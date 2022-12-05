【大人學】別抱怨公司制度不公平，職場的「公平」和你想的不一樣

內容口述：張國洋

整理：鐘敏瑜

在這篇文章中，我要來回覆讀友「小蔡」提出的問題。

首先，我們先一起看看他信中的提問：

老師好， 第一次寫信給你們，想提出一個關於職場的問題，因為一直放不下這件事，所以想問問你們的看法。 事情概述如下：我們公司每年有職位晉升的制度，會視同仁的年資、學歷、工作表現等等，由人資每年提供合格人選給主管提名，主管可以決定要提名哪幾位同仁，並請這些同仁寫下自己的工作表現統一繳交給人資。後續，會在人評會上選出獲得晉升資格的同仁，名額是每個部門一位。 去年，主管說部門內只有一個同事A符合晉升資格，雖然他在部門內表現最差，但因為主管覺得還是要提名，所以仍多少寫了些工作表現，讓同事A獲得晉升。 可是今年不一樣，主管說這次有三位符合晉升資格，包含一位剛轉到我們部門的同事、另一位同事B，還有我。他說他不會提名剛到我們部門的同事，只會提名我跟同事B。 在提名截止當日，人資突然通知主管說，還有一個目前留職停薪的同事C也符合晉升資格，之前是因為系統失誤才沒顯示。最終主管除了我和同事B，也提名了同事C。 同事B跟C都跟人評會成員很熟，尤其主管還說，同事C人緣很好、總經理很喜歡他，還暗示我最後可能是C被升遷，要我做好心理準備。最後，雖然同事C還處於留職停薪階段，但他真的獲得了晉升資格。 我糾結的地方是： 「工作表現」在整個制度上是不是根本不是重點？做人跟曝光才是重點的話，那跟制度上的資格如何找到平衡呢？ 人資系統上的失誤是真的系統出問題？還是有人為操作的部分？人資到提名截止日才說同事C也符合晉升資格，這中間是不是有人為操作的可能呢？

針對小蔡提出的幾個問題，我逐一來回覆。

問題一

首先，關於「工作表現在晉升制度中是不是重點」。

我先說，當然是。

可是老闆的是，跟你的是常常是有落差的。

所以第一個該思考的，是我們在什麼樣的組織工作？

怎麼說呢？

每個組織的資金來源都不相同，而資金來源不同，就會影響到組織裡誰可以受到重用。有助於組織取得資金的人，就會是被看重的人。

比方說，如果我們任職於國營組織，資金來自政府預算，那能幫助組織爭取到預算的人就很重要。如果我們在新創公司工作，資金是由背後金主提供的，那公司裡跟金主關係好的人必定就有地位。他們別的工作能力是不是頂尖，也就未必非常重要。

對更多數的組織而言，資金可能是透過向市場提供各種服務或商品來取得的。在這類公司中，能達成戰功的就會是最受重視的人。

像我們可能不時會聽到有人抱怨：「我們公司的業務老是出一張嘴，事情也做得不怎麼樣，可是老闆還是很器重他。」這很可能是因為這個業務總能幫公司簽下別人簽不到的大單，於是他平時文件做得差、細節不細心讓別人擦屁股、出勤不太好、有點工作態度上的小毛病，老闆也就睜隻眼閉隻眼了。因為重點把握好，有幫公司帶錢進來，其他小瑕疵就沒差了。所以你看，關鍵還是工作表現，只是這工作表現跟錢有關。

也因此，我想告訴小蔡的是，絕對不會有公司覺得員工的工作表現不重要，唯一只是這工作表現的衡量，老闆跟你未必一致。

比方說，小蔡可能覺得自己上班都很準時、每天兢兢業業、份內工作也有做好，自覺比留職停薪的人更有資格被升遷。

但就結果而言，這很可能未必是如此。

因為同事C會突然冒出來，顯然是對公司高層而言，同事C完成的事情可能對公司更有價值、做事效率更好、或是對外有很強的人脈。總之，他一定有什麼長處，即便都留職停薪都能超越你。

換言之，並不是長時間全勤、每天準時打卡上班的人就是老闆眼中最好的員工，小蔡反而要思考一下你們公司高層「真正在意的是什麼」。

另外小蔡還問到做人。

在職場上做人絕對跟做事一樣重要。能把工作做好、又能跟大家和睦相處、讓大家都喜歡，這對主管而言，更是大大加分。千萬不要覺得，我做事OK，做人失敗，應該不影響升遷。除非你的同儕每個都不擅長做人，不然老闆一定選能兩邊兼顧的。

也因此，所謂「工作表現」並不只是在專業領域技能突出，能幫助整個部門更有效達成最終成果的能力，都算是工作表現。

站在主管的角度來思考，最完美的升遷對象永遠是那種「最平衡的人」：可能專業技術不錯，也跟大家相處得很好，當自己的部門需要尋求其他部門支援，他也能靠著平時累積的人緣來爭取到。

但相反地，如果有個人技術超強，但公司裡很多人討厭他、不信任他、也不服他，那讓他升職，其實只會給上級惹來更多麻煩。比如說大家不願意跟他合作，或者每次開完會，其他部門的人都來找上級抱怨他如何如何。那升他上來，部門彼此不和諧，變成內鬥噩耗，老闆不是自找麻煩嗎？

所以小蔡該思考的，其實是怎麼把自己培養得更平衡，而不是當個有稜有角、只在意個人績效的人。這無論是對於想爭取升遷、或希望在職場上做事順利，都非常重要。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

問題二

再來，針對小蔡的第二個問題：人資到提名截止日才說同事C也符合晉升資格，這中間是不是有人為操作呢？

我的答案是：不知道。但請小蔡要理解一件事，很多公司都有這類升遷系統，但背後的目的其實並不是要做什麼超然的數字分析。

年輕的朋友常有一個誤解，以為升遷是由電腦經過一連串分數的加減乘除決定的。但實務上而言，通常都不是這麼一回事。評選工讀生或作業員等基層員工時可能會這麼決定，但當工作層級提高了，這類系統存在的目的只有一個，那就是「絕對不要讓老闆不認同的人浮現」。

這是什麼意思？

很多公司為了讓員工「感到公平」，會告訴大家「我們有個系統會透過計算決定大家的升遷」，但這其實未必100％是真的。因為中層與高層管理職的挑選，最終還是基於老闆的主觀評估。

換言之，電腦選出來的永遠僅供參考，因為還會有各種主觀評選，是電腦無法用量化方式篩選的。比方說前面提到，一個人跟大家都處得很好，另一個則是天天跟別人起衝突，這就是電腦數據無法完整呈現的。

所以關於小蔡碰到的狀況，這其中到底有沒有人為操作其實並不重要，因為重要的職位老闆幾乎都會加入他的「主觀判定」。喜歡與討厭也算是主觀判定。

事實上，就這件事情的結果而言，很顯然是總經理或其他高層看了原本的提名人選，想說「這個同事C平時在他們心裡印象分數很高，怎麼沒有在名單上呢？」於是C就被HR加進去了。

我要請小蔡藉此理解：會有這樣的狀況，表示你公司上層對你的表現很可能並不滿意。若想留在公司裡繼續發展，那就需要調整跟改變。至於要做什麼調整，我會建議小蔡先思考看看，自己跟被升遷的同事C究竟有什麼差別？有什麼是他做到了，但你沒做到的？

雖然我猜小蔡可能無法認同突然冒出一個人搶了你的升遷這件事。但我得說，你公司的評選機制，在長期而言其實還是符合「某種」公平概念的。我這邊所謂「符合某種公平機制」並不僅指電腦系統裡那些分數，而是系統分數之外、上層沒有明說的評選標準。