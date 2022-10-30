2022/10/30,
政治

每日圖說選舉｜ 過去20年，僅9位縣市長當選時不屬國民兩黨

每日圖說選舉｜ 過去20年，僅9位縣市長當選時不屬國民兩黨

我們想讓你知道的是

直轄市與縣市長選舉向來是九合一選舉的重頭戲，更是各縣市執政黨4年執政成績的總體檢。不過你知道嗎？並非所有縣市長都是國民兩黨，2000年以後總共選出9位非藍綠黨籍縣市長，究竟是哪9位，讓我們一起來看看。

九合一選舉進入倒數時刻，直轄市長及縣市長選舉向來是藍綠選戰矚目焦點，又以台北市與高雄市長選戰最受矚目。不過回顧過去5屆的縣市長選舉，可以發現並非所有縣市都由國民兩黨拿下。下圖是過去5屆非國民兩黨的縣市長。

2000年後非藍綠黨籍縣市長

2000年後非藍綠兩黨的縣市長總計有9位，其中以無黨籍者最多，台東、金門與連江縣（馬祖）更曾選出新黨及親民黨的縣長。2001年當選金門縣長的李炷烽，即為台灣首位新黨籍的縣市長；陳雪生也是首位親民黨籍縣市長，更是連江縣首位連任的縣長。值得一提的是前台東縣長吳俊立，他曾為國民黨籍，2005年時以無黨籍參選並當選台東縣長，後因涉弊案遭內政部停職，當選一個月後就自行請辭。

而2014年以無黨籍參選台北市長且獲勝的柯文哲，則創下首位非藍綠黨籍直轄市長的紀錄。本屆選舉再以無黨籍參選台北市長的黃珊珊，是否有機會延續無黨籍直轄市長的紀錄，就有待選舉結果分曉。

（文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範


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