一家，已經在加薩市中心的公墓裡居住了13年。

拜訪庫黑爾家的訪客必須往下走三個台階，才能進入這棟簡陋的房屋。在那裡他們會聞到一股強烈的氣味，卡蜜拉將其稱之為「死亡的氣味」。

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卡蜜拉的孩子們靠著在葬禮上送水賺取微薄的收入，生活於惡劣環境中的他們，不斷詢問父母甚麼時候才能搬離墓園。

12歲的女兒拉米思（Lamis）說：「有時候學校的的朋友會邀請我去他們家玩，但我無法邀請他們來這裡，我太害羞了。」

庫黑爾家七歲的兒子正在為自己製作三明治｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

墓地的縮減，反映的是土地使用日漸增加的壓力。加薩走廊是位於埃及和以色列之間的狹窄地帶，當地被兩國封鎖多年，長久以來面臨嚴重的人口危機。未來30年內，加薩人口恐增加一倍達到480萬人，然而現有的土地卻即將被用盡。

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加薩住房部副部長薩爾罕（Naji Sarhan）指出，目前房地產業競爭激烈，每年需要1.4萬的新住房，提供不斷增加的人口居住。此外，為了養家糊口，耕地的需求也隨之上升。

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當地上的活人正在爭奪土地，地下的死者也受到影響。他們的安息之地不僅受到非法占用者佔據，也被無家可住的人叨擾。

「我們在尋找墓地上遇到重重困難。」管理公墓的瓦何甫暨宗教事務部（Ministry of Waqf and Religious Affairs）官員納賈爾（Mazen An-Najar）說道。「需求一年比一年增加，我們需要建設、墓地與墳墓。」

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有鑑於不斷發生的戰爭已破壞了數千棟的住房，開闢墓地已非加薩當局優先考慮的事項。目前宗教事務部已關閉24座飽和的墓園，不過還是有許多家庭繼續在住屋附近的舊墓園中埋葬死者。

「雖然墓園已經被禁止下葬，但實在很難再找到空地，所以大家都不聽話。」公墓Sheikh Shaban的守衛赫賈吉（Khaled Hejazi）說道。

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納賈爾補充，當局已經在加薩的其他四個城市分配新的墓地，但現在必須立即幫位於加薩北部的最大墓園尋找替代方案，那裡大約住著75萬人。

「墓園就快要客滿了，也許三、四年後我們將再也找不到土地埋葬死者。」納賈爾說道。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航