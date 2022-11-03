2022/11/03,
職場

《矽谷傳說臥底報告》：蘋果「有需要才能知道」的企業文化，讓我覺得彷彿在為中情局工作

《矽谷傳說臥底報告》：蘋果「有需要才能知道」的企業文化，讓我覺得彷彿在為中情局工作
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

水能載舟，亦能覆舟，這種文化的好處是，讓員工更能專注自己的任務，有限的資訊也讓員工很難玩辦公室政治。但在缺乏足夠的資訊之下，有些經驗無法分享，例如，新人在專案上遇到困難，沒辦法主動向進行類似專案的人求助，因為對方得遵守保密條款。

文：尼可Nicolle

保密防諜

蘋果的企業文化迥異於矽谷其他的公司。有之前TuneIn軟體測試的經驗，這回我上手的速度快多了，但對公司出名的「搞神祕」所衍伸的種種規矩，我感到震驚與無所適從。

多數時刻，我覺得自己彷彿在為中情局工作。

雖然我早就簽了保密協議NDA（Non-disclosure agreement），但他們顯然無法充分信任新晉的員工，剛就任的前三週，我完全不知道到底要做什麼專案。雖然沒有明說，但我心知肚明，這三週其實是試用期，公司要觀察我是否可靠、不會洩密。我被警告：「曾有同事不小心洩露受訓的內容，隔天就被革職了。」

門禁管制的說明會令我記憶猶新，我們進入每一棟建築時，被要求務必刷員工識別證，蘋果的員工再三強調：「絕對不能讓別人尾隨你進來。」有一次丹麥的測試員尾隨同事進餐廳，馬上被公司的人禁止，好像在抓現行犯似的。

每當公司要執行高度機密的新專案時，保密措施更是滴水不漏。

這一天，Producer（製作人）會提早抵達辦公室，偌大的白色房間異常安靜，空氣中隱隱透著一股不安的氣氛。我們一抵達辦公室，屁股還沒坐熱，就收到一封電子郵件，公布哪些產品和語系的測試員，即將要被「圈禁」。

緊接著，Producer用黑色的簾幕，將辦公室一側的座位，整個包圍住，成為「非請勿入」的禁區。按照典獄長的指示，我們像沒戴手銬的獄卒，魚貫移動到禁區就定位，整個過程其實有點蠢。為了嚴防每一個可能的漏洞，我們的手機被沒收，統一放在另一個房間，下班才能跟典獄長領取。Producer再三告誡：「不能跟任何人吐露專案的內容，就連你的老爸或老婆也一樣。」

神祕專案通常會進行一到兩天，公司只對員工透露有限的訊息，你不會對專案有全面的了解，只會得知「你需要知道的事情」，像是完成期限、在什麼設備做測試。測試時也不太鼓勵各國測試員交流溝通，搞得每個人噤若寒蟬、神經兮兮的。

有需要才能知道

上述故事，正是蘋果「有需要才能知道（need-to-know）」的企業文化。公司不鼓勵員工談論正在進行的專案，並刻意把團隊裡的小組分開，規定員工不能參與別人的專案。很有可能同事就坐在你旁邊，但你不知道對方做什麼。

每次開會前，會議召集人必須到公司內部的網站，確認所有與會人員都簽了保密協議，網站包括所有專案的代碼、安全層級，和負責該專案的員工。一位負責iPad的前專案經理表示，「曾經有人沒有簽NDA，被當場請出會議室。」另外，員工不該對主管談論所負責的案子的細節，除非主管簽了保密協議。

水能載舟，亦能覆舟，這種文化的好處是，讓員工更能專注自己的任務，有限的資訊也讓員工很難玩辦公室政治。但在缺乏足夠的資訊之下，有些經驗無法分享，例如，新人在專案上遇到困難，沒辦法主動向進行類似專案的人求助，因為對方得遵守保密條款。

除此之外，公司沒有組織圖，唯一的線索是內部通訊錄，可以查到每位員工的姓名、部門、直屬主管、電話、電子郵件，但很難由此判斷一個人從事的專案。我們就像蒙上眼、訓練有素的臥底，每個人只知道片面情報，不知道可能危及其他同伴的資訊，只有公司少數的高層知曉全貌。

諷刺的是，這幾年要求企業更開放、透明的訴求，成為不可逆的趨勢，所有的商管書幾乎都在談論企業透明度的重要性。但全球最成功、市值最高的企業，卻反其道而行。

事實上，保密文化對員工的健康是有影響的，美國哥倫比亞大學心理學家麥可．史列皮恩（Michael Slepian）的研究發現，越常保守祕密的人，越容易認為自己會因此變得不幸福，且自認為越不健康。難怪我在這裡工作時，時常感到焦慮，有的同事甚至出現失眠、掉髮等症狀。

這種保密到家的企業文化，始於蘋果具傳奇色彩的創辦人史蒂夫．賈伯斯（Steven Jobs）。

美國鴻海

蘋果的員工對於已故的賈伯斯，有近乎宗教般的崇拜，他們喜歡訴說怎麼跟賈伯斯在走廊相遇，賈伯斯說了什麼，以及他的傳奇事蹟。

我朋友Rick之前是這間公司的產品經理，有一次在員工餐廳點墨西哥捲餅，他和後面的人點了菠菜口味的麵皮，餐廳剛好用完麵皮。「我第一次看到有人跑步去拿麵皮。」此時，他的同事走了過來，Rick跟同事打招呼，那人完全沒理睬他就走了。

他納悶不已，直到餐廳員工拿麵皮回來後，Rick回頭一看，發現後面站的，竟然是賈伯斯。Rick手心冒汗，對賈伯斯說：「你可以先沒有關係。」賈伯斯冷冷地對他說：「我讓你先，因為我想讓你先回去工作。」

賈伯斯在2011年離世，但他的影子充滿公司的每一個角落。

無限迴圈一號員工餐廳旁的走廊，牆上掛著一幅黑白照片，已故的賈伯斯身穿招牌黑色高領毛衣，單手拿著筆電，一臉意氣風發的樣子。走到底端，牆上是賈伯斯的名言：「如果你做了一件事，結果還不錯，那麼你應該去做一些其他更精采的事。不要糾結太久，只需弄清楚接下來要做什麼。（If you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.）」


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