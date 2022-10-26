強力逆襲固態電池界的「胖子鈉電池」，背後的技術與原理是什麼？
我們想讓你知道的是
鈉電池製造過程中，不使用石墨作為負極材料，因而減少製備石墨時需要的3000度超高溫製程，大幅減少能耗，自然降低碳排放，相比起鋰電池更環保。不過碳基材料不就是石墨嗎？鈉電池有什麼不同？
文：顏文群（從小夢想要擁有一台大排氣量、開起來轟隆轟隆的車子。為了完成夢想，每天努力餵飽小豬。長大後，好不容易小豬也吃飽了，才赫然發現，搞什麼啊現在汽油車變成了電動車，開起來都沒聲音也沒排氣量！為了親手終結自己從小的夢想，善用自己在電池材料的專業，努力提升鋰電池效率，現擔任台灣碩禾電材總經理特助及綠學院綠色帶路人）
胖子鈉電池第一篇文章靠著標題成功預言，逆襲了固態電池文章，兩天衝幾十萬瀏覽量。大概因為受到市場歡迎，我特別注意到現在媒體在談電池技術時，多已經開始使用行內人的邏輯結構與語言，有時看到媒體寫的文章用字，都覺得有熟悉感。作為一個材料人，我蠻相信人們終究會發現，「我們每個人的身上都有1%的綠學院」，談論跟技術有關的專業時，一定要談邏輯而不是談感情。
鈉電池的技術與材料路線：主要材料也是正極、負極、電解液、隔離膜
今天我們繼續不藏私與你分享鈉電池的技術與材料路線。
跟鋰電池、鉛酸電池一樣，鈉電池主要材料也是正極、負極、電解液、隔離膜。因為預期鈉電池將取代鉛酸電池的應用場景，也將挑戰電動車、儲能系統使用的鋰電池，這三者彼此競合，因此，我用下表整理這三者的材料異同。
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材料
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鈉電池
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鋰電池
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鉛酸電池
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正極
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層狀氧化物
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聚陰離子型
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普魯士藍
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鈷酸鋰
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磷酸鐵鋰
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鋰三元
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二氧化鉛
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負級
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碳基材料
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天然石墨（NG）
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鉛
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人造石墨（AG）
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電解液
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鈉、溶劑
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鋰、溶劑
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硫酸、蒸餾水
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隔離膜
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PE/PP/複合材料
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PE/PP/複合材料
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PE/玻璃纖維/複合材料
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應用場景
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預期將取代鉛酸電池的應用場景，也將挑戰電動車、儲能系統使用的鋰電池
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3C產品
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電動車、儲能系統
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電動車、儲能系統
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汽機車的啟動電瓶、工業用備用電源如工廠緊急照明、不斷電系統等
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鈉電池、鋰電池與鉛酸電池主要材料比較表／顏文群整理
- 鈉電池正極材料路線有三種，預測最後將是各擁其主
根據成本及應用場景需要的充放電速度，鋰電池不同的正級材料用於不同的應用場景，而鈉電池目前有三種正極材料路線，分別是層狀氧化物、聚陰離子型、普魯士藍，還沒有形成行業共識。
目前實在很難看出哪個正極材料將一統江山，因此只要條件許可，公司的策略大概都是全壓，小孩子才做選擇，大人我全都要！
我預測鈉電池的正極材料最後將是各擁其主，因為這幾個正極材料的成本都有機會大幅下降，所以只要產品到市場階段處理得宜，都有機會分到蛋糕。
- 鈉電池負極材料路線有五種，預期將由碳基材料出線
鈉電池的負極材料目前有五種路線：碳基材料、鈦基材料、合金材料、有機化合物及其他，其中碳基材料的技術成熟度最高，最有機會出線，率先實現量產。
鈉電池製造過程中，不使用石墨作為負極材料，減少製備石墨時需要的3000度超高溫製程，大幅減少能耗，自然降低碳排放，相比起鋰電池更環保。不過碳基材料不就是石墨嗎？有什麼不同？
鈉電池的原理：選用碳基材料讓鈉電池勝出
碳是一種收放自如的元素，可以靠燒製的製程擠出很多「座位」，增加電池能量密度。碳源的排列是沒有規則性的，當你用幾百度去燒製時，就可以成為無定型碳，這就是鈉電池在使用的碳基材料。無定型碳的座位沒有那麼多，通道還算大，比較胖的鈉可以通過。比較瘦的鋰，則可以通過進一步把無定型碳燒製成很有規則性、座位更擁擠的石墨，從而得到更高的能量密度。
從胖子鈉電池的故事中我們學到，一個人的潛力不是你表面上看到的這樣，一個人真正的對手也不是你表面上看到的那樣，即使在經濟衰退的悲觀預期氛圍下，仍要保持自信，別把自己玩小了。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
我們想讓你知道的是
導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
不僅是農業，智慧水產養殖也和你想像的很不一樣！
除了進行農業轉型外，水產養殖業傳統依賴人力視察、觀察魚塭環境變化的方式也造成人力及時間上的浪費。為解決養殖業者面臨的問題，寬緯科技開發水聚寶智慧養殖監測系統，在養殖池中裝設各式環境AIoT感測器設備，即時偵測水溫、溶氧量、鹽度、酸鹼值及氧化還原電位等養殖池中的環境指標，透過無線傳輸的技術上傳至數據資料庫後，再透過雲端分析平台進行數據分析，依據數據自動啟動水車及設定自動投料。漁民只要透過手機APP即可隨時掌握養殖池資訊，提前防範緊急狀況並減少損失；若遇到暴雨、寒流或極端氣候等突發狀況，水聚寶也會提供異常示警的通知，提醒漁民及時到場搶救或透過AI啟動緊急應變機制。
而寬緯科技不僅想知道養殖池的環境資訊，連池內魚蝦狀況的一舉一動也想掌握手中！寬緯科技引進水底監測設備，透過水下攝影機觀察養殖池中的生長情形，同時利用物件移動追蹤的技術，透過水下攝影機將魚蝦標示刻度，協助機器AI學習更快速辨識魚蝦的成長大小，有效控制養殖池狀態並提升產品品質，幫助業者有效建立養殖履歷紀錄，讓養殖水產品更加安全可靠。
懂吃水產的人都知道，只要食材夠新鮮，生吃也好吃！而為了讓最新鮮的食材能快速送達，首先需要確保食材從捕撈、保存、配送到通路等流程的新鮮程度。寬緯科技結合食安寶冷鏈保鮮技術，透過水分子共振創造的低溫保存狀態，有效解決食材在冷凍過程受損的問題，完美鎖住食材的鮮甜原味。透過導入水聚寶智慧養殖，並結合食安寶協助保存運送，串連從產地到餐桌的整體智慧養殖一條龍，協助雲端與實體通路的串聯與布建。
臺灣的年輕人不簡單！青農返鄉，給家鄉築一個夢
深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
在導入智慧科技協助農漁業，將種植及養殖技巧精緻化與模組化後，未來青農返鄉種植，在草創時期不用經歷那麼多的失敗經驗，只要透過AI提供的準確數據做為建議，就能做出最適當的種植決策。智慧農漁業不僅降低入門門檻，讓臺灣的經驗持續傳承，復甦傳統職人，也讓生鮮農漁產有更多機會站在國際舞台上並嶄露頭角。
出發！智慧農漁業國家隊，下一步將邁向國際
在勞動力人口老化及極端氣候的影響下，臺灣農漁業正面臨轉型的緊要關頭。數位部產業署透過智慧城鄉計畫，運用科技的力量，解決農漁業的迫切難題。
智慧農漁業不僅帶動了青年返鄉與海外貿易的契機，也讓傳統職業有了發展永續的新可能。結合金緻網路與寬緯科技在臺灣的成功模式，串連產業供應鏈，將技術、感測設備及個案經驗等解決方案輸出海外，連結臺灣的智慧戰情室，遠端接收及整合海外AIoT環境資訊及作物漁獲的生長狀態，將獲得的數據透過AI不斷優化，並根據各國文化與種植條件提供改善的做法與建議，打造當地專屬智慧農漁業的完整解決方案。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。