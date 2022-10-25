全美成績單：新冠疫情影響，美國學童閱讀和數學能力下降

美國教育部國際教育統計中心（National Center for Education Statistics，NCES）今（24）公布「全國教育進步評估（National Assessment of Educational Progress，NAEP）」，新冠疫情大流行影響大多州的四年級及八年級學生，數據顯示學生的數學和閱讀能力下降，且學生之間程度差異擴大。

全國教育進步評估（NAEP）在2022年1月至3月針對全美四年級和八年級學生代表性樣本進行閱讀評估及數學評估。成績將反映就讀公立學校、私立學校、印地安人教育學校和國防部學校的學生表現。

《紐約時報》報導說明，此評估考試由聯邦官員管理，比許多州考試更嚴格；針對1萬所學校、約45萬名學生進行抽樣，每個州和學區的結果都非常詳細。

報告：不分學生程度，閱讀及數學評估分數均下滑

評估報告指出，2022年四年級和八年級學生的平均閱讀分數分別為217分、260分，相比疫情前、2019年下降3分，並且分別是2005年、1998年以來最低閱讀成績；而2022年四年級和八年級學生的數學平均分數則分別為236分、274分，與2019年相比，四年級學生數學平均分數下降5分、八年級下降8分，並且分別低於2005年、2003年以來所有評估年份。

檢視閱讀及數學評估內涵，閱讀評估衡量學生對文學和資訊的閱讀理解及批判性思考能力。而數學則是衡量學生在數字屬性及運算、測量、幾何、數據分析及統計、代數這五項數學領域的掌握情況。報告顯示，不論四年級或是八年級，在閱讀與數學評估的所有細項中，分數皆相對2019年下降。

進一步檢視數據，不僅低於基礎等級（NAEP Basic）的學生比例增加，到達精熟等級（NAEP Proficient）或高級等級（NAEP Advanced）的學生比例也縮減；不論高、中、低分群學生，評估分數皆下滑。報告也指出，與成績較佳的四年級學生相比，排名倒數25%的四年級學生閱讀和數學成績下降的幅度更大。

據《紐約時報》，報告結果顯示，與白人和亞裔同齡人相比，開始落後於白人和亞裔同齡人的黑人和西班牙裔學生在四年級的數學中經歷了比這些群體更嚴重的下降。黑人和西班牙裔學生更有可能就讀於貧困隔離的學校，而且這些學校在大流行期間比富裕學校停課的時間更長，從而加深了分歧。

疫情造成學生能力斷層，將影響年輕世代未來

NCES主任佩吉．卡爾（Peggy G. Carr）表示，報告結果顯示，在疫情大流行期間，學生的學習受到嚴重的影響，尤其數學能力的下降規模及範圍是有史以來最大的。NCES代理副主任丹尼爾．麥克格拉斯（Daniel J. McGrath）補充，八年級是學生數學教育的關鍵時刻，此時期將會奠定日後數學及科學職業的關鍵數學能力。他也擔憂地表示，若不改善問題，可能會降低這批年輕世代在數學、科學和科技領域的價值追求與職業能力。

儘管部分學校已在新冠大流行後逐漸恢復到疫情前的「正常」狀態，卡爾卻進一步主張，不能僅是恢復到疫情之前，因為疫情造成的「機會差異」仍長期存在，「每位學生都還很容受到新冠疫情干擾，我們沒有一刻可以浪費。」

據《紐約時報》，美國教育部長米格爾．卡多納（Miguel Cardona）對此表示：「我想非常清楚，今天國家成績單上的結果令人震驚且不可接受」，並表示此時是教育的關鍵時刻，不僅將影響疫情後的復甦，更將決定美國在世界上的地位。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範