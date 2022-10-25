全美成績單：新冠疫情影響，美國學童閱讀和數學能力下降
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新冠疫情大流行影響美國大多州和學區的四年級及八年級學童，數據顯示學生的數學和閱讀能力下降，且學生之間程度差異擴大。美國教育部長米格爾表示：「我想非常清楚，今天國家成績單上的結果令人震驚且不可接受。」
美國教育部國際教育統計中心（National Center for Education Statistics，NCES）今（24）公布「全國教育進步評估（National Assessment of Educational Progress，NAEP）」，新冠疫情大流行影響大多州的四年級及八年級學生，數據顯示學生的數學和閱讀能力下降，且學生之間程度差異擴大。
全國教育進步評估（NAEP）在2022年1月至3月針對全美四年級和八年級學生代表性樣本進行閱讀評估及數學評估。成績將反映就讀公立學校、私立學校、印地安人教育學校和國防部學校的學生表現。
《紐約時報》報導說明，此評估考試由聯邦官員管理，比許多州考試更嚴格；針對1萬所學校、約45萬名學生進行抽樣，每個州和學區的結果都非常詳細。
報告：不分學生程度，閱讀及數學評估分數均下滑
評估報告指出，2022年四年級和八年級學生的平均閱讀分數分別為217分、260分，相比疫情前、2019年下降3分，並且分別是2005年、1998年以來最低閱讀成績；而2022年四年級和八年級學生的數學平均分數則分別為236分、274分，與2019年相比，四年級學生數學平均分數下降5分、八年級下降8分，並且分別低於2005年、2003年以來所有評估年份。
檢視閱讀及數學評估內涵，閱讀評估衡量學生對文學和資訊的閱讀理解及批判性思考能力。而數學則是衡量學生在數字屬性及運算、測量、幾何、數據分析及統計、代數這五項數學領域的掌握情況。報告顯示，不論四年級或是八年級，在閱讀與數學評估的所有細項中，分數皆相對2019年下降。
進一步檢視數據，不僅低於基礎等級（NAEP Basic）的學生比例增加，到達精熟等級（NAEP Proficient）或高級等級（NAEP Advanced）的學生比例也縮減；不論高、中、低分群學生，評估分數皆下滑。報告也指出，與成績較佳的四年級學生相比，排名倒數25%的四年級學生閱讀和數學成績下降的幅度更大。
據《紐約時報》，報告結果顯示，與白人和亞裔同齡人相比，開始落後於白人和亞裔同齡人的黑人和西班牙裔學生在四年級的數學中經歷了比這些群體更嚴重的下降。黑人和西班牙裔學生更有可能就讀於貧困隔離的學校，而且這些學校在大流行期間比富裕學校停課的時間更長，從而加深了分歧。
疫情造成學生能力斷層，將影響年輕世代未來
NCES主任佩吉．卡爾（Peggy G. Carr）表示，報告結果顯示，在疫情大流行期間，學生的學習受到嚴重的影響，尤其數學能力的下降規模及範圍是有史以來最大的。NCES代理副主任丹尼爾．麥克格拉斯（Daniel J. McGrath）補充，八年級是學生數學教育的關鍵時刻，此時期將會奠定日後數學及科學職業的關鍵數學能力。他也擔憂地表示，若不改善問題，可能會降低這批年輕世代在數學、科學和科技領域的價值追求與職業能力。
儘管部分學校已在新冠大流行後逐漸恢復到疫情前的「正常」狀態，卡爾卻進一步主張，不能僅是恢復到疫情之前，因為疫情造成的「機會差異」仍長期存在，「每位學生都還很容受到新冠疫情干擾，我們沒有一刻可以浪費。」
據《紐約時報》，美國教育部長米格爾．卡多納（Miguel Cardona）對此表示：「我想非常清楚，今天國家成績單上的結果令人震驚且不可接受」，並表示此時是教育的關鍵時刻，不僅將影響疫情後的復甦，更將決定美國在世界上的地位。
新聞來源
- 2022 Mathematics and Reading Report Cards at Grades 4 and 8（The Nation's Report Card）
- Math Scores Fell in Nearly Every State, and Reading Dipped on National Exam（New York Times）
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
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李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。