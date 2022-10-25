讀書這麼多年，我們真的懂得讀書嗎？（下）：何謂「第二大腦」、「卡片盒記憶法」？
我們想讓你知道的是
工欲善其事必先利其器，要建立第二大腦，當然要有好的工具與個人系統。多得現時科技進步，我們幾乎不用分毫成本就能開始建立這個第二大腦。
上篇：讀書這麼多年，我們真的懂得讀書嗎？（上）：我們是如何學習的？
提到「第二大腦」，我們不得不提「卡片盒記憶法」這概念。
「卡片盒記憶法」是由一位德國社會學家Niklas Luhmann所發明，他在短短40年的研究生涯中出版超過70多本著作、400多篇學術論文，主題更橫跨生物學、社會學、數學、電腦科學等多個領域，成就非凡。但當別人問作者「你為什麼可以寫這麼多的書？」，作者卻只認為自己是把固有的筆記整理整理罷了。
作者自創的這套處理知識與筆記的方法，顛覆了一般人認為「知識就必須用腦記住」的固有觀念——它提出透過整理筆記建立一個「第二大腦」，比你記住這些知識更重要。這個第二大腦不應只是幫助我們存儲資料，更應協助我們將想法重新組織與連結，在我們有需要的時候提供我們洞察 (insight)，幫助我們作出決策與輸出。
「卡片盒記憶法」的概念實際操作，在網上也有不少文章介紹，在這裡我只作一個非常粗略的簡介。「卡片盒記憶法」把筆記分成以下幾種：
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「靈感筆記」（Fleet Note）：任何的靈感都歸在Fleet Notes內。
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「文獻筆記」（Literature Note）：寫下這則文獻帶給你的想法、值得紀錄的重點，最後在筆記中註明詳細的文獻來源。
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「永久筆記」（Permanent Note）：是指這則筆記本身有一個完整的想法。在不需要多餘的前、後文補充下，你應該能夠看懂這則筆記的內容。[注]
我自己在接觸過這個記憶法後，也嘗試實際操作過，發覺有不少地方實是知易行難。在此我想談談自己對這個記憶法使用的幾個想法、感受與重點：
建立第二大腦需要長時間的累積，不能一蹴即就
如果你看到這裡，大概你也對「第二大腦」的概念十分有興趣，可能你會急不及待想知更多如何去建立它。但建立第二大腦就像寫一本屬於你自己的百科全書，是需要長時間的累積，不能一蹴即就。
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！