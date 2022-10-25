2022/10/25,
國際

國會友台小組主席訪台行程傳喊卡，烏克蘭議員盧狄克：主席行程沒有取消，很快會來台灣

國會友台小組主席訪台行程傳喊卡，烏克蘭議員盧狄克：主席行程沒有取消，很快會來台灣
烏克蘭國會友台小組議員盧狄克25日出席世界民主運動大會。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

我們想讓你知道的是

盧狄克告訴《關鍵評論網》，梅列日科的計畫是延遲了，但不是取消，他很快會來台灣。另外8月烏克蘭國會成立友台小組，外傳遭中國施壓至今仍未完備成立程序，盧狄克表示，這個小組事實上已經在運作，至今尚未在全會宣告是因為行政作業程序的緣故。

烏克蘭8月中旬成立國會友台小組，友台小組主席、烏克蘭外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）預計與友台小組成員、議員盧狄克（Kira Rudik）10月一同訪台，不料昨日傳出梅列日科的行程喊卡，只有盧狄克一人抵台。不過盧狄克稍早接受《關鍵評論網》訪問時透露，梅列日科的行程不是取消、而是延後，他很快會來台灣。

37歲的盧狄克是烏克蘭選民之聲黨（Golos）黨魁，又任泛歐自由黨派聯盟（ALDE）副主席，2019年起擔任烏克蘭議員。

盧狄克表示，由於基輔與台北沒有直達班機，她從基輔出發，先至布魯塞爾，再經荷蘭轉機，花了38小時才抵達台灣。先是前往立法院拜會並發表演說，稍後現身世界民主運動大會現場。

外界關切烏克蘭外交委員會主席兼友台小組主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）原計畫一起來台，梅列日科向《自由時報》證實，訪問計畫有變，他不會來訪，但未說明原由。

不過盧狄克告訴《關鍵評論網》，梅列日科的計畫是延遲了，但不是取消，他很快會來台灣。明天也會以預錄影片和線上參與在台北賓館舉辦台烏友誼酒會。

而烏克蘭在8月17日宣布成立跨黨派友台小組，議長迄未按慣例在全會宣告、完備程序，外界關心是否中國施壓緣故？

盧狄克表示，她自己也是這個跨黨派友台小組的成員，這個小組事實上已經在運作，也與立法院「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」的立委們有接觸。據她了解，至今尚未在全會宣告是因為行政作業程序的緣故。

盧狄克稍早在立陶宛歐洲事務委會副主席帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis）的陪同下，在立法院議場致詞。

盧狄克表示，俄烏戰爭已經持續8個月，烏克蘭可以維持抵擋這麼久，是因為「我們不是孤身而戰、我們不是獨自為民主、為自由而戰」，這場戰爭最重要的教訓是，團結非常重要，團結能帶領你撐下去。她說團結讓烏克蘭每一個人都各自守住自己的崗位，團結讓世界上的民主國家提供烏克蘭錢、武器、物資、以及對俄羅斯的制裁，團結讓世界上的人民透過捐款、接納難民的方式幫助烏克蘭。

盧狄克強調，烏克蘭是要讓全世界知道，一個國家的領袖不能強佔另外一個國家的領土，還認為這沒問題；烏克蘭要讓世界知道，人民願意為了自己深信的自由犧牲生命。

盧狄克說，烏克蘭要向所有幫助他們爭取自由的國家致敬，「邪惡與暴政不會進到烏克蘭，烏克蘭以及我們所重視的民主，將會獲得最後的勝利」。

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Photo Credit: 中央社
烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）（前左）與立陶宛歐洲事務委會副主席帕季格（Zygimantas Pavilionis）（前右）25日參訪立法院，兩人在參觀議場後接受媒體訪問。

外交部表示，烏克蘭國會議員盧狄克及烏國NGO代表及專家應美國民主基金會（NED）邀請於本月24日至28日來台參加「世界民主運動」全球大會，這是繼兩國國會友誼小組成立後，首位烏國國會議員來訪，彰顯前線民主國家的團結與真誠友誼，外交部表達誠摯歡迎。

為歡迎遠道來訪的友人，外交部將於明（26）日下午在台北賓館舉辦台烏友誼酒會，由外交部長吳釗燮親自接待烏克蘭的訪賓、我國立院台烏友誼小組會長、副會長們及立法委員、烏克蘭在台僑民、學生、外國駐台機構代表等人共襄盛舉；梅列日科主席也將應邀預錄影片或線上參與，藉此增加與我方友好互動，強化交流與深入瞭解。

外交部表示，台灣與烏克蘭兩國皆位處威權主義向外擴張的戰略最前沿，自俄烏戰爭爆發以來，台灣人民感同深受，進行愛心捐款及捐贈大量人道救援物資協助中東歐國家安置遠離家園的烏國人民，台灣人民的愛心充分流露患難中的真情。未來台灣將持續與國際民主夥伴合作，共同協助烏克蘭戰後重建，期待讓烏國人民早日重回往日平靜生活。

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核稿編輯：楊士範


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