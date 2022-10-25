羅冠聰出席「世界民主運動大會」：中國試圖建立最大民主國家形象、稱其他國家民主失能

香港民運份子羅冠聰今（25）日出席台北舉辦的第11屆「世界民主運動」（World Movement for Democracy, WMD）全球大會時痛批，中國讓許多國際組織無法運行，企圖打造成「世界最大民主國家」，呼籲民主國家一定要結盟。

曾任香港前立法會議員，羅冠聰於2020年6月在香港實施《國安法》前離開香港，目前旅居英國。本次受邀在台北舉辦的第11屆「世界民主運動」（World Movement for Democracy, WMD），與曾因報導入獄的伊朗裔加拿大籍記者巴哈里（Maziar Bahari）、俄羅斯環保運動者契瑞可娃（Evgenia Chirikova）針對公民社會對於當今挑戰對談。

針對上週日甫落幕的中國二十大，羅冠聰表示，習近平已經變成一人專制的政權，這跟過去的中國有很大的改變，至少過去的中國共產黨仍然有制衡機制，現在的情況可說是越來越緊張。羅冠聰指出，習近平的政權越來越像俄羅斯的普亭（Vladimir Putin）看齊，這對民主是非常大的威脅。

不過羅冠聰也回憶，上次參加世界民主運動大會是2015年，當時他年紀比較輕，剛經歷香港雨傘運動，不過當時國際社會對香港不是非常同情，北美、歐洲這些國家當時都向中國靠攏，羅冠聰說當時是英國的「黃金時期」，非常看重經濟利益，香港沒有得到太多國際支持，不過現在感覺不一樣了，他說現在大家對於中國專制的政府政權都有「非常負面的看法」。

羅冠聰指出，中國這幾年不斷透過各種大型計畫想獲得更高的國際地位，中國現在在做的事，是讓很多國際組織無法運作，並藉由他們的國力讓其他專制國家能出頭，讓大家覺得中國才是世界上最大的民主國家，其他的民主國家是失能的，他常聽到這樣不可思議的言論。

PHoto Credit: AP / 達志影像 習近平與中共中央政治局新產生的7名常委，出席中國二十大閉幕。

羅冠聰強調，中國不斷擴大國防軍事力量，民主國家必須團結更多資源才能對抗這樣的對手，他參與很多國際對話，發現很多民主鬥士很想做事。他表示，必須記得民主國家不可以單打獨鬥，一定要結盟，所有民主國家必須站在同一陣線，「我們等於全球一半的經濟體，我們的力量是不可忽視的」。

羅冠聰也表示，年輕人有熱情、有理想要改變世界，他們沒有累贅，但也看到許多年輕人無法進入體制內，甚至沒有投票權。羅冠聰指出，年輕人非常關心貧困、所得落差、氣候變遷等社會議題，但他們不相信他們所處的政治體制，不認為自己國家的政治體制可以改變，不認為選票可以改變，年輕人把選舉制度是為有錢人或有權人掌控的，如果不能改變他們的想法，就很難看到真正的改變。

俄羅斯環保運動家：普亭不代表俄羅斯，民運份子展現俄羅斯正常的一面

參與對談的俄羅斯環保運動人士契瑞可娃表示，對於俄羅斯的民主鬥士來說，給他們一個發聲平台非常重要，這是為什麼她和她的團隊決定成立一個媒體平台，這也是為什麼她與她的團隊目前致力在網路上提供更多資訊，讓俄羅斯人了解普亭對烏克蘭入侵的真實狀況。契瑞可娃指出，現在很多俄羅斯人還是在看電視上普亭的大內宣、在吸收錯誤的資訊，對烏克蘭戰爭的真相完全不了解。

契瑞可娃表示，她與她的團隊目前已經協助超過1500名烏克蘭人逃離俄羅斯，她認為，支持烏克蘭對於俄羅斯自己的民主運動也很重要，「我們向世界展現普亭不等於俄羅斯，我們俄羅斯的民主運動份子才是代表俄羅斯真正、正常的一面」，但另一方面，她也指出俄羅斯的民運份子要逃離俄羅斯真的困難重重，她許多同事很難獲得歐洲國家的簽證，也拿不到難民身份。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 俄羅斯環保運動份子契瑞可娃（Evgenia Chirikova）出席台北舉辦的世界民主運動大會。

伊朗記者巴哈里表示，他很榮幸能與來自香港和俄羅斯的民運份子對談，伊朗與俄羅斯、中國的結盟等於打了民主一巴掌，但這一巴掌不是不好，反而讓人更清醒，知道不能那麼依賴中國、俄羅斯這些獨裁政權，他表示，「希望十年之內我們所生活的世界，能更具有民主的韌性」。

世界民主運動大會由台灣民主基金會與美國國家民主基金會（NED）共同舉辦，第11屆「世界民主運動」（World Movement for Democracy, WMD）全球大會今（25）日於台北登場，吸引全球70國、200多位民主人士與會，總統蔡英文、立法院長游錫堃也到場致詞，將從10月25日至27日在台灣舉行。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範