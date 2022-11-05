《學校裡無處可去的少年們》：自從國一發生過「那件事」後，政宇就再也不願意去一般同學使用的廁所了
我們想讓你知道的是
本書提醒了我們，視而不見的暴力最暴力，粉飾太平終究不是真正的太平。這是那些意識到不對勁的孩子，為自己、也為朋友挺身而出的故事。世界的改變，正始於這些看似渺小且微不足道的勇敢。
文：金重美（김중미）
小丑似乎真的是為了惡作劇尋開心才故意欺負政宇的。小丑忘記帶課本或文具來上學時，就會很理所當然地拿政宇的來用。因為就算政宇沒寫作業、沒準備文具，老師也不會說什麼，小丑才如此肆無忌憚。每當這時，政宇只能哭或發脾氣。坐在政宇旁邊讓我越來越有壓力，除了為他推輪椅，我幫不上任何忙，這讓我產生了自愧感，但我也沒有那個膽量把小丑的種種野蠻行為告訴老師。
就在我決定以功課為藉口放棄做政宇的小幫手那天，第六堂課結束後，我準備帶政宇去上廁所，小丑突然跑來說要坐一下政宇的輪椅。
政宇慌亂地看向我，我鼓起勇氣說了一句：「政宇要去廁所。」
「我知道，我只坐一下下。」小丑說著，一把抱起政宇，把他放在我的椅子上。
小丑坐在輪椅上，自己覺得很有趣，哈哈大笑起來。政宇哭喪著臉，我則提心吊膽地站在原地。
小丑問政宇：「愛人，我看電視上的輪椅都能轉圈圈，你這個也能嗎？」
政宇眼裡含著淚說：「我沒試過。我要去廁所。」
「趙赫，你快下來，我要帶政宇去上廁所。」我的語氣近似請求。
「知道啦，知道啦，不就是一臺輪椅，有必要這樣嗎？連開個玩笑都不行。」小丑嘟囔著從輪椅上站起來。
我立刻抱起政宇放到輪椅上，然後快速跑向電梯。
自從國一發生過「那件事」後，政宇就再也不願意去一般同學使用的廁所了。當時我覺得自己實在倒楣，偏偏親眼目睹了那件事。但幾個月後，我就跟政宇和小丑同班了，不禁覺得也許這就是命運吧。
那是進入晚秋後突然降溫的一天，我吃完午飯去上廁所，但氣氛有點奇怪，從廁所走出來的人表情也很不尋常。我急著上廁所，所以沒多想就走了進去，只見三、四個人圍著輪椅上的政宇，其中一人手裡拿著像水壺一樣的塑膠瓶，不懷好意的笑著。
「喂，你腿麻痺了，那裡也麻痺了嗎？怎麼那麼小啊。」
政宇一聲不吭，只是抖著肩膀哭。我瞬間便明白發生了什麼事，於是趕快走出廁所、跑去找資源班的老師。隔天，小丑和其他三個人搶走政宇小便器的事情傳了出來。資源班老師說這是性騷擾，必須嚴懲那些同學，奇怪的是，學校卻把這件事給壓了下去。自那之後，政宇再也不去一般同學使用的廁所了。那天我沒看到政宇的表情，也沒聽到小丑說了什麼，但光憑我走進廁所時聽到的那一句話就可以確定，那是性騷擾。那時我明白了——學校不會幫助弱勢的孩子。但也只有這樣而已，我不是政宇，所以我很快便忘了那件事。
我和政宇一起進電梯，在電梯門關閉的瞬間，政宇哭了，只見小便從輪椅下流了出來。我很驚慌，趕快按了關門按鈕、然後打給資源班的老師。電梯到了一樓，就看見老師等在門口。
政宇在老師幫助下換好了衣服，但他嚷著要回家。但還沒到放學時間，沒有接駁車來接政宇。在班導師的同意下，我決定送政宇回家。我推著輪椅走在路上，政宇一直垂著頭。從學校到政宇家徒步只要十五分鐘，明明是春天，但天氣十分炎熱，無論是推著輪椅的我，還是坐在輪椅上的政宇都汗流浹背。人行道的地磚凹凸不平，時不時就會卡住輪椅的輪子。雖然分隔車道與人行道的臺階中有為了方便腳踏車和輪椅上下的低臺階，但很多都被汽車等障礙物給堵住，所以政宇很難獨自坐輪椅移動。
政宇住在從我家的公寓可以俯瞰到的獨棟住宅，雖然房子很舊，但院子很大，圍牆前的花壇裡還有柿子樹和棗樹。從大門到簷廊有一段石階路，政宇無法一個人移動。雖然他喊了媽媽，但家裡似乎沒有人，於是我抱起政宇，把他放在簷廊上。
政宇覺得很不好意思，紅著臉說：「謝謝。你不進來坐一下嗎？」
政宇用懇切的眼神看著我，所以我說不出口必須回學校，而且放學後還要去補習班。我點了點頭。
「你等我一下。」
政宇坐在地上，用手支撐著地面移動到浴室。我不由自主地跟在他後面幫他開了門，但政宇不用幫忙。我從門縫看到為了方便政宇使用，蓮蓬頭和水龍頭都裝在很低的位置，他一個人洗完澡出來後，提議一起玩遊戲機。他從放在電視下的盒子裡取出桌球遊戲機和棒球遊戲機，我隱約看到還有壞掉的掌上型電玩和電視遊戲機。
政宇害羞地說：「我一個人玩，所以只能玩這種遊戲，還有棒球遊戲。玩這種遊戲至少還能動一動手……你要玩玩看嗎？」
那天我照政宇教的，揮舞了幾下桌球拍和棒球棒。
「你在家裡只玩遊戲嗎？」
「嗯。」政宇又小聲補充了一句：「我還會寫故事。」
「寫什麼故事？」
「像我一樣生病的孩子的故事。」
雖然政宇回答得很害羞，但看起來十分幸福。
政宇的媽媽直到太陽落到公寓的另一邊才回來，她看到我，大吃了一驚。
政宇說：「媽，這是我同學。」
「同學？」阿姨像沒聽懂似的反問了一句。
「是，我是政宇的同學。阿姨好，我叫李善奎。」
我打了招呼後，政宇的媽媽還是一臉詫異。我在學校見過幾次政宇的媽媽，但從沒見她笑過。
阿姨面無表情地問：「你家住哪裡啊？」
「那邊的東仁公寓。」
「是喔？」
不知道她在懷疑什麼，上下打量著我。
政宇幫我解圍說：「媽，善奎的功課很好，排在全校二十名以內呢。」
「是喔？」
「嗯，而且他體育也很好，還很善良。」
阿姨依舊面無表情地說：「是喔，謝謝你來我們家，以後常來玩吧。」
走出政宇家後，一種奇妙的感覺油然而生。彷彿只有我一個人窺見了無人知曉的政宇的世界，我產生了恐懼感，擔心自己是不是與他走得太近了。
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
我們想讓你知道的是
候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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