2022年「寵物保險」最強懶人包：想幫毛小孩投保，看完這篇就知道怎麼選

文章開始前想先和你說：很感謝非常多家長對此篇文章迴響熱烈，也碰到了一些反饋，喵編發現，現在真的非常多對貓貓狗狗不了解的保險業務，把自己包裝得似乎很專業在講解寵物保險，讓我們有點擔心。

因為寵物保險是新的項目，加上需要對貓咪、狗狗有非常深入的認識（包含好發疾病與實際醫療狀況），所以如果不是真的了解狗貓醫療狀況的人，可能沒辦法真的提供符合實際需求的保險內容。也是因為這樣，我們才會很有自信地把這篇文章與影片製作出來，除了整理出寵物保險比較一覽外，更是真心實際的分析頗析給你看！

因為我們不是保險業務員、沒有業績壓力，所以完全是以家長的角度與毛孩可能會面對的醫療狀況來剖析。文中會有用「用保險理賠的條件，以實際醫療花費來試算理賠內容」非常推薦你好好看完，也可以用這樣的方式，來算算你家毛孩可能面臨的問題，以及這樣的寵物保險CP值是否夠好。

PS：由於寵物保險是一年一約，也有聽聞投保某些保險公司的飼主，當真的需要申請理賠後，即使金額不多但隔年卻無法再續保了。因此，這件事情也需要先考慮進去！

其實全台只有七間寵物保險公司，但不同通路（譬如東森華南、英國凱萊、各大銀行、保險經紀公司），會有不同的條款內容與規則，所以會有好幾十種保單內容。

雖然保費與規則會小小不同，但大方向是差不多的。本文由喵編搜尋目前市面上的各家條款，並邀請「大誠保險經紀人公司 鍾瑜庭主任」提供資料與協助討論。他們家提供的保單條件是喵編心中的首選，但建議你也可以有賣兆豐（貓咪最推薦保的）或華南的保險經紀、或其他通路，再比較保費狀況。

其他內容就趕快往下看吧～

Photo Credit: 喵周刊

目前台灣總共有七家做寵物保險的品牌，分別有：華南、兆豐、富邦、新光、明台、國泰、泰安。英國凱萊其實為通路，除了販售明台保單外，在2020年8月底也開始販售「華南」的保單。

這次僅針對最重要的「醫療理賠」內容來做比較，而泰安「自家」推出的寵物險醫療理賠較簡單，因此就不放在比較範圍內（泰安與其他平台合作推出項目不同，有興趣的讀者可再去看看）。其他項目，譬如：侵權責任保險、廣告協尋、寄宿、喪葬等等，喵編覺得比較是附加價值，就沒特別在放上來了。

另外各家保險也有不同的保費方案，喵編是以3000元上下的來比較，因為保費還能接受、理賠內容也比較好，是比較多人選擇的價格區間。

經過整理比較後，喵編只推薦「兆豐」「華南」這兩家寵物險， 但由於保險條款一直在更新，理賠內容也會更加嚴格，所以還是會建議你多多考慮是否有需要保 。那針對為什麼會比較推薦這兩間保險，原因請往下看唷：

喵編最推薦：兆豐寵物保險（貓咪首選）

最大優點，也是目前寵物保險唯一「不分醫療項目」理賠的保單，非常適合一般就醫的現況。因為貓咪通常生病看醫生，血檢費用大概都是2000到4000左右，如果要照超音波、X光，也是一筆支出。這些費用會被歸類在「門診理賠」，其他保單最多只賠2000。

雖然以3000多的保單項目來看，一年最多理賠5萬，而且還必須要自己負擔醫療費用的10%（最少要1000），但卻可以實際拿到這些費用，不用擔心沒手術、沒住院的費用，看得到，拿不到！

初保年紀則從8週到11歲，只能續保到13歲，卻是目前唯一不分年齡，保費都一樣的超優保單！真的是佛心來著，老貓真的可以好好考慮～

Photo Credit: 兆豐產險

（2022年7月7日更新）很可惜的是，本篇的保經人員已無法協助投保此方案，也不確定其他家保經公司是否還有此方案（但這個方案截至目前為止卻又只有保經有販售），實際上可能有點難真的買到此內容（並非停賣，但不一定可以投保）。

喵編第二推薦：華南寵物保險（更適合狗狗）

最大優點是目前寵物險唯一不用自付額的保單，你實際花了多少醫療費用，就實際賠你多少，而且從2020年6月開始，華南還更新了條款，同一事故14天後再次就診，門診、手術、住院等醫療費額度重新計算！大大減輕你的負擔。（目前大部分的別家保險條款是，同一病症/事故只理賠一次，而且還有限制一年的次數與上限金額，超級不划算，但華南就沒有這樣的問題！）

首次投保年齡是8週到10歲，可以一路續保到15歲。雖然從8歲以上，保費就會調到6651、超過10歲要1萬，因此年紀比較大的喵主可以好好考慮、計算一下。

這份保單，喵編個人覺得會是狗狗的首選、喵喵的第二選擇，因為狗狗需要出去遛/玩、活動量大，發生意外、關節問題的可能性高，似乎也比較容易有手術的需求，而這份保單是適合手術風險高的寵物！

另外華南這份保單有分不同名稱、通路等方案，大致上方向差不多，僅有保費與理賠細項小小不同，如果對華南寵物險有興趣，建議可以針對不同通路與方案來做比較。

截圖自華南產物保險官網

更新：此方案將有更新的保險條款，修正了許多理賠的範圍與投保時要知道的健康狀況，如果有愛滋病、白血病、胰臟炎、心臟病、糖尿病、傳染性腹膜炎，就可能不會讓寵物投保。另外也增加不理賠的內容，包含：隱睪症、鼻孔（翼）擴張、 軟顎切除、喉囊切除及預防性治療（短吻犬容易做的手術），治療外觀可見之先天畸形或缺陷、先天性疾病，非必要性之治療或手術，非意外性傷害的牙齒問題（也就是蛀牙不理賠，但牙齦疾病可以）。