TNL+ 2022/10/26,
經濟

特拉斯錯在哪：「減稅」是否可以作為通膨的解方？其實是可以的

特拉斯錯在哪：「減稅」是否可以作為通膨的解方？其實是可以的
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

減稅的目標要精密細緻，要考慮當時的社會氛圍。「富人稅」這三個字絕對會引起反彈，主政者要學習當時雷根總統藉由電視廣播，向人民詳細說明降稅的源由、過程與結果，減少疑慮。如果主政者調降「營利事業所得稅」、「企業利潤稅」......藉此降低企業主的生產成本，筆者認為引發社會的誤解會較小。

文：陳冠州

英國前首相特拉斯（Liz Truss）一上任，實施減稅與升息，引發市場對新政府政策矛盾的疑慮，造成英鎊大跌，債券殖利率飆升，股市崩盤。為穩定金融市場，減稅政策立即取消。

減稅是否可以作為通膨的解方？我的答案：是的！

首先的重點，這一波通貨膨脹，它起源來自何處？COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）流行，造成全球恐慌，工人無法出外正常工作，廠商生產量能大幅降低。縱使生產國正常出貨，目的地港口因疫情而找不到工人，貨運不能順利卸載，輪船塞港，貨櫃運費大漲造成商品價格上揚，消費者需求量依然無法滿足。

在全球各地我們可以看到工廠可以正常生產出貨，到了進口國卻無法運送販賣的奇特現象。這是供應鏈（Supply Chain）發生嚴重阻礙，等同生產成本提升，造成總合供給面（Aggregate Supply, AS）的負面衝擊（Shocks）。

另外，在總合需求（Aggregate Demand, AD）面上，民眾無法在疫情期間購買日常用品，隔離封城，人民瘋搶民生物資囤積，造成消費物價飆揚。同時遠距工作（Work from Home）效應，也造成網路相關電子產品的供不應求，對物價也起推波助燃的效果。不巧2022年發生烏俄戰爭，中國嚴格封城與清零政策，對於總合供給面的原油、原物料與穀物價格上揚，以及商品生產供應鏈的順暢更是血上加霜。

由上分析，這一波物價飆漲，起源於「總合供給面」衰退與「總合需求面」短期增加，雙重不利因素促使物價無以倫比的上揚。要解決高物價、低成長的困境，不能單靠調高利率來解決。

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