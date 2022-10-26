「泰國是個巨大的飛機，卻由一個保全盲目駕駛」 惹怒保皇黨的單口喜劇演員Nose
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泰國知名單口喜劇演員Nose因在表演中諷刺總理帕拉育，而遭保皇黨支持者「出征」，更有甚至到法院檢舉Nose的言論。事實上，過去Nose的表演中都有對前總理們批判，甚至前總理塔克辛來看Nose表演時也被奚落一番，但都相安無事。
還記得前陣子寫了泰國脫口秀的文章，裡面提到了โน้ส อุดม แต้พานิช（藝名Nose）的部分時，我這樣寫著：
「幾年以來，也不曾聽說過Nose有什麼爭議話題被炎上，多方面發展的Nose，除了脫口秀之外，也還有書籍著作、電影以及音樂作品…」
結果這陣子因疫情而延遲推出的DAEW เดี๋ยว 13（單人麥克風第13季）在Netflix上映後，隨著大家的熱烈討論，節目上的內容也跟著被泰國保皇黨出征啦！說好的不太被炎上，就在這次單人麥克風第13季破功啦！
根據粉專「泰譯聞」的報導，一名保皇黨的支持者去法院提告Nose的表演有支持示威抗議的嫌疑，結果受訪時被一位看不下去的大叔「教訓」。
得罪泰國保皇派
打開Netflix看了節目內容，節目裡頭照慣例的分享著Nose個人的人生觀及生活經驗，除了偶爾酸一下目前的泰國軍政府，乍看之下一時也不太知道到底為什麼被出征，但就在節目的尾聲，也就是接近三個小時影片裡的最後半小時，Nose突然話鋒一轉，把苗頭轉到現在的軍政府身上。我這才瞭解了，為什麼泰國保皇黨紛紛出征Nose，Nose在節目上直指現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha），表示自己在忍受了八年過後，實在是再也無法忍受了。
八年前，也就是2014年5月的時候，時任陸軍司令的帕拉育發動政變，同年8月24日根據臨時憲法就任總理，至今年8月24日任期滿8年。由於現行憲法規定，總理任期不得超過8年，因此最近泰國發生帕拉育的任期爭議，儘管泰國憲法法庭一度裁定帕拉育暫停職務，但最終還是在上月底裁定帕拉育可以留任，也有資格投入明年的國會大選，甚至有機會靠勝選來擔任首相至2025年。換言之，Nose是在舞台上，呼籲廣大粉絲們別再支持帕拉育。
Nose批評帕拉育嘴巴說不要，身體倒是很誠實，明明想待在這個位子上，卻又裝得一副身不由己，承諾了許多政見，但當承諾的政見無法達成時，就默默、偷偷地把政見從網站上刪除，彷彿那些話從來不存在。Nose在舞台上嘲諷帕拉育就是一個「大膽，但不可靠，放任舊問題，製造新問題，保證公開透明，卻不允許人民監督的人。」
除此之外，Nose還諷刺的說，現任總理帕拉育的優點是他的大頭，但缺點，就是「大頭裡面的東西」解決不了問題被質疑時，就用憤怒帶過，更造成國家的債務逐日增加，債留子孫。Nose舉例，現在的泰國就像是一台巨大的飛機，國民是坐在飛機上的乘客，但開飛機的機長，卻是一個不會開飛機的保全，沒有專業的盲目開著飛機帶大家飛行，讓機上乘客無所適從，不知道下一站在哪裡，但當乘客對目的地提出質疑時，得到的卻又是機長的憤怒。至於副機長，則是一個常在議會開會時睡著，一問三不知的人，少數幾個人，讓國民看不見國家的未來…這是在暗諷副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）開國會時睡著。
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