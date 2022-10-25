2022/10/25,
教育

雲林縣語文競賽評審批學生「大隻」、「好像歐巴桑」，市府、主辦方坦言疏失

雲林縣語文競賽評審批學生「大隻」、「好像歐巴桑」，市府、主辦方坦言疏失
示意情境圖，人物跟本文無關｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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雲林縣政府於9月17日舉辦全縣語文競賽，比賽過程由主辦單位全程直播，但有學生反映，評審在討論學生名次時，批評學生的穿著和外貌，説「大隻」、「她的外貌是有待加強」、「她穿這樣是不可以的，穿那樣好像歐巴桑」。

日前雲林縣政府舉辦語文競賽，卻有評審在討論學生名次時批評學生的外貌，説「大隻」、「好像歐巴桑」。對此，主辦單位說明，評審過程直播外流是廠商作業疏失，雲林縣政府教育處也坦承評審程序和討論過程有不適當。學生則認為，雖然無法改變比賽結果，但希望能藉著自己的遭遇，警惕大會和評審團。

雲林縣政府於9月17日舉辦全縣語文競賽，比賽過程由主辦單位全程直播，但有學生反映，評審在討論學生名次時，批評學生的穿著和外貌，説「大隻」、「那個穿著啦，那些就有待加強」、「她的外貌是有待加強」、「她的穿著是一定要改善的，她穿這樣是不可以的，穿那樣好像歐巴桑」。

台灣青年民主協會指出，評審的評論之所以會被知道，是因為主辦單位將評審過程的直播外流，學生才發現，原本比賽辦法中明列3位評審各自評定成績，結果其實是評審公然討論、達成共識。根據《自由時報》報導，參賽學生在賽後看到直播影片深受打擊，致電向師長哭訴，老師向承辦單位反映後，直播影片也立即下架。

主辦單位、教育處說明並道歉，學生盼警惕大會與評審團

青民協指出，學生親友在比賽結束當天下午打給大會反映，3天後主辦學校校長及縣政府科長到受害學生學校，想找學生私下道歉，主辦方雖然承認評審失言，卻以「尊重評審」為由，無法針對評審不公之處作補救。後來學生學校發函縣府，指出評審沒有依競賽要點評判給分，縣府卻在1週後回應稱「有關評審委員評分，本府予以尊重」，還針對直播外流道歉表示「因委外廠商作業疏失致生紛擾，深表歉意」。

根據《聯合報》報導，主辦單位、雲林縣某校陳姓校長說明，這項比賽的儀態項目佔評分10％，評審對比賽學生的服裝、神態都會審慎評選。當天評審在私下討論時沒關閉直播聲音，對於主辦單位的行政疏失，學校會負起責任。

陳校長認為，評審對選手有其主觀認知，主辦單位都會給予尊重，以往辦常備賽的經驗，會有評審自行打分數、也常有透過討論評判，主辦單位不會任意干涉，但往後辦賽會更加謹慎。

根據《自由時報》報導，雲林縣教育處長邱孝文對發生這樣的事件表示遺憾，且評審委員在評審程序與討論過程確實有不適當，會加以檢討，期待未來的比賽能有最好的評審機制，給所有參賽者公平競爭機會。

青民協指出，學生認為每位選手的口音來自母語、外型也有先天遺傳限制，「一旦不符合某位評審的偏好，就在彼此商量下喪失全國參賽權，那麼誰還願意參與訓練、投入比賽？」學生表示，雖然無法改變這次結果，但希望能藉由自己的遭遇警惕大會和評審團，確保同樣憾事不再發生。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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