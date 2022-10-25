台灣比較保護殺人犯？已4年多不執行死刑的馬來西亞，為何朝野都願廢除「強制死刑」
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當這兩年來，已有三名馬來西亞女性在台灣遭殺害的案件發生後，有關台灣死刑存廢的議題再次被推上風口浪尖，而如網紅「館長」陳之漢、歌手黃明志也批評台灣司法對加害者的寬容。那麼死刑在馬來西亞又是怎樣的情形呢？台灣自2006年修法之後，已經不再擁有強制死刑，法官具備量刑空間。至於馬來西亞，也在同樣的道路上邁進，2018年至今已暫停執行死刑，朝野對廢除強制死刑都有共識。
近日，一名馬來西亞籍女大學生在台灣遇害身亡，不僅在台灣引發民衆譁然，就連馬來西亞中文媒體也對此展開了詳細的報導，成爲了馬國華人社會關注的焦點之一。馬台兩地的人民對這起悲劇的强烈情緒並非空穴來風，皆因過去3年内，已經3名馬國女生在台灣遇害，民怨隨之爆發也在情理之中。
由這起命案所引發的輿論中，把矛頭指向權威機構或司法體系似乎成了主流。台灣知名網紅「館長」陳之漢就在直播中表示，台灣的司法非常糟糕，呼籲大家能不來台灣就不來台灣，免得遭遇不測後無法得到公道。陳之漢更把問題歸咎於台灣沒有真正的死刑，導致台灣是犯罪者的天堂。活躍於台灣音樂圈的大馬音樂人黃明志也在臉書表示，要殺人請約來台灣才殺，因爲「法律會保證你的安全」。
這樣的言論雖然可以讓民衆悲憤的情緒得以宣泄，但卻不符合理性與現實。
根據世界人口調研整理的2022年國家犯罪指數顯示，馬來西亞犯罪指數是第29名，台灣的則是第134名，是榜單的倒數第三。換言之，要論犯罪天堂，馬來西亞比台灣更符合此「稱號」。此外，馬來西亞也發生過不少外國人士在本土遇害的案件，國際矚目的就包括蒙古女郎炸屍案以及金正男在馬國機場被暗殺等等。
無論如何，這起命案再次將死刑存廢議題推上風口浪尖。據瞭解，自2006年修法之後，台灣已經不再擁有強制死刑（即一旦罪成死刑是唯一刑罰），但仍有50多項罪行依然保留相對死刑（法官具備量刑空間，可改判無期徒刑等以替代死刑）。於是有人認爲，這些重大命案的發生，正是因爲台灣法律具有「就算罪成也不一定會被判死刑」的空間。陳之漢與黃明志的言論，正是隱含了這樣的觀念。
無獨有偶，在馬來西亞，死刑存廢也曾成爲輿論焦點。
廢除強制死刑乃「朝野共識」
自1957年獨立以來，馬來西亞的刑事法典和相關法律規定，諸如謀殺、販毒、發動恐怖襲擊等嚴重犯罪，一旦罪成將被判強制死刑，沒有任何裁量空間。然而，馬來西亞在2018年經歷首次政黨輪替，希望聯盟（以下簡稱希盟）上台執政後，不僅宣佈暫停執行死刑，也提議廢除强制死刑。
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！