高達八成荷蘭記者曾遭攻擊與暴力威脅，記者德弗里斯之死揭開黑幫肆虐的恐懼
我們想讓你知道的是
在德弗里斯遭受槍擊僅僅幾天後，一家廣播電台收到犯罪份子揚言要向其辦公大樓發射火箭炮的威脅，因而離開原本的辦公室，這也使得無國界記者組織在2021年度的新聞自由排名，一口氣將荷蘭名次從前一年的第6名，連降至第28名。
文：陳曦
荷蘭在大多數人心目中，是一個高度民主的國家，新聞自由和記者人身安全理應獲得一定程度的保障，然而《哥倫比亞新聞評論》（Columbia Journalism Review）引述荷蘭新聞記者安全組織PersVeilig於2021年進行的一項調查，指出有高達八成的荷蘭記者表示他們都曾經歷過攻擊和威脅。故事，要從黑幫肆虐開始說起。
賠上律師性命的巴卡利辯護案
時間回到2017年，當時一名居住在烏特勒支（Utrecht）的荷蘭—摩洛哥黑手黨成員巴卡利（Nabil Bakkali）接獲老大塔吉（Ridouan Taghi）命令，要他去殺害一名有洩露幫派秘密嫌疑的男子，巴卡利便安排了兩名槍手並順利執行暗殺，其後卻發現槍手誤認了目標人物的鄰居昌吉（Hakim Changachi），將昌吉當成目標並錯殺。
昌吉是巴卡利的老朋友，自身也與黑幫關係深厚，嚇壞了的巴卡利選擇向警方自首，並與檢調單位達成協議，為政府擔任污點證人，協助當局大規模起訴17名荷蘭—摩洛哥黑手黨的成員，當中也包括身為掌握龐大可卡因販毒帝國的塔吉。這起案件，透過當局隨機命名，被稱為Marengo訴訟案。
巴卡利與檢方的協議曝光後不久，巴卡利的兄弟在自己位於荷蘭首都阿姆斯特丹的辦公室遭到埋伏，一名槍手將他擊斃。這起案件，引起刑事辯護律師維爾薩（Derk Wiersum）的關注，本著想幫助巴卡利的心意，維爾薩願意當巴卡利的代表律師。但這份熱心，卻引來了殺身之禍。
時間是2019年9月18日早上7:30 左右，也就是巴卡利的兄弟去世一年後，維爾薩離開位於阿姆斯特丹郊區的住家，準備駕車去上班，這時一個身穿深色連帽衫的男子穿過馬路，朝駕駛座一側的窗戶走去。維爾薩旋即下車，兩人經過短暫口頭爭吵後，男子向維爾薩開了六槍。維爾薩倒下之後，一輛白色廂型車駛來，槍手上車揚長而去。維爾薩的妻子跑出屋子，發現丈夫倒在血泊中，警方宣布他當場死亡。
黑幫對記者威嚇不斷
維爾薩命案震驚了荷蘭，並讓荷蘭最著名的社會線記者德弗里斯（Peter R. de Vries）決定追查整件事。現年60多歲的德弗里斯專長報導犯罪新聞，曾報導1983年啤酒大亨弗雷迪海尼根 （Freddy Heineken）遭綁架一事，從此出名，事件後來還被拍成電影；2008年，德弗里斯在電視新聞報導美國人霍洛威（Natalee Holloway）在加勒比海荷屬阿魯巴島失蹤案，榮獲該年度的國際艾美獎。
除了德弗里斯之外，其他眾多記者對追查報導維爾薩命案深感恐懼，已有多起死亡命案圍繞巴卡利身邊，沒有律師和記者想再和巴卡利扯上關係。
除了前述死去的昌吉、巴卡利的兄弟和維爾薩之外，2016年一名在文章中提到塔吉名字的寫手遭人槍殺、2018年犯罪雜誌《全景》（Panorama）在阿姆斯特丹的辦公室被黑幫以反坦克火箭炮攻擊，此前《全景》數度報導巴卡利作證協助控告荷蘭—摩洛哥黑手黨一事；而在《全景》遇襲5天後，荷蘭最大日報《電訊報》（De Telegraaf）報社大樓遭一輛白色廂型車直闖而入，車子撞進大廳後，駕駛人下車在四周澆汽油並點火。
《全景》和《電訊報》遭襲擊事件都發生在晚上，所以沒有人受傷，報導Marengo訴訟案的《電訊報》記者貝利曼（Saskia Belleman）表示，「我認為他們（荷蘭—摩洛哥黑手黨）只是想發出警告信號：『如果你們繼續寫關於我們的文章，這就是我們接下來會做的。』」。
長久以來，荷蘭—摩洛哥黑手黨霸道橫行，對他們進行報導的記者經常面臨風險，荷蘭新聞記者安全組織PersVeilig主管特維德（Peter ter Velde）便指出，荷蘭—摩洛哥黑手黨的幫派份子行事沒有底線，「他們只想做一件事，就是殺戮」。
記者德弗里斯毅然投身巴卡利案
德弗里斯無懼威脅，他在Marengo訴訟案開始審判前，數度前往拘留所探訪巴卡利，同時間接手維爾薩工作的律師也開始代表巴卡利，但深受恐懼拘束，能做的有限，於是德弗里斯找上另一名曾擔任過記者的律師舒騰（Peter Schouten），舒騰是德弗里斯的老友，兩人曾經共事，此番他們決定接下巴卡利的代表律師工作。
德弗里斯對巴卡利辯護案的關切與作為已經越過了新聞記者的界線，不過巴卡利案並非他第一次越界；此前他就曾為解決警方未破的懸案募集資金，以及受害者家屬擔任非正式顧問，2018年時他在海尼根綁架案的被告之一霍利德（Willem Holleeder）受審時作證，並接受擔任控方證人的霍利德姐妹們諮詢。
舒騰表示，德弗里斯問過他是否害怕接下這份工作，當時原先缺席審判的塔吉2019年12月已在杜拜被捕、遣返荷蘭，並受到關押，但這仍不能保證代表他們兩人的安全，因為塔吉還是有可能有其他的辦法向他的手下們下令。而舒騰給出的回答是，「我認為你比我更危險，因為你是一位有名的記者，他們（黑幫）攻擊你的機會更大」，德弗里斯的回應則是望著舒騰的肚子，幽默表示，「他們打中你的機會比較大」。
跨越新聞記者的界線
兩人的合作和分工很快就決定了，舒騰和事務所的另一位律師一起為巴卡利辯護，德弗里斯則擔任巴卡利的發言人兼「秘密顧問」，舒騰對這項工作自豪表示，「法治對民主至關重要，而若你想維持法治生活，就需要做保護它的堤防⋯⋯這道堤防會是筆直站立的，而非下跪」。
Tags：
日本旅遊吃美食，用FunNow訂餐廳最方便！省去語言溝通困難，手指按一按就訂好
我們想讓你知道的是
過去兩年Covid-19疫情影響民眾出國旅遊，因此，當日本開放觀光自由行消息一出，不少人馬上看起機票和住宿！與日本最多餐廳合作的預訂平台FunNow不僅祭出日幣1,000元的優惠，還提供全中文操作介面、全中文客服，讓台灣旅客想預訂餐廳也免煩惱溝通、訂位問題。
台灣人熱愛赴日旅遊眾所皆知，許多人看到便宜機票馬上說走就走，在Covid-19疫情爆發前，台灣人於2019年赴日旅遊人次攀升到491萬高峰，大約佔了當年總出國人數的三成，不少旅客在日本熱門觀光景點，發現身旁有許多台灣人，可見台灣旅客在日本的密度之高。
睽違許久，台灣人終於又可以到日本觀光自由行，從不少知名YouTuber的影片都能明顯感受到，台灣人對於日本美食的想念；另外從台灣引進越來越多日本當地的餐飲品牌、調味料、零食、食材等趨勢，也不難看出台灣人對於日本餐飲及美食的熱愛。
如果想在日本吃到相對道地、沒那麼觀光感的「內行人口袋名單」，由於語言的隔閡，旅客難以透過電話直接預訂；而對店家而言，光是溝通日期、時間、人數，不會日語的旅客也讓日本店員超頭痛，大多都選擇放棄做這筆生意。
FunNow提供的全中文操作介面，讓台灣旅客可以用最熟悉的語言，挑選想吃的餐廳，直接動動手指選擇好日期與時間，接下來只要等預訂時間到，就可以直接入店享用，省去排隊及電話預訂。碰到任何問題，FunNow也提供全程中文線上客服，中日語團隊，幫你當起溝通的橋樑，讓你安心旅遊。
FunNow於日本擁有一千多家的合作店家，目前主要集中於東京與沖繩，未來將增加關西與北海道，目前舉凡燒肉、河豚套餐、鰻魚三吃、馬肉套餐、無菜單壽司、各式鍋物、海鮮料理、酒吧體驗，甚至是動漫迷最喜歡的女僕咖啡廳，FunNow應有盡有，連上過知名網路節目《Joe是要對決》的Yappari Steak也訂得到。FunNow表示，消費者憋了兩年沒出國，加上日幣持續貶值，這個月高檔燒肉與壽司料理瀏覽量高出其他餐廳3倍之多。
FunNow獨有的地圖功能更是旅客的好幫手，打開App，就能看到知名景點周遭可預訂的餐廳，方便自由行旅客隨興安排行程，根據接下來想去的地方，在預訂好下一個體驗行程時，馬上安排下一頓餐飲，讓旅遊隨興而行，把握寶貴的時間。
歡慶日本重啟國門，FunNow提供關鍵評論網讀者獨家優惠碼！即日起至2023年12月31日止於FunNow App輸入【TNLJP】，首次購買日本地區產品享7折上限1000元日幣的優惠。
本文章內容由「FunNow」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。