立陶宛歐洲事務委會副主席帕維里歐尼斯：台灣處於非常弱勢的位置，需要武器才能捍衛自己
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立陶宛歐洲事務委會副主席帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis）表示，有一位美國國家戰略家說，他永遠不會承認台灣獨立，「我想，你是認真的嗎？如果你持續傳遞這樣的訊息，中國可能會持續攻打台灣，你必須說你捍衛民主，並且有計畫捍衛民主，這才是有責任。」
立陶宛歐洲事務委會副主席帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis）今（25）日出席世界民主運動大會，表示台灣處於非常弱勢的位置，需要武器才能捍衛自己，也強調對抗強權絕對不能姑息，呼籲台灣、歐盟、美國不要跟魔鬼打交道，停止再投資中國。
現年51歲的帕維里歐尼斯政治經歷豐富，他曾任立陶宛外交部西歐事務秘書、擔任立陶宛與歐盟首席談判副代表，也曾擔任立陶宛駐美國、墨西哥大使。
帕維里歐尼斯過往也表態支持台灣， 駐立陶宛台灣代表處去（2021）年11月18日掛牌成立時，時任立陶宛國會外交委員會主席的帕維里歐尼斯就表示，這是自由民主的勝利。
帕維里歐尼斯今日出席在台北舉辦的世界民主運動大會（World Movement for Democracy, WMD），表示立陶宛獨立30年，立陶宛人口只有300萬人，但歷史經驗顯示，立陶宛仍可以做到對抗蘇聯。
帕維里歐尼斯說，「我們稱台灣為台灣，而不是台北」，立陶宛的立場是我們絕不容許（威權）、絕不姑息。帕維里歐尼斯指出，因為只要姑息，就會看到死亡，就像烏克蘭那樣，烏克蘭就是因為姑息（俄羅斯），付出了很大的代價。
帕維里歐尼斯強調，不像烏克蘭，波羅的海三國（愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞）沒有任何灰色地帶，他們與美國打交道、舉辦北約峰會，為的就是要捍衛民主；他們與瑞典一樣，現在正在談如何加入北約，而不像其他巴爾幹半島的國家，態度模棱兩可。
帕維里歐尼斯說，立陶宛的立場是「不要跟魔鬼打交道」，台灣、歐盟、美國最大的貿易夥伴都是中國，「你們為什麼要養虎為患？我們多年來都在呼籲，不要跟俄羅斯打交道、不要有北溪二號管，但他們之前都不聽，為什麼德國人、法國人要跟中國打交道呢？我實在覺得很蠢。」帕維里歐尼斯說也呼籲，立陶宛為台灣付出很多，為什麼台灣要投資中國，而不投資立陶宛？
帕維里歐尼斯指出，從立陶宛的角度來看，台灣的狀況無以為繼，只是在姑息中國。有一位美國國家戰略家說，「我們永遠不會承認台灣獨立，我想，你是認真的嗎？如果你持續傳遞這樣的訊息，中國可能會持續攻打台灣，你必須說你捍衛民主，並且有計畫捍衛民主，這才是有責任。」帕維里歐尼斯說，不斷拖延，就是一直在消耗所有籌碼，「這就是我們的問題，我們通常是消耗完所有籌碼後才在後悔」。
對於烏克蘭，帕維里歐尼斯說，立陶宛不只是口頭說說，而是有具體的行動，立陶宛計畫明年起要讓烏克蘭能加入北約，2027年能有入會程序，2029年要正式成為會員，但要成功的話，北約必須擴張，如果做不到，過去捐贈的幾百萬美元和武器都沒有用，俄羅斯仍會持續找到時機攻擊烏克蘭，歐洲人必須團結起來。
帕維里歐尼斯說，專制政權涉足經濟各個環節，唯一可能看到的就是在軍事的部分還是單打獨鬥，所以民主國家必須要攜手共進。他強調，台灣處於非常弱勢的位置，需要武器才能捍衛自己，我們一定要與台灣站在同一陣線，用真正的方式幫助台灣。
美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）資深研究員戴雅門（Larry Diamond）也表示，要爭取自由，勢必要走上戰場，屆時可能需要武器的供給，在烏克蘭我們已經學到教訓，希望美國能用名符其實的方式，支持台灣。
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核稿編輯：楊士範
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