《朝鮮半島現代史》：「經濟規劃」是朴正熙從滿洲日本人，或北韓人那兒學來的法寶
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朴正熙聽進三星會長李秉喆的建議，不久就找來包括李秉喆在內的十大商界領袖，與他們達成協議：他不會把他們關進牢裡，但條件是他們要投資新產業、把「股份」捐給政府，藉此支付他們的「罰款」。這些新產業將會開始在外國市場銷售產品。
文：布魯斯・康明思（Bruce Cumings）
在朴正熙於政變後推出的第一本個人著作《民族中興之路》裡，官方作家將明治維新譽為偉大的國家建設作為；但朴正熙心裡想的，其實是滿洲模式，即由軍隊作後盾，強行高速完成工業化。
當時，拉丁美洲厲行進口替代政策。進口替代是在經濟大蕭條時期啟動的政策，欲藉此在崩潰的世界經濟中救亡圖存，且該區域的企業與伊比利半島的企業，關係頗為密切，而且由於此大陸未受第二次世界大戰摧殘，這一政策在此地的存續，比其他任何地方都長久許多。
誠如學者紀耶莫・奧東內爾（Guillermo O’Donnell）所探明，參與國內市場導向之生產活動的國民和公司，在保護牆背後建立了廣大的網絡，個人關係和政治關係都是組成網絡的要素。於是，當一九六○年代全世界都告訴這些國家得開始出口，並撤掉貿易壁壘時，問題即在於：如何打破已圍繞著先前策略成長起來的綿密利害關係網。
在這裡，軍事政變有其優勢：皮諾契特（Augusto Pinochet）將軍利用其非常權力，把智利經濟推上全然不同於以往的「自由貿易」之路。
但在這十年之前，朴正熙已讓世人見識到如何打破這一利害關係網。軍事執政團逮捕靠李承晚供養而壯大的進口替代企業家，如文革般押著他們遊街，要他們戴著高帽，前胸後背掛著牌子，牌子上寫著「我是貪腐的豬」、「我吃人」等讓人憤慨的口號。
不久，軍事執政團就要一大群「奸商」排排站好。這些人靠李承晚的庇蔭發了財，其中最重要的人物是三星會長李秉喆。他主動出面，代表那些被指為「商人──豬──吃人者」的人去見朴將軍，說企業家不會再像過去那樣為了搶下日本人的資產而巴結政府，建議政府鼓勵企業家尋求外國資本以促進經濟發展。
三星、金星等企業既已開始稱霸韓國的小型國內市場，何不讓他們轉攻外銷市場，看看能否成功？儘管有些美國人認為朴正熙是革命家。他聽進李秉喆的建議，不久就找來包括李秉喆在內的十大商界領袖，與他們達成協議：他不會把他們關進牢裡，但條件是他們要投資新產業、把「股份」捐給政府，藉此支付他們的「罰款」。這些新產業將會開始在外國市場銷售產品。
不久，韓國每年都辦名叫「出口日」的國家慶祝活動，朴總統在此一場合給予指導，稱讚出乎預期的出口新佳績、替現代公司的船隻下水儀式剪綵，致辭時喊出新口號。一九七一年，出口成績最耀眼而得到朴正熙授予「金塔產業勳章」者不是別人，正是與兄長共同創辦京城紡織的金秊洙。一九七三年十一月的出口日，朴正熙陳述了「工廠新鄉村運動」背後的價值觀（此詞本身有點矛盾，因為始於一九七○年的工廠新鄉村運動，旨在促成農村更生）；新口號是「待員工如家人」：
在辦公室和工廠實行的新鄉村運動並無不同……因為其基本精神一樣：勤奮、自立、團隊合作……勞工與管理者應密切合作，公司經營者應盡力改善薪資和福利，勞工則應以負責、真誠的態度履行其職責，把工廠工作當成自己的事來做……在如此合作下，由於家庭般的氣氛，生產力就會高……受雇者和雇主間的完全和諧不再遙不可及……
朴正熙欲利用服從與忠貞、重視家庭與孝道、視領導人如全國人民之父這些古老美德來治國。外國專家聽到這類言詞之後，認為韓國正緊緊跟隨日本腳步，走上終身雇用制、擁有公司制服和公司歌曲、勞資「和諧」之路，成為「韓國公司」（Korea, Inc.）。但下一章會告訴各位，不管是儒家思想，還是日本的經營方式，在促進勞資團結方面，都不大管用。
一九六○年代初，願意轉移到韓國的美國企業，其勞動成本降到只有原來的二十五分之一，因為韓國工資是美國工資的十分之一，生產力則是二點五倍。這怎麼可能？讓專家說話：
例如在晶體管的組裝作業上，工資為美國境內（同一企業）同種作業員之工資的十分之一，機器以最大產能全力運轉，也就是連續六天、一天三班運轉，這就比美國的上班時間多了兩成……儘管付出的勞動力較多，每個工人的生產力似乎也較高，原因之一是很快就能上手……但主要原因在於整條裝配線上的工人更服從紀律、更專注。
例如有家企業，使用同樣的設備，組裝速度不同，產量差異達三成……較快的作業速度，若非歸功於使用較高速的機器，就是歸功於作業員速度較快，而負責精密測試、檢查、修理作業的女工，比在日本或美國還多，又更加快了作業速度。
經濟規劃是朴正熙從一九三○年代滿洲的日本人，或其後的北韓人那兒學來的另一個法寶；從韓國經濟企畫院（相當於日本的通商產業省〔MITI〕，人稱韓國通產省）出爐了連續幾個五年計畫。第一個五年計畫從一九六三至一九六七年末，但美國國際開發總署（AID）韓國分署的美國人不喜歡該計畫，不願為其對外借款擔保。此計畫實際上胎死腹中。
第二個五年計畫（一九六七～一九七一）較合他們的意，但韓國人也已懂得如何混淆美國人的視聽：韓國分署署長喬爾・伯恩斯坦（Joel Bernstein）抱怨韓國的未來規畫太樂觀時，韓國人引用他上司、國務院政策企畫辦公室（Policy Planning Staff）主任沃爾特・羅斯托的話予以反駁。會這麼說是因為，伯恩斯坦寫信告訴羅斯托：
有人引用你的話，說傳統經濟學家始終低估了日益成長之經濟的產品需求，說需求始終被低估，因此韓國不該擔心生產力過剩，說估計需要量時應按照一般方法，然後把估出的數字加倍，還說經濟發展太重大，不能交給理解不周全的經濟學家處理。
伯恩斯坦認為，韓國人有「管他三七二十一放手去做」的心態，而且還不懂「邊際效用原則」。若說有哪個例子最能說明美國傳統經濟學與新重商主義的交鋒，這就是一例；伯恩斯坦當然敗下陣來，因為韓國人的看法沒錯：羅斯托和他們一樣是熊彼得主義者。
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書籍介紹
本文摘錄自《朝鮮半島現代史：一個追尋驕陽的國度》，左岸文化出版
作者：布魯斯・康明思（Bruce Cumings）
譯者：黃中憲
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在光鮮亮麗的背後，我們忽略這個國家的歷史陰暗面，
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★作者不只是學院教授，更實際參與美國政府的朝鮮半島事務。★
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