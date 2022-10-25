雲林縣語文競賽評審批學生「大隻」、「好像歐巴桑」，市府、主辦方坦言疏失
我們想讓你知道的是
雲林縣政府於9月17日舉辦全縣語文競賽，比賽過程由主辦單位全程直播，但有學生反映，評審在討論學生名次時，批評學生的穿著和外貌，説「大隻」、「她的外貌是有待加強」、「她穿這樣是不可以的，穿那樣好像歐巴桑」。
日前雲林縣政府舉辦語文競賽，卻有評審在討論學生名次時批評學生的外貌，説「大隻」、「好像歐巴桑」。對此，主辦單位說明，評審過程直播外流是廠商作業疏失，雲林縣政府教育處也坦承評審程序和討論過程有不適當。學生則認為，雖然無法改變比賽結果，但希望能藉著自己的遭遇，警惕大會和評審團。
雲林縣政府於9月17日舉辦全縣語文競賽，比賽過程由主辦單位全程直播，但有學生反映，評審在討論學生名次時，批評學生的穿著和外貌，説「大隻」、「那個穿著啦，那些就有待加強」、「她的外貌是有待加強」、「她的穿著是一定要改善的，她穿這樣是不可以的，穿那樣好像歐巴桑」。
台灣青年民主協會指出，評審的評論之所以會被知道，是因為主辦單位將評審過程的直播外流，學生才發現，原本比賽辦法中明列3位評審各自評定成績，結果其實是評審公然討論、達成共識。根據《自由時報》報導，參賽學生在賽後看到直播影片深受打擊，致電向師長哭訴，老師向承辦單位反映後，直播影片也立即下架。
主辦單位、教育處說明並道歉，學生盼警惕大會與評審團
青民協指出，學生親友在比賽結束當天下午打給大會反映，3天後主辦學校校長及縣政府科長到受害學生學校，想找學生私下道歉，主辦方雖然承認評審失言，卻以「尊重評審」為由，無法針對評審不公之處作補救。後來學生學校發函縣府，指出評審沒有依競賽要點評判給分，縣府卻在1週後回應稱「有關評審委員評分，本府予以尊重」，還針對直播外流道歉表示「因委外廠商作業疏失致生紛擾，深表歉意」。
根據《聯合報》報導，主辦單位、雲林縣某校陳姓校長說明，這項比賽的儀態項目佔評分10％，評審對比賽學生的服裝、神態都會審慎評選。當天評審在私下討論時沒關閉直播聲音，對於主辦單位的行政疏失，學校會負起責任。
陳校長認為，評審對選手有其主觀認知，主辦單位都會給予尊重，以往辦常備賽的經驗，會有評審自行打分數、也常有透過討論評判，主辦單位不會任意干涉，但往後辦賽會更加謹慎。
根據《自由時報》報導，雲林縣教育處長邱孝文對發生這樣的事件表示遺憾，且評審委員在評審程序與討論過程確實有不適當，會加以檢討，期待未來的比賽能有最好的評審機制，給所有參賽者公平競爭機會。
青民協指出，學生認為每位選手的口音來自母語、外型也有先天遺傳限制，「一旦不符合某位評審的偏好，就在彼此商量下喪失全國參賽權，那麼誰還願意參與訓練、投入比賽？」學生表示，雖然無法改變這次結果，但希望能藉由自己的遭遇警惕大會和評審團，確保同樣憾事不再發生。
新聞來源
延伸閱讀
- 淵明國中限制學生髮型、內衣顏色還涉體罰，監察院糾正雲林縣府教育處
- 教育部新制高中生可8:10到校，民眾投訴仍有學校教師要求7:30到校
- 九合一決戰倒數：18歲公民權複決綁大選，搶攻青年票衝選情
- 108課綱高中生論壇：學習歷程有利於「生涯探索」？學生恐怕只想交出最完美的檔案
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
Tags：
一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon