王薀老師《楞嚴經蠡測【第肆冊】》：認為打坐和禪定開悟有直接的關聯，其實大錯特錯
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本書就《楞嚴經》中取其要處，詳細縷述觀音耳根圓通法門之精要，如能由能聞的根性思維般若智去觀察，如此二六時中反覆不斷的去熏習修持，最後終能進入甚深三昧之中，下手初修之人須細心捧讀。
文：王薀老師
入空卻不執於空
「初於聞中，返流而入」，在所有的修行境界當中，聞聲悟道似乎佔的比例較多，主要是因為吾人自小習慣於從耳朵聽聞到的聲音，來辨識和反應心中的下一個指令，它在五官之中是屬於極度敏感的器官，除了透過外界一切聲音的傳達以外，它還可以維持平衡。單從結構上來看，螺旋形的耳廓，這個小漏斗直接可以把外界一切的聲塵引入更深層的音波，接著從外面的耳道鼓膜的震動，進入耳咽管，中耳可以將聲音轉換為所需要的能量，並且把它擴大，內耳的部分，其中最重要的是半規管，它會影響到身體的平衡感覺。
內耳的一些組織和傳達到大腦皮層的聽覺中樞都有關係，所以如果長期處於分貝很高的環境，對於聽力的傷害是要特別注意，或者突如其來的巨響如果足以衝破耳膜，有時也會導致耳聾，這是站在耳朵醫學器官上面的立場上來說。但是如果依修行的角度來看，卻有許多行者，因為剎那間的外聲觸動了耳根，頓時獲得開悟也大有人在，例如過去的香嚴智閑禪師，他參禪參了大半生，卻始終一無所悟，心中百般寂寥，最後放棄一切過去用功的方法，變成行腳僧，走著走著因為仰慕南陽國師，經過了過去他所駐錫之處，每天機械式地過著如同農夫的生活，找了一塊地，自己種植一些賴以維生的食物和蔬菜，所以日常便是日出而作，日落而息。
有一天，像往常一樣，他在拔草整理耕地，突然間他的腳踢到了地上廢棄的小石塊，這小石塊飛射出去時，恰好落在周邊的竹林上，驀地發出了響聲，卻沒想到這個音響令香嚴禪師頓離能所分別，這是他幾十年來，朝思暮想所期待的一刻，剎那間的一個聲音，讓他超越了內情和外器，很不可思議地，這個聲音和自己原本的自性成為了重要的連結。他開悟了，並且毫不思索地留下一首偈語：「一擊忘所知，更不假修持；動容揚古路，不墮悄然機；處處無踪跡，聲色外威儀；諸方達道者，咸言上上機。」
人從小到大，已經習慣耳朵和自己的關係，也長時間依賴它在自己身體上所扮演的角色，所以從來不會去重視它，因為一切發生在自己身體上的作用是那麼地自然，自然到彷彿沒有它的存在，這是一般人。但是，如果對於參禪凝心用功的修行人而言，日日夜夜幾乎都用心在參究生死大事上面，在尚未見性之前，幾乎二六時中不敢稍有懈怠，那般情境彷如初喪考妣一般，對於其他的外境，絲毫沒有任何的興趣，也正因為如此，長時間專一，心純在那個上面用心，到最後外緣和內境，完完全全都不存在。就這麼一個聲音，讓他剎那間澈見本來，從此之後，可以住一切相卻又遠離一切相，入一切空卻不執著於空……這便是普遍參禪的功用。
幾乎唐、宋、元所走的方法都是這種老方法，運氣好的、悟性高的便會像香嚴禪師觸動耳根，大澈大悟，否則不知道有多少行者就這樣子一輩子死在話下，所以後來許多的禪師也因此兼修念佛法門，在大慧禪師之前中國的禪宗幾乎都是用如此的方式接引後人。所以他看到了這種風氣，非常不以為然，他認為此風不可長，如果傳承這種方式教人便是邪師，也是謗法，也是斷人慧命，所以後來他發明了話頭，像要人參個「無」字，他認為就這個字，就是生死大事最重要的關鍵，要不然在這之前，禪宗許許多多都是在妄念上作用而已，怎麼說呢？只要發覺心中有任何的妄想分別生起，就用話頭去對治，到最後，話頭也不見，同時放下，剎那間進入禪定，只是這並不是開悟。
過去許多祖師，剛開始的時候沒有發覺，也是用這種方法，他們怎麼做呢？只要有分別心生起，立馬去找這個分別，返聞自性，一下子就空掉了，雖然心當下還是了了分明，有時候一坐六支香、七支香，轉眼間就過去了，從許多過去的古德傳記中看，有的甚至於一坐下去以後，打板放參也渾然不知。這種功夫在我們現在看起來已經很了不起，現在人你叫他打坐，身不動、心不動一個小時試試看，沒有幾個人可以做得到，可是這個在古人是家常便飯，是他們的日課，但是這樣子會解脫嗎？這個和解脫還相差十萬八千里，為什麼？
先不要說解脫，一個有定慧功夫的行者，不應該只是座上功夫了得就好，而是要先在四大威儀中清清楚楚，才算是有個基礎。有些人習慣於打坐入定，他只要一坐上蒲團，那便是一坐萬年，萬年一坐，但是，等到他下了座，卻連走路都不太會，更別說在和人說話的時候、沐浴更衣的時候、吃飯、躺下來睡覺的時候，他的心是否仍然可以如打坐時清清明明。
過去我認識一位老和尚，就是喜歡打坐，一打坐就是七八個鐘頭，到最後連睡覺都是不倒單，很多人便很羨慕，他也沾沾自喜。一次他來我處，我建議他不要一直枯坐、死坐，會出問題，人的身體機能尖峰狀態大約是在二十五歲之前，接著每成長一歲，肌肉就會減少1%，特別是大腿以下的肌肉，隨著年齡成長，會遞減他的肌肉量，再加上下肢、腰、腿都沒有經過循環的刺激，明顯肌力一定會衰退，主要的原因是因為腰、腿的運動量不夠，長期的固定打坐模式，對下肢肌肉骨骼所產生的壓力，身體的基礎代謝率明顯往下掉，再加 上飲食的營養不均衡⋯⋯，這些都會造成未來身體出狀況的原因。這位法師也有他自己個性上堅持的一面，我說過兩三次以後也不好再說些什麼，沒想到十年之後一次的異地相逢，竟然需要靠侍者時而不時地攙扶，當時他的年紀尚未及花甲，但為何衰老至此？
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外出上班也能遠端開啟除濕清淨機，台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋展現跨品牌實力
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台灣大哥大攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機，不只擁有負離子淨化、甲殼素抗菌濾網除塵抗菌雙淨化功能，還支援台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，能與多種裝置串聯使用。讓家庭使用情境更多元化，輕鬆打造智慧家庭。
台灣氣候潮濕悶熱各地月平均濕度都在75%以上，幾乎家家戶戶都有潮濕、黴菌滋生之類的問題，尤其碰到返潮、梅雨季節更是嚴重，輕者讓你生活不太舒服，重者可能會影響你或寵物健康，也可能因為過於潮濕導致建築牆壁壁癌、發霉等狀況。
傳統除濕機使用痛點多，期待智能化有更佳使用體驗
面對潮濕問題，於家中放置一台除濕機是許多人會選擇的解決方法。根據調查指出，在台灣有六成家庭皆有購置除濕機，但在使用傳統除濕機上有較多不便，像是無法定時或同時清淨空氣、運作噪音較大、水箱太小常常滿水就停機、擔心因潮濕或滿水導致短路等問題，上述問題皆顯示了用戶對於除濕機使用，仍有許多痛點尚未解決。
在另一份調查指出有高達7成的用戶，期待可以透過除濕機智能化，解決傳統除濕機上的使用痛點─像是能夠結合空氣清淨、APP遠端操控與確認除濕狀況、滿水及故障警示通知、與其他智慧家電連動等功能，希望能更節能省電、提升生活品質，操作上也可以更加便利。
那麼該如何選購除濕機呢？傳統除濕機操作不是這麼聰明，需要手動開啟關閉，而智能除濕機雖能解決這些問題，但該如何挑選購買？又有哪些是購買時的關鍵點？
台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機
近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手合作，推出的智能除濕機滿足了台灣用戶所需的功能，具有雙效淨化功能，有著負離子淨化、甲殼素抗菌濾網除塵抗菌，而不只是單一除濕功能。而在智能化設計上，台灣三洋智能除濕機唯一支援台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，可遠端一鍵開啟或關閉除濕機，當天氣多變化的時候，透過自動化排程或是串接智慧溫濕度計，即可自動偵測環境濕度即時除濕。出門在外，智能除濕機亦會有滿水或是故障的推播通知，使用起來更加安心。
除此之外，台灣三洋智能除濕機更可以透過Google Nest智慧音箱，呼喚「Ok Google」來進行語音操作、切換情境、排程，完全不需要動手操作十分方便。若使用Google最新搭載智慧螢幕的Google Nest Hub（第 2 代） 做為智慧家庭的控制中樞，更可同時支援聲控與螢幕觸控操控除濕機。
Smarter Home APP跨品牌串接多種裝置，自動化使用情境更多元
做為唯一支援台灣三洋智能除濕機的台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，其最大的優勢是能夠跨品牌支援與整合多種不同智慧家電與裝置，並且彼此之間可互相串接運作，讓組合的情境更多元化─例如台灣三洋智能除濕機搭配奧創溫濕度感應器，就能設定在某個濕度之下，自動開啟除濕機，自動化管控家中濕度，讓環境保持最舒適的狀態。亦可設定用戶喜愛的情境模式，如設定出門模式，便可一鍵關閉啟動多項家電或裝置─像是同時關閉家中智慧燈泡、立扇或空調，並開啟除濕機、掃地機器人等，彷彿智慧管家般打理家中大小事。
台灣大哥大智慧家庭生態系，打造全套智能化使用體驗
智慧家庭近來在台灣逐漸盛行，不像傳統家電一定要守在機器前面才能使用，智慧家電或裝置可透過手機APP或其他智慧家庭控制載具─如智慧音箱、智慧螢幕，即可快速遠端控制或語音聲控，非常便利！而更好的智慧家庭體驗，更必須可支援許多自動化操作，例如自動偵測濕度開啟除濕、偵測有人經過而開啟燈泡等，讓你彷彿感覺有位智慧管家隨時在身旁服務。因此在挑選家電時，是否支援智能操作，也已成為被討論的條件之一，然而選擇智慧家電的同時，挑選背後負責整合的服務平台也很重要，這關係到你所有智慧家庭裝置之間是否能透過單一APP操作，彼此之間是否能互相整合，支援的聲控是哪個體系等。舉例來說，當你智慧音箱與除濕機為可互相支援的話，你就可以用語音指令說「開啟除濕機」，而不是只能使用手機單獨控制，這才是「全套」的智慧家庭。
整體來說，使用跨品牌的智慧家庭生態系平台，就能夠跟其他品牌的智慧家電或裝置進行串接連動設定。就如近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手推出智能除濕機，便是唯一支援台灣大哥大旗下的開放性智慧家庭生態系平台『台灣大哥大智慧家庭』，因此該台智能除濕機更是台灣品牌第一款能跨品牌串接的智能除濕機，讓消費者可自由挑選喜愛品牌，皆可只用單一APP操作，相當便利。像是一鍵啟動環境清淨模式，即可開啟溫濕度計監控家中環境數據，若濕度過高就自動開啟除濕機，亦可同時開啟掃地機器人，只要認明台灣大哥大智慧家庭生態系標章，以上情境中的裝置用戶都可挑選生態系內自己喜愛的品牌，不被支援性所限制。
同時台灣大哥大為Google Nest系列智慧音箱的電信通路獨家銷售商─像是Google Nest Hub（第 2 代）或Google Nest Mini等產品可供選購，台灣大哥大智慧家庭全生態系產品皆可支援 Ok Google 語音控制，用戶可完整享受動口不動手的智慧聲控。
台灣大哥大智慧家庭，邀你一起成為智慧家庭大師
選家電更要選平台，好的智慧家庭平台能夠讓智慧家電應用更廣、使用更方便，除了國際上諸多智慧家庭，台灣也有在地的台灣大哥大智慧家庭可以選擇，開放式生態不僅能跨品牌連接裝置、實現智慧家庭自動化，台灣在地的保固與服務也是無可取代。搭配台灣三洋、Google等國內外智慧裝置，能夠達成單一APP操作的便利性，還有聲控操作、跨品牌等優勢。
台灣三洋與台灣大哥大智慧家庭共同推出的台灣三洋智能除濕機已經上市，myfone購物、momo購物可線上購買，並有10.5L與12L型號供選擇。且即日起台灣大哥大智慧家庭更推出了『智控來報到』──Smarter Home APP登錄活動，凡是購買智慧家庭生態系產品並啟用Smarter Home APP，即可參加登錄活動，有機會免費獲得Google Nest Hub（第 2 代）與奧創智慧插座Lite乙組！啟用台灣三洋智能除濕機，更加碼免費贈送奧創智慧溫溼度感應器。想了解更多活動方案，到台灣大哥大智慧家庭網站或是Facebook搜尋「我要成為智慧家庭大師」。
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