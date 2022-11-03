《矽谷傳說臥底報告》：蘋果「有需要才能知道」的企業文化，讓我覺得彷彿在為中情局工作
我們想讓你知道的是
水能載舟，亦能覆舟，這種文化的好處是，讓員工更能專注自己的任務，有限的資訊也讓員工很難玩辦公室政治。但在缺乏足夠的資訊之下，有些經驗無法分享，例如，新人在專案上遇到困難，沒辦法主動向進行類似專案的人求助，因為對方得遵守保密條款。
文：尼可Nicolle
保密防諜
蘋果的企業文化迥異於矽谷其他的公司。有之前TuneIn軟體測試的經驗，這回我上手的速度快多了，但對公司出名的「搞神祕」所衍伸的種種規矩，我感到震驚與無所適從。
多數時刻，我覺得自己彷彿在為中情局工作。
雖然我早就簽了保密協議NDA（Non-disclosure agreement），但他們顯然無法充分信任新晉的員工，剛就任的前三週，我完全不知道到底要做什麼專案。雖然沒有明說，但我心知肚明，這三週其實是試用期，公司要觀察我是否可靠、不會洩密。我被警告：「曾有同事不小心洩露受訓的內容，隔天就被革職了。」
門禁管制的說明會令我記憶猶新，我們進入每一棟建築時，被要求務必刷員工識別證，蘋果的員工再三強調：「絕對不能讓別人尾隨你進來。」有一次丹麥的測試員尾隨同事進餐廳，馬上被公司的人禁止，好像在抓現行犯似的。
每當公司要執行高度機密的新專案時，保密措施更是滴水不漏。
這一天，Producer（製作人）會提早抵達辦公室，偌大的白色房間異常安靜，空氣中隱隱透著一股不安的氣氛。我們一抵達辦公室，屁股還沒坐熱，就收到一封電子郵件，公布哪些產品和語系的測試員，即將要被「圈禁」。
緊接著，Producer用黑色的簾幕，將辦公室一側的座位，整個包圍住，成為「非請勿入」的禁區。按照典獄長的指示，我們像沒戴手銬的獄卒，魚貫移動到禁區就定位，整個過程其實有點蠢。為了嚴防每一個可能的漏洞，我們的手機被沒收，統一放在另一個房間，下班才能跟典獄長領取。Producer再三告誡：「不能跟任何人吐露專案的內容，就連你的老爸或老婆也一樣。」
神祕專案通常會進行一到兩天，公司只對員工透露有限的訊息，你不會對專案有全面的了解，只會得知「你需要知道的事情」，像是完成期限、在什麼設備做測試。測試時也不太鼓勵各國測試員交流溝通，搞得每個人噤若寒蟬、神經兮兮的。
有需要才能知道
上述故事，正是蘋果「有需要才能知道（need-to-know）」的企業文化。公司不鼓勵員工談論正在進行的專案，並刻意把團隊裡的小組分開，規定員工不能參與別人的專案。很有可能同事就坐在你旁邊，但你不知道對方做什麼。
每次開會前，會議召集人必須到公司內部的網站，確認所有與會人員都簽了保密協議，網站包括所有專案的代碼、安全層級，和負責該專案的員工。一位負責iPad的前專案經理表示，「曾經有人沒有簽NDA，被當場請出會議室。」另外，員工不該對主管談論所負責的案子的細節，除非主管簽了保密協議。
水能載舟，亦能覆舟，這種文化的好處是，讓員工更能專注自己的任務，有限的資訊也讓員工很難玩辦公室政治。但在缺乏足夠的資訊之下，有些經驗無法分享，例如，新人在專案上遇到困難，沒辦法主動向進行類似專案的人求助，因為對方得遵守保密條款。
除此之外，公司沒有組織圖，唯一的線索是內部通訊錄，可以查到每位員工的姓名、部門、直屬主管、電話、電子郵件，但很難由此判斷一個人從事的專案。我們就像蒙上眼、訓練有素的臥底，每個人只知道片面情報，不知道可能危及其他同伴的資訊，只有公司少數的高層知曉全貌。
諷刺的是，這幾年要求企業更開放、透明的訴求，成為不可逆的趨勢，所有的商管書幾乎都在談論企業透明度的重要性。但全球最成功、市值最高的企業，卻反其道而行。
事實上，保密文化對員工的健康是有影響的，美國哥倫比亞大學心理學家麥可．史列皮恩（Michael Slepian）的研究發現，越常保守祕密的人，越容易認為自己會因此變得不幸福，且自認為越不健康。難怪我在這裡工作時，時常感到焦慮，有的同事甚至出現失眠、掉髮等症狀。
這種保密到家的企業文化，始於蘋果具傳奇色彩的創辦人史蒂夫．賈伯斯（Steven Jobs）。
美國鴻海
蘋果的員工對於已故的賈伯斯，有近乎宗教般的崇拜，他們喜歡訴說怎麼跟賈伯斯在走廊相遇，賈伯斯說了什麼，以及他的傳奇事蹟。
我朋友Rick之前是這間公司的產品經理，有一次在員工餐廳點墨西哥捲餅，他和後面的人點了菠菜口味的麵皮，餐廳剛好用完麵皮。「我第一次看到有人跑步去拿麵皮。」此時，他的同事走了過來，Rick跟同事打招呼，那人完全沒理睬他就走了。
他納悶不已，直到餐廳員工拿麵皮回來後，Rick回頭一看，發現後面站的，竟然是賈伯斯。Rick手心冒汗，對賈伯斯說：「你可以先沒有關係。」賈伯斯冷冷地對他說：「我讓你先，因為我想讓你先回去工作。」
賈伯斯在2011年離世，但他的影子充滿公司的每一個角落。
無限迴圈一號員工餐廳旁的走廊，牆上掛著一幅黑白照片，已故的賈伯斯身穿招牌黑色高領毛衣，單手拿著筆電，一臉意氣風發的樣子。走到底端，牆上是賈伯斯的名言：「如果你做了一件事，結果還不錯，那麼你應該去做一些其他更精采的事。不要糾結太久，只需弄清楚接下來要做什麼。（If you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.）」
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
我們想讓你知道的是
除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。