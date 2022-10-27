TNL+ 2022/10/27,
印太

用手進食好吃到連盤子都想一口吃掉？關於印尼人用手吃飯的4個規距

用手進食好吃到連盤子都想一口吃掉？關於印尼人用手吃飯的4個規距
Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

英國作家伊莉莎白.皮莎妮（ Elizabeth Pisani），在其著作《印尼 etc.：眾神遺落的珍珠》書中寫到，很多印尼人認為用手吃東西，食物更美味。伊莉莎白.皮莎妮原本對此說法存疑，但當她學會用手吃飯的技巧後，也深表贊同。

每個國家、民族均有獨特的飲食習慣和風俗，到過南洋旅行的人，或曾接觸在台灣工作的東南亞移工，不難發現東南亞人有用手直接拿取食物吃飯的習俗，台灣人不免感到好奇。

用手進食，是人類最初的飲食方式，不分民族、貧富貴賤。人類在嬰兒階段，便會用手抓取食物，用手吃飯是自然行為。只是，發展到後來有些民族改以湯匙、刀叉、筷子等器具作為進食用具，部分民族則保留傳統習慣。

實際上，不僅東南亞人習慣用手進食，其他如印度、北非，乃至歐美，以及中國大陸、台灣、日本等地，品嚐特定食物時，仍保留用手吃的習俗。

直到今日，日本人吃壽司除使用筷子，也會用手；台灣人吃潤餅、饅頭、包子、北京烤鴨、車輪餅等，習慣上用手；歐美人士吃薯條、炸雞、烤雞、漢堡、披薩，同樣用手。

用手進食，不但方便，據不少人表示，用手吃飯感覺更好吃。英國作家伊莉莎白.皮莎妮（Elizabeth Pisani），在其著作《印尼 etc.：眾神遺落的珍珠》書中寫到，很多印尼人認為用手吃東西，食物更美味。伊莉莎白.皮莎妮原本對此說法存疑，但當她學會用手吃飯的技巧後，也深表贊同。

到印尼旅行的觀光客，有些人會特地安排至巴東餐廳（Restoran Padang）用餐，除嘗嘗遠近馳名的巴東料理，也要體驗徒手進食的感覺。網路上有不少人分享經驗表示，真的更好吃。有人甚至說，用手吃好吃到連盤子都想一口吃掉，驚奇發現飲食滋味的微妙變化。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
擺盤很多的印尼巴東菜

那麼移居印尼的華人，日常生活中是否也會用手吃飯呢？答案是，要看是第幾代移民，第一代、二代通常不會，多數仍習慣使用筷子進食，生活起居傳統尚未完全融入印尼，甚至連語言也說得不順。

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