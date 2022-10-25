中共20大後港澳系統人事變動，分析：丁薛祥主管、對港方針不變

對港方針不變

（中央社）據分析，中共中央政治局新任7名常委中，丁薛祥將取代前政治局常委韓正負責香港和澳門事務。

香港《經濟日報》昨日引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳說，現任中央港澳工作領導小組組長韓正不再擔任政治局常委，另港澳事務辦公室主任夏寶龍和香港中聯辦主任駱惠寧都未進入新一屆中央委員會，這意味著中央港澳系統將出現人事變動。

劉兆佳預期丁薛祥將會接替韓正主管港澳事務，並指丁薛祥作為中央辦公廳主任，過去一段時間與香港事務有頗多交集，經常協助中共總書記習近平處理香港事務，是合適人選。

對於主管港澳事務的官員，劉兆佳說，未來人選未必局限於一直在港澳系統工作的人，可能是具有更廣泛經驗、獲得北京中央信任並能夠從國家民族整體大局看待香港問題的人。

但他指出，無論誰主管中央港澳事務，北京中央對香港的大政方針不會改變。

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接任者可無港澳經驗

中共20大日前閉幕並產生新一屆中央委員，主管港澳事務的國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧均不在名單，預料港澳系統將有人事變動。

中共新一屆中央委員名單沒有主管港澳事務的韓正，相信是因為他已年屆68歲而需退下火線。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 韓正

現年69歲的夏寶龍曾是第15、16及17屆中共中央候補委員，第18屆中央委員。曾任浙江省人民政府省長、浙江省委書記及省人大常委會主任。其後他一度退居二線，但在2018年又重返一線擔任第13屆全國政協副主席兼秘書長，當時他已非19屆中央委員。香港「反送中」運動後，2020年2月他獲任命為國務院港澳辦主任。

現年68歲的駱惠寧曾任第17屆中央候補委員，第18及19屆中央委員，曾任青海省及山西省委書記等。駱惠寧在2020年接任中聯辦主任前，也曾一度退居二線，擔任第13屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。

上述3人都不在新一屆中央委員名單，預料港澳辦及中聯辦主責官員將會換人。

至於負責協助中央掌管港澳工作的中央港澳工作領導小組，前身是中央港澳工作協調小組，是北京中央因應2003年7月1日50萬港人上街遊行，香港政治情勢生變而成立，由18個部門組成。

小組歷任組長都是中央政治局常委，包括曾慶紅、習近平、張德江及現在的韓正。政治局常委7人名單於23日揭曉，分別為第三度連任總書記的習近平以及李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，排名第1的習近平（中）如預期三連任總書記，其餘6人依序為李強（左上）、趙樂際（右上）、王滬寧（左中）、蔡奇（右中）、丁薛祥（左下）、李希（右下）。

香港的中國問題專家劉銳紹向《中央社》表示，不論由誰接任港澳辦主任及中聯辦主任，都一定是緊跟習近平的港澳政策，目前看不到習近平的港澳政策有任何放鬆跡象。

劉銳紹表示，夏寶龍及駱惠寧擔任現職之前曾一度退居二線，之後又「翻身」，而且沒有港澳工作經驗，與香港沒有交雜，接任後也甚少接觸香港本地利益團體，外界解讀為，這讓他們處理香港政策時更加不受影響。

他相信，未來接任者也不一定要有港澳工作經驗，最重要的是掌握及緊跟北京中央的港澳政策大方向。「以往負責官員可能會考慮香港實際情況，有迴旋餘地，但北京中央認為不能完全執行指示，才會在3年前大換血，所以現在任何人接任，都不敢再『擦邊球』。」

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex