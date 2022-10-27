清冠一號QA：飯前吃還是飯後吃？孕婦、生理期、肝腎疾病患者是否可服用？

文：KingNet國家網路醫藥編輯部

越來越多新冠肺炎輕症及無症狀患者飲用中醫藥研究所研發出的「台灣清冠一號」，國家中醫藥研究所彙整了相關問題，包括是否每個人喝可以飲用、有無禁忌、喝了之後是否有副作用做詳細說明，有疑問的朋友快點用一分鐘看懂清冠一號吧！

Q1：服用清冠一號，出現了腹瀉情形，需要調整什麼？

若正在飲用水果、冷飲（如：冰牛奶、冰咖啡、冰紅茶）、冰品……等性質屬於寒涼的飲食，都需要先暫停。 以溫熱的開水或薑湯送服「清冠一號」，餐後服用。 服用完清冠一號，可以沖或泡個熱水澡，讓身體微微出汗。

如果已經使用上述3種作法，還是持續有腹瀉情況，此時請諮詢醫師。

Q2：已經在服用清冠一號，因有慢性病又同時服用西藥，會不會有藥物交互作用？

中藥與西藥的作用機轉不同，但是為避免在胃酸的作用下，產生中西藥的化學反應，建議清冠一號與西藥間隔一小時服用（可在西藥服用前或後一小時服用清冠一號）；兩者都有服用，並不會造成藥劑過量的危險。

Q3：懷孕或哺乳的階段，也可以服用清冠一號？

「清冠一號」的藥材，文獻中沒有對姙娠階段（對母體與胎兒）或哺乳階段（對母體與嬰兒）的藥物禁忌之相關記載，相當安全，因此懷孕或哺乳期的婦女，都可以服用。

Q4：女生生理周期來時，可以飲用？

女生月經來時，身體會比較虛弱，若在喝清冠一號時，有腹瀉的情況，可以喝一點生薑紅糖湯；若痛經，可以在小腹加敷一個暖暖包。

Q5：「清冠一號」是飯前或飯後服用效果較好？

飯前服用「清冠一號」藥效較好；但是本身如果腸胃比較弱、敏感，或飯前服用「清冠一號」會腹瀉的人，可以飯後服用；可視個人體況調整。

Q6：服用清冠一號時是否還能喝咖啡？

不建議喝咖啡。

Q7：蠶豆症患者可以服用清冠一號嗎？清冠一號裡面有薄荷，所含的薄荷醇會不會造成蠶豆症患者發生溶血呢？

截至目前的國際學術研究資料中，只有「蠶豆」（或被蠶豆污染的食品）、「萘」（化學合成樟腦所含的成份）與「苯胺染料」這三項物質，確定會有引起蠶豆症患者溶血的可能。薄荷醇並無列在其中。 截至目前的國際學術研究資料中，「薄荷醇」是被列為「沒有證據禁止」使用的食品／化學品。 「清冠一號」所使用的是「天然的薄荷」；依照臨床經驗，適當劑量的天然薄荷，並無引起溶血的風險。

綜合上述三點，蠶豆症患者可服用「清冠一號」，無溶血之風險。

Q8：洗腎患者可服用清冠一號？

規律洗腎的患者，身體狀況是穩定的；可由專業中醫師進行處方，給予清冠一號藥物進行治療。清冠一號除了可以提升肺功能、並有改善肝、腎功能。

Q9：肝功能異常者，可以服用清冠一號？

「清冠一號」中的藥物，在目前醫學文獻中，對於肝功能均沒有副作用；其中的黃芩、桑葉、薄荷，有幫助肝臟機能修復的作用。因此肝功能異常患者，是可以服用的。若同時服用SILYMARIN、降血脂藥、治B、C肝炎病毒藥物與清冠一號，記得將兩種藥物間隔一小時以上。

參考資料

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航