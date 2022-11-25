高達八成荷蘭記者曾遭攻擊與暴力威脅，記者德弗里斯之死揭開黑幫肆虐的恐懼

文：陳曦

荷蘭在大多數人心目中，是一個高度民主的國家，新聞自由和記者人身安全理應獲得一定程度的保障，然而《哥倫比亞新聞評論》（Columbia Journalism Review）引述荷蘭新聞記者安全組織PersVeilig於2021年進行的一項調查，指出有高達八成的荷蘭記者表示他們都曾經歷過攻擊和威脅。故事，要從黑幫肆虐開始說起。

賠上律師性命的巴卡利辯護案

時間回到2017年，當時一名居住在烏特勒支（Utrecht）的荷蘭—摩洛哥黑手黨成員巴卡利（Nabil Bakkali）接獲老大塔吉（Ridouan Taghi）命令，要他去殺害一名有洩露幫派秘密嫌疑的男子，巴卡利便安排了兩名槍手並順利執行暗殺，其後卻發現槍手誤認了目標人物的鄰居昌吉（Hakim Changachi），將昌吉當成目標並錯殺。

昌吉是巴卡利的老朋友，自身也與黑幫關係深厚，嚇壞了的巴卡利選擇向警方自首，並與檢調單位達成協議，為政府擔任污點證人，協助當局大規模起訴17名荷蘭—摩洛哥黑手黨的成員，當中也包括身為掌握龐大可卡因販毒帝國的塔吉。這起案件，透過當局隨機命名，被稱為Marengo訴訟案。

巴卡利與檢方的協議曝光後不久，巴卡利的兄弟在自己位於荷蘭首都阿姆斯特丹的辦公室遭到埋伏，一名槍手將他擊斃。這起案件，引起刑事辯護律師維爾薩（Derk Wiersum）的關注，本著想幫助巴卡利的心意，維爾薩願意當巴卡利的代表律師。但這份熱心，卻引來了殺身之禍。

時間是2019年9月18日早上7:30 左右，也就是巴卡利的兄弟去世一年後，維爾薩離開位於阿姆斯特丹郊區的住家，準備駕車去上班，這時一個身穿深色連帽衫的男子穿過馬路，朝駕駛座一側的窗戶走去。維爾薩旋即下車，兩人經過短暫口頭爭吵後，男子向維爾薩開了六槍。維爾薩倒下之後，一輛白色廂型車駛來，槍手上車揚長而去。維爾薩的妻子跑出屋子，發現丈夫倒在血泊中，警方宣布他當場死亡。

黑幫對記者威嚇不斷

維爾薩命案震驚了荷蘭，並讓荷蘭最著名的社會線記者德弗里斯（Peter R. de Vries）決定追查整件事。現年60多歲的德弗里斯專長報導犯罪新聞，曾報導1983年啤酒大亨弗雷迪海尼根 （Freddy Heineken）遭綁架一事，從此出名，事件後來還被拍成電影；2008年，德弗里斯在電視新聞報導美國人霍洛威（Natalee Holloway）在加勒比海荷屬阿魯巴島失蹤案，榮獲該年度的國際艾美獎。

除了德弗里斯之外，其他眾多記者對追查報導維爾薩命案深感恐懼，已有多起死亡命案圍繞巴卡利身邊，沒有律師和記者想再和巴卡利扯上關係。

除了前述死去的昌吉、巴卡利的兄弟和維爾薩之外，2016年一名在文章中提到塔吉名字的寫手遭人槍殺、2018年犯罪雜誌《全景》（Panorama）在阿姆斯特丹的辦公室被黑幫以反坦克火箭炮攻擊，此前《全景》數度報導巴卡利作證協助控告荷蘭—摩洛哥黑手黨一事；而在《全景》遇襲5天後，荷蘭最大日報《電訊報》（De Telegraaf）報社大樓遭一輛白色廂型車直闖而入，車子撞進大廳後，駕駛人下車在四周澆汽油並點火。

《全景》和《電訊報》遭襲擊事件都發生在晚上，所以沒有人受傷，報導Marengo訴訟案的《電訊報》記者貝利曼（Saskia Belleman）表示，「我認為他們（荷蘭—摩洛哥黑手黨）只是想發出警告信號：『如果你們繼續寫關於我們的文章，這就是我們接下來會做的。』」。

長久以來，荷蘭—摩洛哥黑手黨霸道橫行，對他們進行報導的記者經常面臨風險，荷蘭新聞記者安全組織PersVeilig主管特維德（Peter ter Velde）便指出，荷蘭—摩洛哥黑手黨的幫派份子行事沒有底線，「他們只想做一件事，就是殺戮」。

記者德弗里斯毅然投身巴卡利案

德弗里斯無懼威脅，他在Marengo訴訟案開始審判前，數度前往拘留所探訪巴卡利，同時間接手維爾薩工作的律師也開始代表巴卡利，但深受恐懼拘束，能做的有限，於是德弗里斯找上另一名曾擔任過記者的律師舒騰（Peter Schouten），舒騰是德弗里斯的老友，兩人曾經共事，此番他們決定接下巴卡利的代表律師工作。

德弗里斯對巴卡利辯護案的關切與作為已經越過了新聞記者的界線，不過巴卡利案並非他第一次越界；此前他就曾為解決警方未破的懸案募集資金，以及受害者家屬擔任非正式顧問，2018年時他在海尼根綁架案的被告之一霍利德（Willem Holleeder）受審時作證，並接受擔任控方證人的霍利德姐妹們諮詢。

舒騰表示，德弗里斯問過他是否害怕接下這份工作，當時原先缺席審判的塔吉2019年12月已在杜拜被捕、遣返荷蘭，並受到關押，但這仍不能保證代表他們兩人的安全，因為塔吉還是有可能有其他的辦法向他的手下們下令。而舒騰給出的回答是，「我認為你比我更危險，因為你是一位有名的記者，他們（黑幫）攻擊你的機會更大」，德弗里斯的回應則是望著舒騰的肚子，幽默表示，「他們打中你的機會比較大」。

跨越新聞記者的界線

兩人的合作和分工很快就決定了，舒騰和事務所的另一位律師一起為巴卡利辯護，德弗里斯則擔任巴卡利的發言人兼「秘密顧問」，舒騰對這項工作自豪表示，「法治對民主至關重要，而若你想維持法治生活，就需要做保護它的堤防⋯⋯這道堤防會是筆直站立的，而非下跪」。