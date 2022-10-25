讀書這麼多年，我們真的懂得讀書嗎？（下）：何謂「第二大腦」、「卡片盒記憶法」？

上篇：讀書這麼多年，我們真的懂得讀書嗎？（上）：我們是如何學習的？

提到「第二大腦」，我們不得不提「卡片盒記憶法」這概念。

「卡片盒記憶法」是由一位德國社會學家Niklas Luhmann所發明，他在短短40年的研究生涯中出版超過70多本著作、400多篇學術論文，主題更橫跨生物學、社會學、數學、電腦科學等多個領域，成就非凡。但當別人問作者「你為什麼可以寫這麼多的書？」，作者卻只認為自己是把固有的筆記整理整理罷了。

作者自創的這套處理知識與筆記的方法，顛覆了一般人認為「知識就必須用腦記住」的固有觀念——它提出透過整理筆記建立一個「第二大腦」，比你記住這些知識更重要。這個第二大腦不應只是幫助我們存儲資料，更應協助我們將想法重新組織與連結，在我們有需要的時候提供我們洞察 (insight)，幫助我們作出決策與輸出。

「卡片盒記憶法」的概念實際操作，在網上也有不少文章介紹，在這裡我只作一個非常粗略的簡介。「卡片盒記憶法」把筆記分成以下幾種：

「靈感筆記」（Fleet Note）：任何的靈感都歸在Fleet Notes內。 「文獻筆記」（Literature Note）：寫下這則文獻帶給你的想法、值得紀錄的重點，最後在筆記中註明詳細的文獻來源。 「永久筆記」（Permanent Note）：是指這則筆記本身有一個完整的想法。在不需要多餘的前、後文補充下，你應該能夠看懂這則筆記的內容。[注]

我自己在接觸過這個記憶法後，也嘗試實際操作過，發覺有不少地方實是知易行難。在此我想談談自己對這個記憶法使用的幾個想法、感受與重點：

建立第二大腦需要長時間的累積，不能一蹴即就

如果你看到這裡，大概你也對「第二大腦」的概念十分有興趣，可能你會急不及待想知更多如何去建立它。但建立第二大腦就像寫一本屬於你自己的百科全書，是需要長時間的累積，不能一蹴即就。