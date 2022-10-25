TNL+ 2022/10/25,
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台灣比較保護殺人犯？已4年多不執行死刑的馬來西亞，為何朝野都願廢除「強制死刑」

台灣比較保護殺人犯？已4年多不執行死刑的馬來西亞，為何朝野都願廢除「強制死刑」
圖為一名反廢死支持者持白玫瑰在總統府前集會，照片攝於2016年4月10日。示意圖。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

當這兩年來，已有三名馬來西亞女性在台灣遭殺害的案件發生後，有關台灣死刑存廢的議題再次被推上風口浪尖，而如網紅「館長」陳之漢、歌手黃明志也批評台灣司法對加害者的寬容。那麼死刑在馬來西亞又是怎樣的情形呢？台灣自2006年修法之後，已經不再擁有強制死刑，法官具備量刑空間。至於馬來西亞，也在同樣的道路上邁進，2018年至今已暫停執行死刑，朝野對廢除強制死刑都有共識。

近日，一名馬來西亞籍女大學生在台灣遇害身亡，不僅在台灣引發民衆譁然，就連馬來西亞中文媒體也對此展開了詳細的報導，成爲了馬國華人社會關注的焦點之一。馬台兩地的人民對這起悲劇的强烈情緒並非空穴來風，皆因過去3年内，已經3名馬國女生在台灣遇害，民怨隨之爆發也在情理之中。

由這起命案所引發的輿論中，把矛頭指向權威機構或司法體系似乎成了主流。台灣知名網紅「館長」陳之漢就在直播中表示，台灣的司法非常糟糕，呼籲大家能不來台灣就不來台灣，免得遭遇不測後無法得到公道。陳之漢更把問題歸咎於台灣沒有真正的死刑，導致台灣是犯罪者的天堂。活躍於台灣音樂圈的大馬音樂人黃明志也在臉書表示，要殺人請約來台灣才殺，因爲「法律會保證你的安全」。

這樣的言論雖然可以讓民衆悲憤的情緒得以宣泄，但卻不符合理性與現實。

根據世界人口調研整理的2022年國家犯罪指數顯示，馬來西亞犯罪指數是第29名，台灣的則是第134名，是榜單的倒數第三。換言之，要論犯罪天堂，馬來西亞比台灣更符合此「稱號」。此外，馬來西亞也發生過不少外國人士在本土遇害的案件，國際矚目的就包括蒙古女郎炸屍案以及金正男在馬國機場被暗殺等等。

無論如何，這起命案再次將死刑存廢議題推上風口浪尖。據瞭解，自2006年修法之後，台灣已經不再擁有強制死刑（即一旦罪成死刑是唯一刑罰），但仍有50多項罪行依然保留相對死刑（法官具備量刑空間，可改判無期徒刑等以替代死刑）。於是有人認爲，這些重大命案的發生，正是因爲台灣法律具有「就算罪成也不一定會被判死刑」的空間。陳之漢與黃明志的言論，正是隱含了這樣的觀念。

無獨有偶，在馬來西亞，死刑存廢也曾成爲輿論焦點。

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Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒
馬來西亞歌手黃明志

廢除強制死刑乃「朝野共識」

自1957年獨立以來，馬來西亞的刑事法典和相關法律規定，諸如謀殺、販毒、發動恐怖襲擊等嚴重犯罪，一旦罪成將被判強制死刑，沒有任何裁量空間。然而，馬來西亞在2018年經歷首次政黨輪替，希望聯盟（以下簡稱希盟）上台執政後，不僅宣佈暫停執行死刑，也提議廢除强制死刑。

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