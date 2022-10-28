《朝鮮半島現代史》：對財閥來說，長子不太能幹並非是什麼嚴重的問題

文：布魯斯・康明思（Bruce Cumings）

大財閥

何謂財閥？簡單的說，就是「由家族持有並管理，以獨占或寡占方式，控制多種產品和產業的企業集團。」但那只是冷冰冰的專業性定義。許多創辦人是地主出身，整個財閥集團被氏族牢牢掌控。

某項早期的研究發現，三百個企業家裡，四成七出身「大地主或中地主」家族。企業集團的所有者得花費不少時間，讓其員工相信他們同屬同一家族的一分子，尤以三星為然，三星始終很尊崇日本的經營手法。強固的韓國家族關係的確對財閥很重要，尤其是企業的創始家族。

每個財閥都由家族經營起家（一如韓國人在紐約經營的蔬菜水果店），而且其中約七成仍由創始家族持有。掌門人的接班問題是極講究倫理且需深思熟慮的大事（接班之事不常發生，因為大部分財閥成立還不久），就和英祖、思悼世子的王位繼承問題一樣一點都不可馬虎。

如果長子不是最有才幹者，哪個兒子堪當大任？所幸，對財閥來說，這類問題不是太嚴重：過去的朝鮮只有一個國王，但企業集團有多個子公司。於是，現代財閥的創辦人把核心企業的日常業務交給他弟弟，接著兩兄弟都要自己兒子掌理這個如八爪章魚之企業集團的子公司。

財閥王國的經營也比過去朝鮮王國的治理來得容易：不必擔心外人入侵，不必操心於用兵、訓練警察、向人民收稅、教育工人、或立法禁止職場上不同勢力合併坐大；因為政府都幫財閥搞定了。因此，比起古代宮廷制度，這些大王國更加證實了梅爾・布魯克斯那句「當國王很有意思」的名言。這些大王國的龍頭據說道德、操守無懈可擊，言行符合儒家要求，既要下屬忠於他，也不吝於施予恩惠。

一九八九年某報的調查報告說，頂尖企業集團的股份，有八成或八成多由創辦人那一代的六成家族成員持有。一如其他地方的貴族，財閥集團也內部通婚。根據某調查，前三十三大企業裡，三十一家有財閥間的姻親關係，而且婚姻的締結講究集團規模的門當戶對（也就是說最大企業的兒子娶最大企業的女兒，以下類推）。例如三星和現代藉聯姻合為一家；往往也有財閥與政府官員子女聯姻，形成官商聯盟。

接下來個別看看某些企業。鄭周永是韓國最有名的企業家，一九九二年與金泳三、金大中角逐總統大位，被稱作韓國的羅斯・培羅（譯按：Ross Perot，美國商人，兩度投入美國總統大選）。一如培羅，鄭周永當時已是億萬富翁，但財力至少比培羅多一倍。他未受過多少正規教育，非貴族出身，靠著辛苦打拼闖出一片天。

一九四○年代初，他當汽車機修工，開小型機器修理店，以此發跡。一九四七年，他和弟弟鄭世永在釜山創立一家小型營造公司承攬美軍生意，公司取名現代。然後韓戰爆發，鄭氏兄弟棲身於釜山環形防線後方，接下一筆又一筆預製構件活動屋和難民營的建造合同，從事各種與戰爭有關的營造工程，當然還有一九五○年代大半時間各地的重建工程。

鄭世永的英語還過得去，有助於兩兄弟打造重要關係，取得美國人的營造合同，其中大部分合同不需競標。一九六○年代，現代企業在韓國境內急速擴張，也是越南美軍的重要承包商。到了一九七二年，現代公司的資產已達六千四百萬美元，並已分割為六個子公司。一九九四年此公司名列《財星》五百大企業第八十六，營收兩百七十五億美元。

三星創辦人李秉喆曾一直自認是「日本紳士」，而且藉由娶了日本女子證明這一點。三星之名仿自日本的三菱，而三菱的識別標誌大概仿自賓士。不同於許多韓國財閥領導人，李秉喆發跡於殖民統治時期。他出身地主家庭，最初於一九三○年代在馬山開米廠，然後從大邱輸出米酒。

第二次世界大戰期間，他在工廠腹地蓋起宿舍供工人住，事業急速擴張。他始終敵視工會，常說，「泥土蓋住我眼睛那一天，才會允許在三星組織工會。」三星是李承晚當政期間最重要的輕工業公司，而且李秉喆以長遠眼光超低價買下日本的工廠設備時，已是韓國首富。但在「大推進」期間，三星進一步多角化經營，跨足其他許多領域，包括電腦、消費性電子產品、造船。

一九九四年，三星獲政府准許，開始在巨濟島的新工廠製造汽車，而該島正好是金泳三總統的出生地。一九九四年《財星》五百大企業排行榜，三星名列第二百二十一，營收一百四十六億美元。

一九六七年，金宇中從家人、友人那兒借到一萬八千美元，創辦了小貿易公司，名為大宇。如今，大宇擁有世上最大的紡織廠、最大的造船廠；如今在首爾，常可見到整個街區被大宇公司的營造用防護圍籬圍住，圍籬上畫了恬靜的山景或春暖花開的景致。一九八七年，大宇二十五家關係企業，雇用了十萬人。一九九四年，以五百億美元的營收，名列《財星》五百大企業排行榜第五十二。

LG（Lucky-Goldstar，樂喜金星）創辦人是具仁會。他是地主之子，殖民統治時代投身紡織品生產。一九四七年創辦了化妝品公司，賣牙膏和牙刷。十年後，他生產電晶體收音機和冰箱，銷往國內市場。此公司由具仁會之子具滋暻經營已有一段時間。LG以看重勞資「和諧」而著稱，勞資糾紛甚少。

一九八九年一月，有三家電子產品廠罷工，資方調漲薪資一成九，削減每週工時至四十四小時，迅即平息此罷工。這次調解就是由董事長具滋暻親自出馬解決紛爭。一九九五年，LG買下增你智（Zenith）電子公司。