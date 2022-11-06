王薀老師《楞嚴經蠡測【第肆冊】》：認為打坐和禪定開悟有直接的關聯，其實大錯特錯

文：王薀老師

入空卻不執於空

「初於聞中，返流而入」，在所有的修行境界當中，聞聲悟道似乎佔的比例較多，主要是因為吾人自小習慣於從耳朵聽聞到的聲音，來辨識和反應心中的下一個指令，它在五官之中是屬於極度敏感的器官，除了透過外界一切聲音的傳達以外，它還可以維持平衡。單從結構上來看，螺旋形的耳廓，這個小漏斗直接可以把外界一切的聲塵引入更深層的音波，接著從外面的耳道鼓膜的震動，進入耳咽管，中耳可以將聲音轉換為所需要的能量，並且把它擴大，內耳的部分，其中最重要的是半規管，它會影響到身體的平衡感覺。

內耳的一些組織和傳達到大腦皮層的聽覺中樞都有關係，所以如果長期處於分貝很高的環境，對於聽力的傷害是要特別注意，或者突如其來的巨響如果足以衝破耳膜，有時也會導致耳聾，這是站在耳朵醫學器官上面的立場上來說。但是如果依修行的角度來看，卻有許多行者，因為剎那間的外聲觸動了耳根，頓時獲得開悟也大有人在，例如過去的香嚴智閑禪師，他參禪參了大半生，卻始終一無所悟，心中百般寂寥，最後放棄一切過去用功的方法，變成行腳僧，走著走著因為仰慕南陽國師，經過了過去他所駐錫之處，每天機械式地過著如同農夫的生活，找了一塊地，自己種植一些賴以維生的食物和蔬菜，所以日常便是日出而作，日落而息。

有一天，像往常一樣，他在拔草整理耕地，突然間他的腳踢到了地上廢棄的小石塊，這小石塊飛射出去時，恰好落在周邊的竹林上，驀地發出了響聲，卻沒想到這個音響令香嚴禪師頓離能所分別，這是他幾十年來，朝思暮想所期待的一刻，剎那間的一個聲音，讓他超越了內情和外器，很不可思議地，這個聲音和自己原本的自性成為了重要的連結。他開悟了，並且毫不思索地留下一首偈語：「一擊忘所知，更不假修持；動容揚古路，不墮悄然機；處處無踪跡，聲色外威儀；諸方達道者，咸言上上機。」

人從小到大，已經習慣耳朵和自己的關係，也長時間依賴它在自己身體上所扮演的角色，所以從來不會去重視它，因為一切發生在自己身體上的作用是那麼地自然，自然到彷彿沒有它的存在，這是一般人。但是，如果對於參禪凝心用功的修行人而言，日日夜夜幾乎都用心在參究生死大事上面，在尚未見性之前，幾乎二六時中不敢稍有懈怠，那般情境彷如初喪考妣一般，對於其他的外境，絲毫沒有任何的興趣，也正因為如此，長時間專一，心純在那個上面用心，到最後外緣和內境，完完全全都不存在。就這麼一個聲音，讓他剎那間澈見本來，從此之後，可以住一切相卻又遠離一切相，入一切空卻不執著於空……這便是普遍參禪的功用。

幾乎唐、宋、元所走的方法都是這種老方法，運氣好的、悟性高的便會像香嚴禪師觸動耳根，大澈大悟，否則不知道有多少行者就這樣子一輩子死在話下，所以後來許多的禪師也因此兼修念佛法門，在大慧禪師之前中國的禪宗幾乎都是用如此的方式接引後人。所以他看到了這種風氣，非常不以為然，他認為此風不可長，如果傳承這種方式教人便是邪師，也是謗法，也是斷人慧命，所以後來他發明了話頭，像要人參個「無」字，他認為就這個字，就是生死大事最重要的關鍵，要不然在這之前，禪宗許許多多都是在妄念上作用而已，怎麼說呢？只要發覺心中有任何的妄想分別生起，就用話頭去對治，到最後，話頭也不見，同時放下，剎那間進入禪定，只是這並不是開悟。

過去許多祖師，剛開始的時候沒有發覺，也是用這種方法，他們怎麼做呢？只要有分別心生起，立馬去找這個分別，返聞自性，一下子就空掉了，雖然心當下還是了了分明，有時候一坐六支香、七支香，轉眼間就過去了，從許多過去的古德傳記中看，有的甚至於一坐下去以後，打板放參也渾然不知。這種功夫在我們現在看起來已經很了不起，現在人你叫他打坐，身不動、心不動一個小時試試看，沒有幾個人可以做得到，可是這個在古人是家常便飯，是他們的日課，但是這樣子會解脫嗎？這個和解脫還相差十萬八千里，為什麼？

先不要說解脫，一個有定慧功夫的行者，不應該只是座上功夫了得就好，而是要先在四大威儀中清清楚楚，才算是有個基礎。有些人習慣於打坐入定，他只要一坐上蒲團，那便是一坐萬年，萬年一坐，但是，等到他下了座，卻連走路都不太會，更別說在和人說話的時候、沐浴更衣的時候、吃飯、躺下來睡覺的時候，他的心是否仍然可以如打坐時清清明明。

過去我認識一位老和尚，就是喜歡打坐，一打坐就是七八個鐘頭，到最後連睡覺都是不倒單，很多人便很羨慕，他也沾沾自喜。一次他來我處，我建議他不要一直枯坐、死坐，會出問題，人的身體機能尖峰狀態大約是在二十五歲之前，接著每成長一歲，肌肉就會減少1%，特別是大腿以下的肌肉，隨著年齡成長，會遞減他的肌肉量，再加上下肢、腰、腿都沒有經過循環的刺激，明顯肌力一定會衰退，主要的原因是因為腰、腿的運動量不夠，長期的固定打坐模式，對下肢肌肉骨骼所產生的壓力，身體的基礎代謝率明顯往下掉，再加 上飲食的營養不均衡⋯⋯，這些都會造成未來身體出狀況的原因。這位法師也有他自己個性上堅持的一面，我說過兩三次以後也不好再說些什麼，沒想到十年之後一次的異地相逢，竟然需要靠侍者時而不時地攙扶，當時他的年紀尚未及花甲，但為何衰老至此？