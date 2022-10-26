如何在外地介紹自己家鄉？

全世界最多法語使用者的城市，原來不是巴黎或布魯塞爾，而是剛果民主共和國首都金夏沙（Kinshasa）。

金夏沙人口一千七百多萬，遠超巴黎的二百萬和布市的百多萬。這個中非國家曾是比利時殖民地，人口一億零八萬，也是全球最多人講法文的國家。

知道這點的外國人一定不多。因為前稱扎伊爾的剛國，不算有名，在非洲以外能夠點出其位置者鳳毛麟角，許多人甚至不知道其存在，遑論知道是全世界最多人講法文的地方。跟剛國人講出這點，他們一定很驚嘆。剛果民主共和國有一鄰國名剛果共和國，人們時常搞亂。所以外國人，特別是亞洲人知曉其分別，當地人更加感動非常。

在外港人都感受到知曉香港者不多，認識者更希。知曉者，就是知其地理位置；認識者，能講出幾項資料。港人不會要求外國人熟悉香港，講出十八區之名，並列出28任港督和五任特首姓名，並知道最高山峰和最深海水在哪。

要是外國人知道香港是講廣東話和英文、曾是英國殖民地、使用正體中文，在外港人必「收貨有突」。這三項facts，就是一些最基本的資料，港人都希望外國人可以知道。在德國的社交場合，聽到有人講出這三點，而這人更從未去過香港，你可以肯定，這一定是談得來的人，可交好友。

在外地介紹自己的家鄉，可以找三至五項特別的資料，不用太多和太累贅。例如上述三點介紹香港，對方聽到後很易記住，並會分享予親朋同事。如有常見面的相熟朋友，不妨每次跟他們講些自己家鄉的資料，或者互相交流資料，彼此認識對方家鄉更多。慢慢就會發現，原來世界很少，很多地方雖相隔千里，卻有無數共通點。恨不得早點結識，將漂亮而獨特的家鄉介紹給對方。

知道資料，是認識一個地方首要一步；認清這些facts，就是避免一知半解。然而最重要的，還是開放的心，懂聆聽而不妄加判斷。知道這些資料，讓我們進一步探索。原來剛果民主共和國曾是比利時殖民地，亦有不少當地人移居歐洲。東亞人聽到後，或會想到越南曾是法殖，然而當地會法文的人不多，卻有不少法式建築。港人想到越南，就會想到香港的東京街。這個東京不是日本首都，而是Tonkin，即越南北部。十九世紀末法國與越南清國聯軍在這裡開戰，史稱「東京遠征」（Expédition du Tonkin），法國戰勝，越南成為法國的保護國。東亞人再反問非洲人哪年非洲有何重要事件。這是上佳的交流。