《朝鮮半島現代史》：對財閥來說，長子不太能幹並非是什麼嚴重的問題
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財閥王國的經營也比過去朝鮮王國的治理來得容易：不必擔心外人入侵，不必操心於用兵、訓練警察、向人民收稅、教育工人、或立法禁止職場上不同勢力合併坐大；因為政府都幫財閥搞定了。
文：布魯斯・康明思（Bruce Cumings）
大財閥
何謂財閥？簡單的說，就是「由家族持有並管理，以獨占或寡占方式，控制多種產品和產業的企業集團。」但那只是冷冰冰的專業性定義。許多創辦人是地主出身，整個財閥集團被氏族牢牢掌控。
某項早期的研究發現，三百個企業家裡，四成七出身「大地主或中地主」家族。企業集團的所有者得花費不少時間，讓其員工相信他們同屬同一家族的一分子，尤以三星為然，三星始終很尊崇日本的經營手法。強固的韓國家族關係的確對財閥很重要，尤其是企業的創始家族。
每個財閥都由家族經營起家（一如韓國人在紐約經營的蔬菜水果店），而且其中約七成仍由創始家族持有。掌門人的接班問題是極講究倫理且需深思熟慮的大事（接班之事不常發生，因為大部分財閥成立還不久），就和英祖、思悼世子的王位繼承問題一樣一點都不可馬虎。
如果長子不是最有才幹者，哪個兒子堪當大任？所幸，對財閥來說，這類問題不是太嚴重：過去的朝鮮只有一個國王，但企業集團有多個子公司。於是，現代財閥的創辦人把核心企業的日常業務交給他弟弟，接著兩兄弟都要自己兒子掌理這個如八爪章魚之企業集團的子公司。
財閥王國的經營也比過去朝鮮王國的治理來得容易：不必擔心外人入侵，不必操心於用兵、訓練警察、向人民收稅、教育工人、或立法禁止職場上不同勢力合併坐大；因為政府都幫財閥搞定了。因此，比起古代宮廷制度，這些大王國更加證實了梅爾・布魯克斯那句「當國王很有意思」的名言。這些大王國的龍頭據說道德、操守無懈可擊，言行符合儒家要求，既要下屬忠於他，也不吝於施予恩惠。
一九八九年某報的調查報告說，頂尖企業集團的股份，有八成或八成多由創辦人那一代的六成家族成員持有。一如其他地方的貴族，財閥集團也內部通婚。根據某調查，前三十三大企業裡，三十一家有財閥間的姻親關係，而且婚姻的締結講究集團規模的門當戶對（也就是說最大企業的兒子娶最大企業的女兒，以下類推）。例如三星和現代藉聯姻合為一家；往往也有財閥與政府官員子女聯姻，形成官商聯盟。
接下來個別看看某些企業。鄭周永是韓國最有名的企業家，一九九二年與金泳三、金大中角逐總統大位，被稱作韓國的羅斯・培羅（譯按：Ross Perot，美國商人，兩度投入美國總統大選）。一如培羅，鄭周永當時已是億萬富翁，但財力至少比培羅多一倍。他未受過多少正規教育，非貴族出身，靠著辛苦打拼闖出一片天。
一九四○年代初，他當汽車機修工，開小型機器修理店，以此發跡。一九四七年，他和弟弟鄭世永在釜山創立一家小型營造公司承攬美軍生意，公司取名現代。然後韓戰爆發，鄭氏兄弟棲身於釜山環形防線後方，接下一筆又一筆預製構件活動屋和難民營的建造合同，從事各種與戰爭有關的營造工程，當然還有一九五○年代大半時間各地的重建工程。
鄭世永的英語還過得去，有助於兩兄弟打造重要關係，取得美國人的營造合同，其中大部分合同不需競標。一九六○年代，現代企業在韓國境內急速擴張，也是越南美軍的重要承包商。到了一九七二年，現代公司的資產已達六千四百萬美元，並已分割為六個子公司。一九九四年此公司名列《財星》五百大企業第八十六，營收兩百七十五億美元。
三星創辦人李秉喆曾一直自認是「日本紳士」，而且藉由娶了日本女子證明這一點。三星之名仿自日本的三菱，而三菱的識別標誌大概仿自賓士。不同於許多韓國財閥領導人，李秉喆發跡於殖民統治時期。他出身地主家庭，最初於一九三○年代在馬山開米廠，然後從大邱輸出米酒。
第二次世界大戰期間，他在工廠腹地蓋起宿舍供工人住，事業急速擴張。他始終敵視工會，常說，「泥土蓋住我眼睛那一天，才會允許在三星組織工會。」三星是李承晚當政期間最重要的輕工業公司，而且李秉喆以長遠眼光超低價買下日本的工廠設備時，已是韓國首富。但在「大推進」期間，三星進一步多角化經營，跨足其他許多領域，包括電腦、消費性電子產品、造船。
一九九四年，三星獲政府准許，開始在巨濟島的新工廠製造汽車，而該島正好是金泳三總統的出生地。一九九四年《財星》五百大企業排行榜，三星名列第二百二十一，營收一百四十六億美元。
一九六七年，金宇中從家人、友人那兒借到一萬八千美元，創辦了小貿易公司，名為大宇。如今，大宇擁有世上最大的紡織廠、最大的造船廠；如今在首爾，常可見到整個街區被大宇公司的營造用防護圍籬圍住，圍籬上畫了恬靜的山景或春暖花開的景致。一九八七年，大宇二十五家關係企業，雇用了十萬人。一九九四年，以五百億美元的營收，名列《財星》五百大企業排行榜第五十二。
LG（Lucky-Goldstar，樂喜金星）創辦人是具仁會。他是地主之子，殖民統治時代投身紡織品生產。一九四七年創辦了化妝品公司，賣牙膏和牙刷。十年後，他生產電晶體收音機和冰箱，銷往國內市場。此公司由具仁會之子具滋暻經營已有一段時間。LG以看重勞資「和諧」而著稱，勞資糾紛甚少。
一九八九年一月，有三家電子產品廠罷工，資方調漲薪資一成九，削減每週工時至四十四小時，迅即平息此罷工。這次調解就是由董事長具滋暻親自出馬解決紛爭。一九九五年，LG買下增你智（Zenith）電子公司。
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
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今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/innovation/salon