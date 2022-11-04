《如何欣賞藝術》：許多畫家都畫過靜物畫，為什麼梵谷的《向日葵》特別美？
我們想讓你知道的是
讓我們來比較梵谷畫的向日葵以及拉圖爾的寫實花卉。梵谷的花卉與背景都很明亮，沒有拉圖爾那種戲劇性的長色域。我們看到的是既簡化又有表現力的特質。花朵朝向不同的方向，甚至還有一朵是下垂的。梵谷筆下這些花朵，顯現出了獨特的個性！
文：卡洛琳．施拉姆
靜物，好看、好懂、好裝飾
17世紀的法蘭西學術院（French Academy），為繪畫主題創造了階級制度；最崇高的是歷史繪畫，再來依序是肖像畫、日常生活景象、風景畫，最後是靜物畫。
他們對於人物畫的喜好非常明顯，將風景與靜物畫這兩個不包括人物的類型貶至最低。儘管如此，歷史已證明靜物畫是畫家很喜歡的主題（也就是描繪物件，無論天然或人工的）。有一部分的原因是物件比較好懂，而且能夠在固定條件下，將它們排列成一個主題。
由於光線會變化，因此外光派的風景畫家必須持續適應這些條件：光線會忽明忽暗，改變眼前一切事物的色彩。
排列過的靜物，可以無限期放置於工作室的固定位置，讓藝術家能夠長時間研究它。不必花錢請模特兒，也沒有動來動去的人物干擾藝術家作畫。藝術收藏家也對最終成品很感興趣，因為它極具裝飾性。
靜物畫除了好懂之外，也是非常適合藝術學生的主題。它讓學生能夠練習描繪各種質感與反射特性，例如衣服、木材、玻璃、陶瓷，以及花卉之類的嬌嫩物質。
它提供了極佳的格式，讓人研究形狀、線條與構圖。就某種意義來說，藝術家的構圖練習不只是畫靜物，還包括擺設他要畫的靜物。
梵谷的向日葵美在哪？不模仿實物，畫出「人味」
18世紀的荷蘭畫家對這個主題非常有興趣，並以寫實風格畫它。其中一個例子就是夏丹（Jean-Baptiste-Siméon Chardin）在1769 年創作的畫，一張桌子擺滿了各種物件（圖7-1）。
請注意這位藝術家所能模仿的各種質感，包括魚的反光、木製桌面、玻璃壺，以及金屬壺蓋的閃光。這些物件無疑是刻意挑選的，因為這位藝術家希望能重現非常多種表面。
以下還有另一個例子，它是靜物畫中很受歡迎的主題：花卉（見下圖7-2）。這張畫是法國畫家拉圖爾在19世紀創作的，也是寫實風格。
請注意其樸素、顆粒狀、中性的背景，如何襯托華麗的花卉。我們稱之為畫中的「陪襯物」，默默襯托畫中的主角，並且讓它更有活力。
當我們看過更多靜物畫的現代處理方式之後，請將它們與寫實畫作聯繫在一起。靜物畫的創意可能性，在20世紀得以充分發揮，因為藝術家將這個主題帶到了新的高度。
於是你得以欣賞到：高更藉由向日葵靜物畫向梵谷致敬；那比派的一些絕妙畫作；立體派與野獸派的審視角度；塞尚對於這個主題的強烈作品；以及其他許多以此為主題的藝術家。我們會看看這些藝術家，如何將靜物畫這個之前「地位低落」的主題，帶到創意與實驗的新高度。
說到水果，大家第一個聯想到的藝術家應該是塞尚（見圖7-3）。他是一位狂熱的靜物畫家，看起來令人幸福的水果（球體）出現在他許多作品中。他將物件拆解成零件，然後全神貫注的創造它們的形式。
塞尚不只是複製物件，他也會研究與分析它們。將簡單的物件拆解成平面、再構成三維形式，正是立體派技巧的先驅。在立體主義中，隨著他們探究如何解剖物件，物件便會被掩飾得更徹底。
這個時期的其他藝術家，全都追隨塞尚的領導。圖7-4是法國印象派畫家畢沙羅（Camille Pissarro）的畫：略帶橙色的蘋果，常見於柔和的裝飾性畫作中。這張作品簡單描繪出靜物的原貌，素描出色、繪畫很有效果，物件沒有任何扭曲或變形。
接著我們來看看格里斯這張非常複雜的立體派作品（圖7-5）。他追隨畢卡索與布拉克的概念，將裝飾性圖案納入靜物畫的構圖中。
格里斯在這張畫中表現出壓縮空間的錯覺，將戶外的樹木與窗前的柵欄帶進畫面中。你可以想成3 片木板（平面）彼此相疊，創造出三維空間的感覺。這種技巧取代了原本用來創造深度的線性透視。
藉由堆疊的平面，格里斯將所有元素都帶進前景。這讓設計變得迷人且極具裝飾性。
現在讓我們來比較梵谷畫的向日葵（下頁圖7-6）以及拉圖爾的寫實花卉（圖7-2）。
梵谷的花卉與背景都很明亮，沒有拉圖爾那種戲劇性的長色域。我們看到的是既簡化又有表現力的特質。
花朵朝向不同的方向，甚至還有一朵是下垂的。梵谷筆下這些花朵，顯現出了獨特的個性！只要藝術家允許自己不模仿實物，並且發自內心與自己的顏料「對話」，就能辦到這種事。就連水壺都可以有人味！
書籍介紹
本文摘錄自《如何欣賞藝術：認識藝術作品的入門通識課，教你看懂、能聊，財富自由還懂收藏！》，大是文化出版
作者：卡洛琳．施拉姆
譯者：廖桓偉
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作者卡洛琳是美國獲獎畫家、藝術家，作品曾被非裔美國人歷史和文化國家博物館永久收藏。
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本書不是充滿年代背景的枯燥藝術史，而是一堂讓逛美術館變得極為有趣的藝術欣賞入門通識課！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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外出上班也能遠端開啟除濕清淨機，台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋展現跨品牌實力
我們想讓你知道的是
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