綠色和平網路票選「民眾最想要的三大環境政見」，呼籲首長候選人作答
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綠色和平表示自9月底開始，陸續將「氣候政見建議書」送交地方首長候選人，但僅有四位候選人回應，分別是台北市長候選人黃珊珊及蔣萬安、台南市長候選人黃偉哲及許忠信。
環境資訊中心記者 劉庭莉報導
2022九合一地方大選剛完成候選人號次抽籤。環保團體則在北市府前召開記者會，呼籲候選人盡快提出氣候政見。綠色和平表示，9月起陸續彙整「氣候政見意見書」送交地方首長候選人，僅有台北市長候選人黃珊珊及蔣萬安、台南市長候選人黃偉哲及許忠信四人回應。
綠色和平呼籲，沒有氣候政見的候選人，將無法帶領城市永續發展。記者會上，綠色和平也公布台灣民眾最想要的環境政策調查，票選結果前三名為「循環容器隨處借」、「規劃淨零社會住宅示範區」以及「低排放交通區」。
2022天災頻仍，環團提「氣候政見建議書」僅四位首長候選人回應
觀察全球選舉趨勢，今年5月澳洲大選和即將登場的美國期中選舉，選民多半將氣候政見視為重要的投票依據，催動執政者以具體措施與政見回應選民訴求。
台灣九合一地方大選只剩下一個月，環境法律人協會祕書長郭鴻儀強調，台灣是海島地形又位於季風帶，是氣候災害的高風險受災戶。地方更面臨城市韌性、氣候變遷調適、保護脆弱族群等，候選人無法逃避的迫切課題。
綠色和平今天舉行記者會，表示自9月底開始，陸續將「氣候政見建議書」送交地方首長候選人，但僅有四位候選人回應，分別是台北市長候選人黃珊珊及蔣萬安、台南市長候選人黃偉哲及許忠信。
記者會上綠色和平也公布「政見選物所」平台票選結果，綠色和平蒐集超過1500位民眾的意見，最後票選出的三大「人氣」氣候政見，分別為循環容器隨處借、規劃淨零社會住宅示範區，以及低排放交通區。
綠色和平氣候與能源專案主任張皪心強調，沒有氣候政見的候選人，無法帶領城市永續發展，「民眾看待環境政見的態度，比候選人還要認真。」
氣候變遷治理不可預測，超高齡社會令氣候易感族群增加
綠色和平邀請學者出席記者會，說明極端氣候下的城市挑戰。銘傳大學都市規劃與防災學系副教授石婉瑜表示，全球暖化趨勢下，台灣夏季高溫年年上升，地方政府需要更前瞻的高溫調適政策，特別是台灣邁向超高齡社會，氣候易感族群只會越來越多。
石婉瑜指出，近期研究顯示，夏季用電增量跟家戶收入成顯著正相關。雖然台灣冷氣自有率高達95%，但高溫風險與低收入族群分布重疊，越貧困的家庭越沒有餘裕開冷氣，造成「能源貧窮」現象。他建議採取「以租代買」模式，提供高能效家電給能源弱勢家庭，協助度過夏季高溫。
石婉瑜也建議，地方政府可以效仿日本推行的「Cool share節電計畫」，盤點圖書館、市民活動中心等涼爽公共空間，在高溫日鼓勵市民使用，戶外開放區域則加強遮蔭角落。
私人運具超過七成，學者籲民眾自提交通淨零紅利
台大風險社會與政策研究中心博士後研究員王瑞庚從空氣品質方面說明，台灣有39個空氣品質維護區，風景區就占1/3，對整體空污及碳排作用影響小，健康及環境效益低。他舉例，倫敦的「超低排放區」從2017年不斷擴大，至今涵蓋範圍相當於大台北汐止到五股、關渡到新店的面積，只有低排放車輛能進入。
台灣運輸碳排占14%，要降至淨零碳排有其急迫性，不過，王瑞庚也提醒，台灣的運輸排碳沒有大戶，是民眾累積而成的。2020年台灣私人運具運輸占72.3%，大多為燃油車，且不少人「到巷口便利商店就想騎機車」。
空氣品質維護區要轉為「交通零碳區」，王瑞庚認為關鍵在於公民參與，讓民眾了解交通淨零有什麼好處——例如有醫療研究佐證，交通淨零能減少罹癌率、增加預期壽命等。地方也可以成立「交通淨零區公正轉型平台」，促進民間討論，協助社區設置更多共乘載具、電動充電樁，提供民眾方便或優惠，讓民眾自己爭取「交通淨零紅利」。
為你想要的世界投票｜政見選物所
綠色和平推出「政見選物所」網站，針對2022九合一大選，以模擬「購物」的互動方式，讓民眾「選購」不同氣候政見，訂製屬於自己的低碳永續理想生活。網站自9月23日至10月18日期間，收集超過1500名民眾投票選出的政見。每名網站使用者可複選3項。
結果顯示，「循環容器隨處借」政見支持度最高，共有十個縣市（基隆市、臺北市、新北市、新竹縣、新竹市、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、台東縣）；其次為「規劃淨零社會住宅示範區」政見，獲得五個縣市（台中市、彰化縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣）的最高支持度。
「2030年電動車新車市占率達 60%」政見，獲得苗栗縣民眾票選第一；花蓮縣票選第一名的政見則為「規劃市中心低排放交通區」。
詳情請見：政見選物所網站
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
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導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
不僅是農業，智慧水產養殖也和你想像的很不一樣！
除了進行農業轉型外，水產養殖業傳統依賴人力視察、觀察魚塭環境變化的方式也造成人力及時間上的浪費。為解決養殖業者面臨的問題，寬緯科技開發水聚寶智慧養殖監測系統，在養殖池中裝設各式環境AIoT感測器設備，即時偵測水溫、溶氧量、鹽度、酸鹼值及氧化還原電位等養殖池中的環境指標，透過無線傳輸的技術上傳至數據資料庫後，再透過雲端分析平台進行數據分析，依據數據自動啟動水車及設定自動投料。漁民只要透過手機APP即可隨時掌握養殖池資訊，提前防範緊急狀況並減少損失；若遇到暴雨、寒流或極端氣候等突發狀況，水聚寶也會提供異常示警的通知，提醒漁民及時到場搶救或透過AI啟動緊急應變機制。
而寬緯科技不僅想知道養殖池的環境資訊，連池內魚蝦狀況的一舉一動也想掌握手中！寬緯科技引進水底監測設備，透過水下攝影機觀察養殖池中的生長情形，同時利用物件移動追蹤的技術，透過水下攝影機將魚蝦標示刻度，協助機器AI學習更快速辨識魚蝦的成長大小，有效控制養殖池狀態並提升產品品質，幫助業者有效建立養殖履歷紀錄，讓養殖水產品更加安全可靠。
懂吃水產的人都知道，只要食材夠新鮮，生吃也好吃！而為了讓最新鮮的食材能快速送達，首先需要確保食材從捕撈、保存、配送到通路等流程的新鮮程度。寬緯科技結合食安寶冷鏈保鮮技術，透過水分子共振創造的低溫保存狀態，有效解決食材在冷凍過程受損的問題，完美鎖住食材的鮮甜原味。透過導入水聚寶智慧養殖，並結合食安寶協助保存運送，串連從產地到餐桌的整體智慧養殖一條龍，協助雲端與實體通路的串聯與布建。
臺灣的年輕人不簡單！青農返鄉，給家鄉築一個夢
深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
在導入智慧科技協助農漁業，將種植及養殖技巧精緻化與模組化後，未來青農返鄉種植，在草創時期不用經歷那麼多的失敗經驗，只要透過AI提供的準確數據做為建議，就能做出最適當的種植決策。智慧農漁業不僅降低入門門檻，讓臺灣的經驗持續傳承，復甦傳統職人，也讓生鮮農漁產有更多機會站在國際舞台上並嶄露頭角。
出發！智慧農漁業國家隊，下一步將邁向國際
在勞動力人口老化及極端氣候的影響下，臺灣農漁業正面臨轉型的緊要關頭。數位部產業署透過智慧城鄉計畫，運用科技的力量，解決農漁業的迫切難題。
智慧農漁業不僅帶動了青年返鄉與海外貿易的契機，也讓傳統職業有了發展永續的新可能。結合金緻網路與寬緯科技在臺灣的成功模式，串連產業供應鏈，將技術、感測設備及個案經驗等解決方案輸出海外，連結臺灣的智慧戰情室，遠端接收及整合海外AIoT環境資訊及作物漁獲的生長狀態，將獲得的數據透過AI不斷優化，並根據各國文化與種植條件提供改善的做法與建議，打造當地專屬智慧農漁業的完整解決方案。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。