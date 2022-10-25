今日本土新增3萬9148、42例死亡：確診數及口服抗病毒藥物開立領用下降，疫情正在脫離高原期

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增3萬9203例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬9148例本土個案及55例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。

指揮中心發言人莊人祥補充，今日確診數相較上週下降5698例、12.7%，全國除了金門之外，確診數皆有下降，六都之中台北、新北、桃園、高雄皆下降超過10%以上。

指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為21例男性、21例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、33例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

疾管署副署長羅一鈞補充特殊重症個案：一名9歲男童無慢性病史、曾接種2劑疫苗，10月13日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽症狀，但帶至診所快篩呈現陰性，10月15日呼吸困難、四肢及嘴唇發紫，緊急送往急診、快篩陰轉陽；醫師診斷為氣喘發作（過去無氣喘病史）同時感染新冠肺炎，住院期間PCR呈陽性、Ct值15，同時在尿液中檢測出肺炎鏈球菌抗原陽性，可能為雙重感染情形。

口服抗病毒藥物開立領用情形

羅一鈞說明口服抗病毒藥物開立領用情形：昨日口服抗病毒藥物開立領用為8315人份，與前三週相比呈現相對低點，顯示目前疫情處於下降情況，開藥與領藥人數低於先前的高原期。

羅一鈞補充，目前口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）庫存21.3萬人份，預估還有7週的使用安全量，後續還有20萬人份將在12月底前到貨；而莫納皮拉韋（Molnupiravir）還有6.3萬人份，約等同9週的安全庫存量，後續還有5萬份將到貨。

住宿式服務機構陽性率、確診及投藥率

羅一鈞說明住宿式服務機構染疫情況。上週機構工作人員陽性率從1.1%下降至0.9%，住民則是從1.2%上升至1.3%，0.1%的差距是由於小數點後第二位四捨五入後的結果，實際上波動並不大。羅一鈞預期，機構住民的陽性率在下週應會隨著工作人員陽性率下降而呈現下降趨勢。

而上週機構確診住民1283位、工作人員439位，其中101位中重症送醫、12位死亡，羅一鈞認為此情形與先前幾週差異不大。另外，機構投藥率平均為93%，投藥的平均天數均為當天，確診當天就可以投藥。

羅一鈞認為，機構當中的篩檢與及時給藥有效的降低重症及死亡機率，在此波BA.5疫情中，60至80多歲以上年齡層致死率相比過去明顯下降。

疫苗接種情形

莊人祥報告疫苗接種情形：昨日6個月至4歲兒童接種莫德納及輝瑞疫苗第一劑683人次、第二劑1007人次、共1690人次，該年齡疫苗接種率，第一劑42.7%、第二劑14.9%；昨日接種雙價次世代疫苗3萬7674人次；昨日總共接種4萬4317人次，疫苗接種人口涵蓋率第一劑93.8%、第二劑88.2%，在追加劑的部分，第一次追加劑為73.8%，第二次追加劑為14.6%，其中65歲以上接種率為41.5%。

醫療院所、長照機構仍需進行出入人員健康監測

羅一鈞針對昨日宣布11月7日起公共場所入內不強制量體溫進行補充說明：該指引鬆綁仍留有但書——各目的事業主管機關可以視場所特性在指引中進行更詳細的規範，因此醫療應變組已針對醫院及長照機構指引討論，考量場所多為相對脆弱的民眾，因此在這一波的體溫量測鬆綁並不包含醫療院所及長照機構，入口處仍需量體溫、進行出入人員的健康監測。

其他病毒及細菌感染情形

莊人祥針對其他病毒及細菌感染情形進行說明：呼吸道融合病毒上升最快，上週約300多名個案；次多的為流感病毒，約190名感染個案；再來則是肺炎鏈球菌，原本呈現上升趨勢，但近期開始下降；而副流感病毒也呈現上升又下降的趨勢。

莊人祥補充，上述細菌、病毒皆是冬季容易傳染的呼吸道疾病，但目前仍以COVID-19流行為主，其餘傳染病相較起來仍算少數。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範