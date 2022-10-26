強力逆襲固態電池界的「胖子鈉電池」，背後的技術與原理是什麼？

文：顏文群（從小夢想要擁有一台大排氣量、開起來轟隆轟隆的車子。為了完成夢想，每天努力餵飽小豬。長大後，好不容易小豬也吃飽了，才赫然發現，搞什麼啊現在汽油車變成了電動車，開起來都沒聲音也沒排氣量！為了親手終結自己從小的夢想，善用自己在電池材料的專業，努力提升鋰電池效率，現擔任台灣碩禾電材總經理特助及綠學院綠色帶路人）

胖子鈉電池第一篇文章靠著標題成功預言，逆襲了固態電池文章，兩天衝幾十萬瀏覽量。大概因為受到市場歡迎，我特別注意到現在媒體在談電池技術時，多已經開始使用行內人的邏輯結構與語言，有時看到媒體寫的文章用字，都覺得有熟悉感。作為一個材料人，我蠻相信人們終究會發現，「我們每個人的身上都有1%的綠學院」，談論跟技術有關的專業時，一定要談邏輯而不是談感情。

鈉電池的技術與材料路線：主要材料也是正極、負極、電解液、隔離膜

今天我們繼續不藏私與你分享鈉電池的技術與材料路線。

跟鋰電池、鉛酸電池一樣，鈉電池主要材料也是正極、負極、電解液、隔離膜。因為預期鈉電池將取代鉛酸電池的應用場景，也將挑戰電動車、儲能系統使用的鋰電池，這三者彼此競合，因此，我用下表整理這三者的材料異同。

材料 鈉電池 鋰電池 鉛酸電池 正極 層狀氧化物 聚陰離子型 普魯士藍 鈷酸鋰 磷酸鐵鋰 鋰三元 二氧化鉛 負級 碳基材料 天然石墨（NG） 鉛 人造石墨（AG） 電解液 鈉、溶劑 鋰、溶劑 硫酸、蒸餾水 隔離膜 PE/PP/複合材料 PE/PP/複合材料 PE/玻璃纖維/複合材料 應用場景 預期將取代鉛酸電池的應用場景，也將挑戰電動車、儲能系統使用的鋰電池 3C產品 電動車、儲能系統 電動車、儲能系統 汽機車的啟動電瓶、工業用備用電源如工廠緊急照明、不斷電系統等 鈉電池、鋰電池與鉛酸電池主要材料比較表／顏文群整理

鈉電池正極材料路線有三種，預測最後將是各擁其主

根據成本及應用場景需要的充放電速度，鋰電池不同的正級材料用於不同的應用場景，而鈉電池目前有三種正極材料路線，分別是層狀氧化物、聚陰離子型、普魯士藍，還沒有形成行業共識。

目前實在很難看出哪個正極材料將一統江山，因此只要條件許可，公司的策略大概都是全壓，小孩子才做選擇，大人我全都要！

鈉電池不同的正極材料路線與鋰電池的戰力表 | 顏文群整理

我預測鈉電池的正極材料最後將是各擁其主，因為這幾個正極材料的成本都有機會大幅下降，所以只要產品到市場階段處理得宜，都有機會分到蛋糕。

鈉電池負極材料路線有五種，預期將由碳基材料出線

鈉電池的負極材料目前有五種路線：碳基材料、鈦基材料、合金材料、有機化合物及其他，其中碳基材料的技術成熟度最高，最有機會出線，率先實現量產。

鈉電池製造過程中，不使用石墨作為負極材料，減少製備石墨時需要的3000度超高溫製程，大幅減少能耗，自然降低碳排放，相比起鋰電池更環保。不過碳基材料不就是石墨嗎？有什麼不同？

鈉電池的原理：選用碳基材料讓鈉電池勝出

碳是一種收放自如的元素，可以靠燒製的製程擠出很多「座位」，增加電池能量密度。碳源的排列是沒有規則性的，當你用幾百度去燒製時，就可以成為無定型碳，這就是鈉電池在使用的碳基材料。無定型碳的座位沒有那麼多，通道還算大，比較胖的鈉可以通過。比較瘦的鋰，則可以通過進一步把無定型碳燒製成很有規則性、座位更擁擠的石墨，從而得到更高的能量密度。

不同溫度下碳的物理形狀 | 顏文群

從胖子鈉電池的故事中我們學到，一個人的潛力不是你表面上看到的這樣，一個人真正的對手也不是你表面上看到的那樣，即使在經濟衰退的悲觀預期氛圍下，仍要保持自信，別把自己玩小了。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航