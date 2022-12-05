【大人學】別抱怨公司制度不公平，職場的「公平」和你想的不一樣
我們想讓你知道的是
們若想在一家公司發展得好，就必須盡早搞懂上級真正在意的什麼──包含有明確指標的、跟隱而未宣的。這些都理解了，那我們該做什麼，就呼之欲出了。而你如果能看懂，你就會發現職場突然變得超級公平。因為具備這些條件的，很高機率會被升遷，甚至可以在公司橫著走。
內容口述：張國洋
整理：鐘敏瑜
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在這篇文章中，我要來回覆讀友「小蔡」提出的問題。
首先，我們先一起看看他信中的提問：
老師好，
第一次寫信給你們，想提出一個關於職場的問題，因為一直放不下這件事，所以想問問你們的看法。
事情概述如下：我們公司每年有職位晉升的制度，會視同仁的年資、學歷、工作表現等等，由人資每年提供合格人選給主管提名，主管可以決定要提名哪幾位同仁，並請這些同仁寫下自己的工作表現統一繳交給人資。後續，會在人評會上選出獲得晉升資格的同仁，名額是每個部門一位。
去年，主管說部門內只有一個同事A符合晉升資格，雖然他在部門內表現最差，但因為主管覺得還是要提名，所以仍多少寫了些工作表現，讓同事A獲得晉升。
可是今年不一樣，主管說這次有三位符合晉升資格，包含一位剛轉到我們部門的同事、另一位同事B，還有我。他說他不會提名剛到我們部門的同事，只會提名我跟同事B。
在提名截止當日，人資突然通知主管說，還有一個目前留職停薪的同事C也符合晉升資格，之前是因為系統失誤才沒顯示。最終主管除了我和同事B，也提名了同事C。
同事B跟C都跟人評會成員很熟，尤其主管還說，同事C人緣很好、總經理很喜歡他，還暗示我最後可能是C被升遷，要我做好心理準備。最後，雖然同事C還處於留職停薪階段，但他真的獲得了晉升資格。
我糾結的地方是：
- 「工作表現」在整個制度上是不是根本不是重點？做人跟曝光才是重點的話，那跟制度上的資格如何找到平衡呢？
- 人資系統上的失誤是真的系統出問題？還是有人為操作的部分？人資到提名截止日才說同事C也符合晉升資格，這中間是不是有人為操作的可能呢？
針對小蔡提出的幾個問題，我逐一來回覆。
問題一
首先，關於「工作表現在晉升制度中是不是重點」。
我先說，當然是。
可是老闆的是，跟你的是常常是有落差的。
所以第一個該思考的，是我們在什麼樣的組織工作？
怎麼說呢？
每個組織的資金來源都不相同，而資金來源不同，就會影響到組織裡誰可以受到重用。有助於組織取得資金的人，就會是被看重的人。
比方說，如果我們任職於國營組織，資金來自政府預算，那能幫助組織爭取到預算的人就很重要。如果我們在新創公司工作，資金是由背後金主提供的，那公司裡跟金主關係好的人必定就有地位。他們別的工作能力是不是頂尖，也就未必非常重要。
對更多數的組織而言，資金可能是透過向市場提供各種服務或商品來取得的。在這類公司中，能達成戰功的就會是最受重視的人。
像我們可能不時會聽到有人抱怨：「我們公司的業務老是出一張嘴，事情也做得不怎麼樣，可是老闆還是很器重他。」這很可能是因為這個業務總能幫公司簽下別人簽不到的大單，於是他平時文件做得差、細節不細心讓別人擦屁股、出勤不太好、有點工作態度上的小毛病，老闆也就睜隻眼閉隻眼了。因為重點把握好，有幫公司帶錢進來，其他小瑕疵就沒差了。所以你看，關鍵還是工作表現，只是這工作表現跟錢有關。
也因此，我想告訴小蔡的是，絕對不會有公司覺得員工的工作表現不重要，唯一只是這工作表現的衡量，老闆跟你未必一致。
比方說，小蔡可能覺得自己上班都很準時、每天兢兢業業、份內工作也有做好，自覺比留職停薪的人更有資格被升遷。
但就結果而言，這很可能未必是如此。
因為同事C會突然冒出來，顯然是對公司高層而言，同事C完成的事情可能對公司更有價值、做事效率更好、或是對外有很強的人脈。總之，他一定有什麼長處，即便都留職停薪都能超越你。
換言之，並不是長時間全勤、每天準時打卡上班的人就是老闆眼中最好的員工，小蔡反而要思考一下你們公司高層「真正在意的是什麼」。
另外小蔡還問到做人。
在職場上做人絕對跟做事一樣重要。能把工作做好、又能跟大家和睦相處、讓大家都喜歡，這對主管而言，更是大大加分。千萬不要覺得，我做事OK，做人失敗，應該不影響升遷。除非你的同儕每個都不擅長做人，不然老闆一定選能兩邊兼顧的。
也因此，所謂「工作表現」並不只是在專業領域技能突出，能幫助整個部門更有效達成最終成果的能力，都算是工作表現。
站在主管的角度來思考，最完美的升遷對象永遠是那種「最平衡的人」：可能專業技術不錯，也跟大家相處得很好，當自己的部門需要尋求其他部門支援，他也能靠著平時累積的人緣來爭取到。
但相反地，如果有個人技術超強，但公司裡很多人討厭他、不信任他、也不服他，那讓他升職，其實只會給上級惹來更多麻煩。比如說大家不願意跟他合作，或者每次開完會，其他部門的人都來找上級抱怨他如何如何。那升他上來，部門彼此不和諧，變成內鬥噩耗，老闆不是自找麻煩嗎？
所以小蔡該思考的，其實是怎麼把自己培養得更平衡，而不是當個有稜有角、只在意個人績效的人。這無論是對於想爭取升遷、或希望在職場上做事順利，都非常重要。
問題二
再來，針對小蔡的第二個問題：人資到提名截止日才說同事C也符合晉升資格，這中間是不是有人為操作呢？
我的答案是：不知道。但請小蔡要理解一件事，很多公司都有這類升遷系統，但背後的目的其實並不是要做什麼超然的數字分析。
年輕的朋友常有一個誤解，以為升遷是由電腦經過一連串分數的加減乘除決定的。但實務上而言，通常都不是這麼一回事。評選工讀生或作業員等基層員工時可能會這麼決定，但當工作層級提高了，這類系統存在的目的只有一個，那就是「絕對不要讓老闆不認同的人浮現」。
這是什麼意思？
很多公司為了讓員工「感到公平」，會告訴大家「我們有個系統會透過計算決定大家的升遷」，但這其實未必100％是真的。因為中層與高層管理職的挑選，最終還是基於老闆的主觀評估。
換言之，電腦選出來的永遠僅供參考，因為還會有各種主觀評選，是電腦無法用量化方式篩選的。比方說前面提到，一個人跟大家都處得很好，另一個則是天天跟別人起衝突，這就是電腦數據無法完整呈現的。
所以關於小蔡碰到的狀況，這其中到底有沒有人為操作其實並不重要，因為重要的職位老闆幾乎都會加入他的「主觀判定」。喜歡與討厭也算是主觀判定。
事實上，就這件事情的結果而言，很顯然是總經理或其他高層看了原本的提名人選，想說「這個同事C平時在他們心裡印象分數很高，怎麼沒有在名單上呢？」於是C就被HR加進去了。
我要請小蔡藉此理解：會有這樣的狀況，表示你公司上層對你的表現很可能並不滿意。若想留在公司裡繼續發展，那就需要調整跟改變。至於要做什麼調整，我會建議小蔡先思考看看，自己跟被升遷的同事C究竟有什麼差別？有什麼是他做到了，但你沒做到的？
雖然我猜小蔡可能無法認同突然冒出一個人搶了你的升遷這件事。但我得說，你公司的評選機制，在長期而言其實還是符合「某種」公平概念的。我這邊所謂「符合某種公平機制」並不僅指電腦系統裡那些分數，而是系統分數之外、上層沒有明說的評選標準。
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太空是人類的未來，人才培育是臺灣衛星產業發展的關鍵，累積產業鏈發展動能
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過去太空產業發展因高技術門檻、高成本，主要由政府主導，如今低軌衛星較低的生產成本、高汰換率的情況，未來的衛星應用充滿無限的可能與商機。而人才培育則是太空衛星產業發展最重要的一環。
過去太空產業因高技術門檻、高成本，加上因與國防高度相關，主要由政府主導，如今受惠於低軌衛星較低的生產成本、高汰換率的情況，未來的衛星應用充滿著無限的可能與商機。
然而，國內外的研究報告卻也指出，太空產業的人才短缺是目前企業端普遍碰上的難題，雖然製造成本下降，衛星產業仍需整合許多跨領域的知識與系統，且相比商用環境，太空中因高低溫落差、輻射等因素比一般應用更為嚴峻，這些知識與技術都非傳統單一技術的人才能完成，也因此在產業端出現了技能落差(Skills Gap)狀況。
南韓、新加坡如何布局太空產業：培育產業人才皆是關鍵
為了解決產業發展需求，同時維持長期太空實力，各國政府在發展其太空產業與應用能力時，也將人才培育納入太空發展計畫中一環，以和臺灣十分相近的新加坡與南韓為例。
新加坡貿工部長顏金勇(Gan Kim Yong)在今年2月表示將三管齊下推動太空業發展，包括政府投資1.1億美元(約新臺幣30億元)展開太空研究與開發、由新加坡太空科技與產業局向民間募集更多的創新方案，與國內公司密切合作，結合研究與技術使其成為具備商業性的方案，扶植具有國際競爭力的企業。
在人才培育的部分，新加坡政府聯手大學端、太空科技公司及新科電子企業等研發並完成發射人造衛星的任務。另外，新加坡企業發展局(Enterprise Singapore)偕同當地的非政府組織Singapore Space & Technology Ltd (SSTL)和英國簽署MOU合作，加強雙方在太空產業的資源、人才及技術的交換。
韓國也是近年十分積極地發展太空產業的亞洲國家之一，韓國總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)上任後，更是強烈關注於韓國太空計畫的未來發展，尹錫悅政府也承諾將促進太空技術的公私轉讓、改革法規並啟動太空產業集群，以發展該國新興的國內太空產業，他也喊出「目標在2035年要使韓國成為太空主要強國」。
韓國政府將另設立一個獨立的航太機構，整合在慶尚南道泗川市近百家的航太企業，提供民用和軍用航太計畫的綜合管理，並開發用於近期自主衛星發射、月球和火星探測的高功率火箭(high-power rocket)。
此外，韓國科學技術情報通信部(Ministry of Science and ICT, MSIT)在2022年的太空預算中，首次將火箭、衛星和太空探索計畫同時納入年度待辦事項清單，其中最大部分為2.764億美元，將用於衛星計畫，並推動一系列的培育計畫。韓國科學技術情報通信部將資助五所大學400萬美元，預計至2026年以前，每年培養150名太空工程師。
在國際交流的部分，除了透過官方管道尋求與美國更深入的太空合作，在今年的11月韓國也與國際太空大學(International Space University)合作舉辦全亞洲首場的太空訓練課程工作坊，引進國外專家講師，讓非太空領域或是尚未踏入太空領域的人才能對產業有更多元的認識。
計畫持續進行，聯手企業前往太空
全世界如火如荼地展開太空布局，臺灣也加快腳步推動相關政策，提升發展預算，整合臺灣產業鏈，打入國際太空市場。經濟部工業局推動太空產業供應鏈發展先期計畫(簡稱本計畫)，擴大推動產業內專業人才養成，整合產官學研界的資源，帶動臺灣產業接軌國際，擴大合作商機。
本計畫於今年下半年開始推動，由廣至深累積豐碩成果，全臺參與者眾多，包含產業高階經理人、涉足衛星領域的研發技術人才、對太空領域感興趣的普羅大眾等不同對象；已開設高階領袖營、封閉型研發技術系列工作坊，公開推廣系列課程及針對學生和轉職人員的國際培育營隊兩梯次(分別與國立成功大學及UNISECGlobal 合辦「立方衛星設計及手做實務」、與稜研科技合辦「亳米波相位陣列天線實作營」)等，累計共近200小時的課程、破6百人次參與，期許各界能藉由多元管道踏入太空產業，全面提升人才知識與技術基底。
本次為產業高階經理人所設計的領袖營中，吸引超過40家臺廠共襄盛舉，在國內外業界講師專家引導下，以理論及實務並進，深入剖析、解構太空市場的局勢變化，助力將企業營運發展推向全球衛星產業新高度。
衛星產業鏈教學相長，產學參與這樣說
談到本計畫，參與的企業學員都不約而同地認為政府能夠出來領導整合產業是一件好事，透過計畫的幫助，有機會與不同的企業交流學習、交換資源，對於業界本身也有很大的助益，培訓課程的專業知識，也有助於企業內部人才的培訓。
Q1：從哪裡得知這個活動的？為什麼想加入太空產業？
耀睿科技 陳達勲資深課長：公司為了培訓人才，提供非常多課程及訓練的資源，這次的活動就是其中之一，現在從無線通訊走到衛星通訊，是公司未來十分重視的發展方向，所以來參加。
深刻精密 黃信儒經理：製造業在臺灣的太空產業中從來都沒有缺席，這次公司有這個機會推薦我來學習，更讓我感覺到未來真的有機會，能透過自己的雙手去實踐太空產業。
Q2：臺灣在世界的太空產業中可以扮演什麼角色？有什麼樣的優勢？
芳興科技 許迪翔研發部經理：芳興一直以來就有生產許多和衛星相關的零組件，像是福衛的天線零件跟濾波器，在技術力上臺灣的企業是無庸置疑的，基於這樣的優勢，或許能慢慢從零件製造，轉到軟體發展，再結合民間的力量走到系統製造。
欣興電子 許祐嘉資深專案副理：臺灣的技術能在衛星產業有所發揮，以欣興來說，我們主要提供高速運算用的載板給全球企業，在未來衛星發展一定會走向更快速高階的狀況下，我們就可以有很好的發揮空間。
Q3：你在這次的技術工作坊中，學習到什麼？
稜研科技 柯孝聰技術經理：這次的活動讓我們能跟不同的公司認識、了解對方的產品，找到更多與學界和業界合作的機會，真的會有一種臺灣的衛星產業一起向前學習邁進的感覺。
凌威航太 邱富川技術副總：從講師的實務及研究歷程分享，讓我們知道單一顆衛星蘊含巨大的知識，從電腦板、天線到外面的材質(鋁合金)都是有講究的，這些知識和實務的經驗都是非常寶貴的。
中華電信 黃江祥主任：公司主要從事同步軌道衛星的高頻段業務，第一次學習地面接收站的技術覺得十分新鮮，上完課自己也覺得對有想要來的人是非常好的切入點。
全球太空產業競爭已進入白熱化的階段，雖然目前仍有許多應用尚未到位，能夠持續獲利的公司也有限，臺灣企業仍有十足的優勢與專業能夠在國際間競逐。國立臺北科技大學電資學院張陽郎院長表示，臺灣是一個舉世聞名的ICT科技島，其技術能量長年受到國際肯定，藉由導入高附加價值的太空產業，能夠再次帶動產業升級，增加獲利的機會。
臺灣的前途跟錢途都在太空
針對太空產業有興趣的人才，國立臺北科技大學業界特聘講師黃文杰理事長建議，不需要將自己過度局限於太空產業，由於太空產業整合了許多產業，知識與技能也適用於電子、半導體等其他產業，無論是在國內外都是非常搶手，發展潛力十分可期。
火箭之父羅伯特戈達德(Robert Goddard)曾說，「世界上沒有不可能的事，因為昨天的夢想可能是今天的希望、也可能是明日的現實」
國立臺北科技大學業界特聘講師張懷謙執行長也以「太空是人類的未來，也是臺灣的未來」鼓勵企業夥伴，隨著越來越多的資源及企業投入，太空衛星產業鏈很可能就是臺灣下一個半導體的護國產業鏈。全球太空時代來臨，期許藉由本計畫串起產業鏈，協助企業掌握太空產業趨勢發展與人才發展，厚實未來研發基礎及能量，加速打造完整產業鏈、奠定產業利基。
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