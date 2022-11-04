《宅爾摩斯的萬事屋》：從事徵信業十六年，我遇過的奇葩委託人可分為四大類

文：謝智博

我遇過的奇葩委託人

從事徵信業十六年，每天與人打交道，悲歡離合、可歌可泣又或是灑狗血的故事不時在眼前上演。我像是看著一場場電影，超越環繞音效和立體設備，真槍實彈地身歷其境，感受每個角色的喜、怒、哀、樂……散場之後，雖然抽離了情緒，仍餘波盪漾成為生命中不同層次的故事。

我以「徵信社阿宅」自稱。創業初期，怕漏失客戶的電話而不敢亂跑，沒事就「宅」在公司，甚至連晚上也睡在公司裡。當時因為沒經驗、沒本錢，只能靠著拚命三郎的態度去接諮詢電話，各式各樣千奇百怪的故事也由此展開。

「電話」作為徵信業與客戶的第一步認識及篩選，在接洽過程中，就足已讓人大開眼界，有的感人、有的挑釁，有的則令人匪夷所思……五花八門的案件不禁讓我感嘆，真是一樣米養百樣人！

就讓我來為大家分門別類這些奇葩案件吧！

第一類：娓娓道來型

在四大類別中，這種諮詢是最為溫和的一種，攻擊力不高，卻容易讓人身處其中，感受共鳴；不過，後座力相對最強，總使人在事過境遷後，忍不住回想而傷感。而這類諮詢者，通常以「母親」身分為大宗。

曾經接過一位劉媽媽的求助：「我女兒前陣子在家燒炭自殺了。因為用的炭量有點多，又是用塑膠盆裝起來，導致整間房子都被黑煙燻過，味道很難消散，房間地板也燒出焦痕。我們才剛辦完她的喪事，房東就來向我們要賠償金。他說我女兒死在他的家裡，以後沒有人敢租，硬是跟我們要一千萬賠償。但如果我們有這筆錢，也不用租房子了……所以想請教你們，像這種情形在法律上是不是必須賠償的？」

劉媽媽一口氣陳述完整個事件，沒有過多激動，但疲憊的聲音中帶著絕望和無可奈何。經歷過沉痛打擊的她，似乎早已被抽乾力氣與靈魂，僅僅行屍走肉般的處理著接下來應該要處理的事；只是種責任，不帶眷戀，也沒有任何希望。

我感受得出劉媽媽是想對房東負責的，但這筆高額賠償金與害房子變成凶宅的愧疚，確實是她無力償還的。從她的話語中，我聽見她極力想把心中沉痛到不敢回想的事情，再次陳述出來的吃力，還有語氣中濃得化不開的哀愁……這一切，她心裡有多苦？

聽了劉媽媽的詢問，我馬上幫她確認情況。對於這個類型的諮詢者，我通常能幫就幫，有時候甚至會免費協助，雖然不是每一次，但真心希望這個小小的舉動，能為他們送上微薄的溫暖。畢竟大家都有各自過不去的難處，一己之力能做的也僅此而已。

第二類：歇斯底里型

這類諮詢者的問題通常是沒頭沒腦的，或者說出來的情況相當好笑，沒有任何攻擊力，常常讓人一看就知道是騙人的把戲，搞笑能力滿點。

印象最深刻的是曾經接到一名國中生來電，他表示：「我願意付一個小時兩百塊，請你們幫我寫數學功課。」原來因為作業太多，他實在不想寫，所以找上了我們。

接到這件令人啼笑皆非的諮詢，聽著他誠懇的哀求，我忍不住在內心吶喊：「同學，你別來亂啦！這不需要請徵信社吧！」

雖然這名國中生只是打電話來碰運氣，很明顯不是在騙人，從電話中也能聽出他的壓力「有點」大。但為了未來的棟梁，我們還是狠下心拒絕了他。

希望他有好好完成自己應該完成的數學作業啊！

第三類：匪夷所思型

顧名思義，「匪夷所思」就是令人摸不著頭緒、猜不著邊際，比「沒頭沒腦」更自有一套邏輯，殺傷力遠遠高於前兩類。這類型的諮詢者以「溫水煮青蛙」的折磨方式，削弱一個人的腦細胞，因為我們往往難以理解他是裝病，還是真瘋，實在是讓人霧裡看花。

比如這位自稱被「FBI」和「忍者」追殺的求助者。

「我不能跟你們講太多，我怕暴露我的行蹤，而且可能會被監聽，因為我懷疑有人要追殺我……」電話的那一頭，許先生以非常緊張和害怕的語氣，小聲地向我們陳述他的處境。

「誰要追殺你？是哪個道上的人嗎？」

如果是在「馬路上」行走的朋友，那可能好解決得多，也許打聽一下事情原委，再請人遊說一番就可以處理好。

但很顯然，許先生並不是這麼想。「他們不是什麼道上的人，是FBI和忍者。這些人都是長期受到精密訓練的人……」

他小心翼翼地透過話筒企圖告訴我們這些要「追殺」他的人，有多麼危險。

「那他們為什麼要追殺你？有什麼理由嗎？」

「我不知道！但我感覺最近一直有人跟著我……」

本來想試著引導他說得具體一些，但實在愈聽愈困擾，畢竟我們是徵信社，不是木葉忍者村啊。

最後也只能好言相勸，請他放寬心，不然死的反而是我的腦細胞！

第四類：惡行惡狀型

這種類型的諮詢者，攻擊性最強，卻沒什麼殺傷力。像一聲響屁，放得很大聲，但也就僅此而已，只要放的人不尷尬，我們就當被汙染一下耳朵，過後也不值得再提。

但為了讓大家知道這究竟是什麼類型，就來說說讓我難得暴怒的案例吧！

那通電話一接起來，對方就以相當囂張的口吻問：「你們是不是什麼案子都接？」

為了釐清事情原委，我耐住脾氣詢問事件經過，結果對方是想要告自己的爸爸──沒錯，是自己的親生父親！

聽到這裡，我還是先說服自己，也許是父親做了什麼天大的事，讓身為兒子的諮詢者不諒解，也或許是有什麼不為人知的祕密，讓兒子氣憤到非得將父親告上法庭。

沒想到，只是因為臥病在床的父親多唸了他兩句……

回想這名諮詢者從來電開始囂張跋扈的態度，到描述完整件事的經過，很明顯地，問題根本是出在他自己身上！就因為被多唸了兩句而想告自己的父親，這個荒唐理由激得我少見地在電話諮詢中暴怒。我叫他好好回家孝順長輩，對他說：「我們不是有錢就什麼事都接的徵信社！」