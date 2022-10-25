魏晉時代的孤寒財主：竹林七賢逝去的見證人

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

濬沖如簫散，薄莫至中臺。徴神歸鑒景，晦行屬聚財。——蕭統《詠山濤王戎》

王戎，字濬沖，琅邪人，名門望族，出自魏晉高門士族琅邪王氏。

琅邪王氏出過很多名人，像中國書法家王羲之、王獻之父子。不過最重要的是兩位建位東晉政權之重臣，王導、王敦，時人即謂「王與馬，共天下」，是司馬氏當時權傾天下的「第一望族」。

王戎生於魏青龍二年（234年），卒於晉永興二年（305年），常和山濤並列而論，既是竹林七賢的長壽者，也因熱心朝野之事，展現了魏晉士人不同的人生態度和出路。

我們講過阮咸、向秀兩人，都是嵇康、阮籍的後輩，但七位真正最年輕者，卻是王戎。

王戎可以說是竹林七賢、魏晉名士的見證者，他站在群豪那或呆若木雞或癲狂醉酒的身影之後，看著他們一個又一個走進舞台背面的黑幕，而他，卻活得和這些人都不一樣。

《世說新語．容止篇》：

裴令公目：「王安豐眼爛爛如巖下電。」

如果單是翻譯這句的意思，我們或許會把王戎想像作Superman，雙眼發出閃電般的激光……

王戎當然不是Superman，但卻是「超人」，擁有超乎常人的雙眼，「目甚清炤，視日不眩」。根據生物學，我們若果常常直視太陽，視力很有可能會受到永久性損害，最嚴重還會失明！

因此，我必須在此加一個「PS：家長指引」，告訴各位電視機前的朋友，千萬不要學王戎直視太陽，你不會換來一對像梁朝偉的電眼，在迷死人之前，先把自己雙眼弄死。

七歲神童，遠超常人

《世說新語．雅量篇》：

王戎七歲，嘗與諸小兒游。看道邊李樹多子折枝，諸兒競走取之，唯戎不動。人問之，答曰：「樹在道邊而多子，此必苦李。」取之，信然。

竹林七賢，各有特色，但全部都是聰明人。

王戎七歲時已經好醒目，有日他和其他小朋友一齊出去玩，見到路邊的樹掛住好多李子，大家一時貪吃，自然一湧而上採摘李子。

正如許多歷史上諸位偉人，年紀輕輕的王戎此時眉頭一皺，心知事情絕非如此簡單。他無動於衷，絕不跟風，因為沒有只想到自己，連李子那一邊的角度都思慮了。

如果李子是甜的，一早比其他人摘下來啦！這麼多李子在路邊，得一個原因，苦！

或許，我們單從這些形容，會以為王戎和其他六賢很相似，但其實他是竹林七賢中的異類。

守財貪財的爭議？王戎不同的面向

《世說新語．儉嗇篇》：

司徒王戎，既貴且富，區宅僮牧，膏田水碓之屬，洛下無比。契疏鞅掌，每與夫人燭下散籌筭計。

《世說新語．儉嗇篇》：

王戎有好李，賣之，恐人得其種，恆鑽其核。

《世說新語．儉嗇篇》：

王戎儉吝，其從子婚，與一單衣，後更責之。

《世說新語．儉嗇篇》：

王戎女適裴頠，貸錢數萬。女歸，戎色不說。女遽還錢，乃釋然。

王戎孤寒，可比李嘉誠，留名於史，《世說新語．儉嗇篇》共計九文，其中四文都是談王戎，是中國非常具代表性的守財奴。

王戎做高官，財富萬千，擁有君臨天下、擎天半島及帝峰·皇殿等名貴地段的物業。

一如經濟學第一條守則，人類慾望是無窮無盡，永不滿足。王戎便是力證，每晚都要和老婆在燭光下 — — 不是晚餐 — — 數錢，彷彿怕錢全都不見了。

另一件事，王戎有日想把屋企李樹結的李子拿去賣錢，但又怕別人因此取得李樹的種子，事先花時間將李子的果核鑽破，真係孤寒到令人難以置信……

以為孤寒只是針對外人嗎？No no no，王戎連侄子都不放過。

當他的侄子結婚時，王戎這麼有錢，卻只送一件T-Shirt，完婚後又忍不住登門問侄子要回來。 自己女兒出嫁時，因為女兒還欠王戎幾萬未還，到了女兒回娘家時，他故意黑口黑面，一直要女兒還錢才有好臉色。

有人說，王戎是竹林七賢中最庸俗者，不但沒有竹林文人的風流倜儻，反而似一般市井之徒，看重錢財。但史書記載卻有另一面向，像有人賄賂他贈錢予他，王戎一律不受。

王戎到底是一個人怎樣的人？如果我們承認人性是立體、多向，或許可以說，王戎確實是守財奴，但守財卻不必然和貪財劃上等號，更和沒有道德原則扯不上關係。像王戎這種聰明人，七歲已經不因貪小便宜而犯錯，更何況成人之後？

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何以名士悲情？正如我輩中人

《世說新語．德行篇》：

王戎、和嶠同時遭大喪，俱以孝稱。王雞骨支牀，和哭泣備禮。武帝謂劉仲雄曰：「卿數省王、和不？聞和哀苦過禮，使人憂之。」仲雄曰：「和嶠雖備禮，神氣不損；王戎雖不備禮，而哀毀骨立。臣以和嶠生孝，王戎死孝。陛下不應憂嶠，而應憂戎。」

王戎是有名的孝子，他和尚書和嶠同時喪母，成了一組對比。皇帝擔心他們哀傷過度，故問臣下。

劉仲雄回答得很有趣，他說王戎為母守喪時，禮法上雖不及和嶠嚴謹，但他的悲痛不是表面功夫。因為王戎不像和嶠「神氣不損」，而是真正到了傷心欲絕，「哀毀骨立」，傷心到不飲不食，瘦到得返排骨！

和嶠之孝，不傷性命，故為生孝；王戎死孝，形神俱毀，隨時無命！似乎魏晉名士的悲傷，都比常人更加深切。

《世說新語．傷逝篇》：

王戎喪兒萬子，山簡往省之，王悲不自勝。簡曰：「孩抱中物，何至於此？」王曰：「聖人忘情，最下不及情；情之所鍾，正在我輩。」簡服其言，更為之慟。

王戎白頭人送黑頭人，悲情之下，說出了千古名句，解釋了名士何以總是悲哀得常人更甚。

聖人有情無情，是魏晉時期思想爭論的議題。其時許多人認為，聖人超越了喜怒哀樂，不為世事而傷心動情，王戎則指出最等而下之的人卻連什麼叫情，都不了解，只如畜牲。

那麼，有情眾生，常人如竹林七賢者，正是受喜怒哀樂最大影響的人！

「情之所鍾，正在我輩」，正點出了竹林七賢真性情所在，或者是竹林七賢的最佳自述，理性之外，尚有感情，亦是他們最能觸動後世之處。

時代見證，一代風流

《世說新語．排調篇》：

「俗物已復來敗人意！」王笑曰：「卿輩意，亦復可敗邪？」

王戎和其他六賢最大分別之處，在於他世俗的名利追求，爭奪名利的官宦之志。

阮籍雖和他交情甚好，見面卻說他是「俗物」，令人掃興。

但是王戎卻只是笑了一笑，說：「怎會有人能敗壞你們的興致呢？」

《世說新語．傷逝篇》：

「吾昔與嵇叔夜、阮嗣宗共酣飲於此壚，竹林之遊，亦預其末。自嵇生夭、阮公亡以來，便為時所羈紲。今日視此雖近，邈若山河。」

王戎雖俗，但俗得真， 而且重視情誼，把嵇康、阮籍引作知己。

王戎受時人鄙夷，後人輕視，評價不高。其實王戎即使和他們人生取向相異，卻一直很欣賞嵇康、阮籍的瀟脫。

王戎老年再至竹林之遊故地，他已經見證了竹林七賢各散東西，下場大多悲慘，那是一個難以頂天立地生活的年代。

「視此雖近，邈若山河」！

單從物理位置而言，竹林依然是竹林，沒有天崩地裂的改變；天崩地裂的改變，卻在人事變動，心知一切都已逝去，無法重來，那已經是比山河更遠的距離了。

王戎站在群豪那或呆若木雞或癲狂醉酒的身影之後，看著他們一個又一個走進舞台背面的黑幕，而他，仍然活著，卻心知竹林風流名士，自此絕矣。