《建築的無為》謝英俊Ｘ阮慶岳對談：從「人民的建築」 到「人民的城市」

文：謝英俊、阮慶岳

謝英俊Ｘ阮慶岳對談：從「人民的建築」 到「人民的城市」

阮慶岳：你談到2017年赫爾辛基設計週的那件作品，是很有意思的作為。

謝英俊：對。

阮慶岳：我記得原本設計週要請你設計一個停車格範圍內的住家，是嗎？

謝英俊：這個過程蠻複雜，一開始要用一個停車格設計，後來他們市政府說格子太小太沒有力量，應該蓋500戶、600戶。

阮慶岳：這就是謝英俊的特色，他本來被邀去的基地，就是一個停車格，計劃是用一個停車格做一個小住宅，然後他中間就岔來岔去。不過謝英俊有一種靈敏的嗅覺，他可以聞到另外一個400戶、800戶，或4萬戶的機會，立刻岔路跑出去，發覺原來有難民需要住宅，所以就生產出原來根本沒有的新構想。出發前我記得還跟他聊，他就是在想如何在停車格內，把輕鋼架系統快速生產出便宜的房屋，設計都做好了。

謝英俊：對呀，去到現場後又重來，因地制宜，隨時發揮。

阮慶岳：後來那個現場衍伸出來的作為和衝突，的確是蠻有趣的。當時設計週主題是Architecture for people嗎？

謝英俊：不，這個主題是我們自己設定的。

阮慶岳：那我們就來談Architecture for people，我們看到後面引發左派跟右派，以及當地人跟外來難民的衝突，他們通通是 people對不對？

謝英俊：嗯。

阮慶岳：所以，你所謂的人民是誰？因為人民裡頭其實有階級、有種族、有各式各樣的矛盾，當你在講Architecture for people的時候，似乎是相信所有的人都是一致的，而且都是和諧互愛的，但做這一個作品的時候，你開始發現人民其實並不一定愛人民？

謝英俊：我之前的展覽叫《人民的建築》，也很多人有不同的意見。

阮慶岳：對這個標題有意見？

謝英俊：當然說有些政治正確的意味，有的說高攀了，另外一些人又覺得這個不是好話。

阮慶岳：不過，你把這標題拉到蠻高的層次，類似2018年威尼斯雙年展的香港館，你參展的作品標題也一樣嚇人：〈社會主義公共化後的人民城市〉。所以，到底社會主義對你作為的意義是什麼？

謝英俊：對於現在的社會完全沒有意義，因為沒有人聽、沒有人問，也沒有人看。

阮慶岳：在極度資本化的社會裡，會有人問而且會對這攻擊，而你在社會主義的社會時，反而沒有人問，沒有人問你關於社會主義的任何事情。

謝英俊：在任何的社會，現在都沒人談啦。

阮慶岳：我覺得你在談人民的城市，重要前提是反對土地私有化，似乎認為只有把土地都……

謝英俊：我只是說土地私有化和公有化的差異，沒有直接反對什麼。

阮慶岳：似乎你所相信的人民的城市，一個前提是土地公有，這就回到系統跟體制的問題。這個你不能跳掉啊，因為我們是生活在資本社會，可是你卻一直談不存在這系統下的另一個體系，那這中間的矛盾，什麼時候才……

謝英俊：西方談關於城市的所有構想，包括花園城市、Yona Friedman講的城市烏托邦，全都建立在土地公有化上才有辦法做，否則都是白講。現在光是處理一小塊地就搞不完，有任何想法當然都沒有辦法去完成了。

阮慶岳：那你就直接了當地宣稱你支持土地公有化嘛，為什麼不說出來呢？

謝英俊：不只是支持，那是我的信仰啊！

阮慶岳：我想把幾個基本名詞的定義先釐清，第一「人民」是什麼？我們看赫爾辛基的「人民」，就有非常不同的類型，這些「人民」跟另外那些「人民」對立，可是在你的想像裡頭，似乎「人民」是一種和諧、互愛的共同體，大家都是擁抱在一起的，可是現實裡不存在嘛。

謝英俊：名詞解釋是因時因地因人不一樣的。為什麼大陸很多人對「人民」這名詞反感？因為會和「人民公社」、「人民民主專政」聯想，「人民」看起來都是做很多壞事的，所以很多人都反感這個詞，但有些人又說「人民共和國」好，所以這個解釋是隨人而異的。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 常民的強化輕鋼結構系統建立在開放體系的原則下，類似一般的梁柱結構，非承重的牆體等圍護材料可獨立於主結構體外，因此材料可依環境與需求靈活的調配。

阮慶岳：當然從「人民」的定義裡，會推到所謂的「簡化工法」，以及你在講地球和人類的共通狀態，但我們也漸漸發覺你的作為，其實是漸漸掉到某些特定狀態的「人民」裡頭，就譬如弱勢者、邊緣者，似乎不是所有的人民都是可以，因此大家會質疑你能夠進到城市嗎？你的作為能夠進入另外一個階級或主流社會嗎？你提到透過簡單工法這個系統，人是可以自力造屋的，而且自力造屋不僅僅是為了難民或者窮困的人，自力造屋是回到人的基本權利，就算是中產階級，他可能在臺北買得起房子，但是他可能也願意動手自己蓋房子，兩個之間並沒有矛盾，因為透過蓋房子可以完成一個人的完整性。也就是「人民」到底是誰？你設想的「人民」漸漸被推到弱勢、邊緣，以及沒有選擇機會的特定「人民」，所以也跟另外一批「人民」對立起來。我覺得你其實可以思考怎麼破解這個，去回答在資本社會所謂得利者的中產階級，他們如何在你的系統裡頭，能夠跟你產生出價值的碰撞與合作。

謝英俊：這個事情並不是特殊弱勢專屬的。四十年的公寓大多都已經反復敲敲打打幾輪，這就是自主性，但我們在設計房子的時候，有沒有思考到可以被敲敲打打這件事情？沒有嘛～。

阮慶岳：問題是你可不可以離開只為弱勢者或者為沒有選擇的人思考建築的狀態，進入到那個其實有選擇的人的世界，讓你的作為對有選擇的人，也同樣有意義。因為你早期作為的範圍雖然很小，反而比你後期作為的影響力更大，後期似乎越做越大，一下就二十萬戶什麼的，可是有誰真的在乎啊？沒有你，他們照樣可以蓋二十萬戶，有沒有你沒有差別啊，可能只是造價上節省了5%、10%。可是，你從原本一個自主完整的價值系統，斷裂成另一個大環節裡的小小部分，幾乎變成材料供應商，變成一個商品系統的小部分，你已經不是整個價值系統的真正主導者。